Elon Musk potvrdio: Ništa od Teslinog automobila za 25 tisuća dolara

U travnju je kontroverzni milijarder tvrdio kako Reuters “laže” nakon izvještaja da je takozvani program Model 2 otkazan, ali čini se kako je sada ipak potvrdio priču.

Izvršni direktor Tesle Elon Musk potvrdio je kako njegova tvrtka za proizvodnju električnih vozila ne planira predstaviti model od 25.000 dolara. Time je naizgled povukao komentare od prije šest mjeseci kada je negirao izvješće u kojem je pisalo upravo to.

Milijarder i jedan od najvećih donatora predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa komentirao je status programa u srijedu, nakon što je njegova kompanija prijavila veću dobit u trećem tromjesečju od očekivane. Upitan konkretno o razvoju jeftinog automobila, Musk je rekao: “Ne radimo na modelu koji nije robotaksi. Mislim da smo vrlo jasno rekli da je budućnost autonomna.”

‘Budućnost je autonomna’

Ranije ovog mjeseca, Musk je predstavio svoju viziju budućnosti Tesle robotaksi modelom zvanim Cybercab. Tada je tvrdio kako će se to autonomno električno vozilo, jednom kada se počne proizvoditi 2026. godine, prodavati za 30.000 dolara. Općeniti cilj kompanije je sniziti cijenu svih svojih proizvoda, a Musk je rekao kako je tvrtka na putu da počne prodavati vozila po cijeni nižoj od 30.000 dolara kada se uračunaju subvencije vlade.

Tesla/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Reuters je još u travnju izvijestio kako je tvrtka otkazala program za Model 2, vozilo koje se možda moglo proizvoditi u novoj tvornici koju je kompanija željela izgraditi u Meksiku. Musk je tada negirao izvješće Reutersa, napisajući na Twitteru/X-u da agencija “laže”. Ipak, tijekom posljednjih šest mjeseci nije ponudio nikakve informacije o tome radi li se na Modelu 2. Kompanija je također odustala od planova za izgradnju tvornice u Meksiku.

Musk vrlo često veže budućnost Tesle za autonomnu vožnju i humanoidne robote, a ne za prodaju električnih automobila i baterija. Usprkos tome, čak 89 posto od 25,2 milijardi dolara prihoda kompanije iz trećeg tromjesečja ove godine došlo je upravo od prodaje automobila i baterija. Financijski izvještaji kompanije ne navode prihode konkretno vezane za AI usluge.

Dionice Tesle porasle su 12 posto nakon objave izvješća.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Elon Musk Confirms There’s No $25.000 Tesla EV On The Way

(Prevela: Nataša Belančić)