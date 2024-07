Elon Musk progovorio i o bitcoinu. Ima li to veze s Trumpovom ljubavi prema kriptovalutama?

Milijarder i izvršni direktor Tesle Elon Musk dosad uglavnom nije javno progovarao o bitcoinu i kriptovalutama nakon dramatičnog pada cijene bitcoina 2022. godine

Ipak, bitcoin se oporavio i premašio čak i rekorde s kraja 2021. godine: cijena je skočila na više od 70.000 dolara po bitcoinu. Sada, nakon šokantnih predviđanja o budućnosti američkog dolara, ekscentrični milijarder Musk prekinuo je dugu šutnju o bitcoinu, rekavši kako u njemu vidi “neke dobre stvari.”

“Mislim da bitcoin ima neku vrijednost, možda i neke druge kriptovalute,” rekao je Musk u intervjuu emitiranom na YouTubeu. “Sviđa mi se i dogecoin jer volim pse i memeove,” dodao je.

Musk je pripomogao rastu cijena bitcoina 2021. godine, povukavši s njim i dogecoin i šire kripto tržište, nakon što je saldu Tesle dodao bitcoine u vrijednosti 1,5 milijardi dolara. Ipak, nakon toga je srušio cijenu bitcoina, najprije povukavši planove da Tesla počne prihvaćati bitcoin kao metodu plaćanja, a potom i prodavši većinu bitcoina Tesle kako bi 2022. godine osigurao profitabilno tromjesečje.

Tesla još uvijek ima 10.000 bitcoina u vrijednosti od gotovo 650 milijuna dolara.

Istovremeno, Musk najavljuje čitav niz novosti u svojoj društvenoj platformi X koje bi, vjeruju neki trgovci bitcoinom i drugim kriptovalutama, mogle transformirati tržište.

“Krug će biti zatvoren,” objavio je Musk na X-u u ožujku pored slike koja povezuje X sa svojom starom kompanijom za obradu plaćanja koja je prerasla u PayPal.

U travnju je u govoru u tvornici Tesle Musk najavio kako i postoji mogućnost da kupci Tesline automobile u budućnosti plaćaju dogecoinom. X, nekoć poznat kao Twitter, potiho osigurava licence za prebacivanje novca u SAD-u, a Musk je rekao kako ove godine planira “revolucionarizirati” plaćanja.

U svibnju je negirao izvješća da je “razgovarao o kriptu” s bivšim američkim predsjednikom i trenutnim republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom (koji je nedavno izjavio da će SAD učiniti svijetskom prijestolnicom kriptovaluta, op. FH)

“Poprilično sam siguran da nikad s Trumpom nisam razgovarao o kriptu, iako generalno podržavam stvari koje moć prebacuju iz vlasti u ruke naroda, što kripto može učiniti,” napisao je tada Musk na X-u.

Autor originalnog članka: Billy Bambrough, viši suradnik Forbesa

(Prevela: Nataša Belančić)