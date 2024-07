EU planira carinama ugušiti priljev jeftine kineske robe s Temua i Sheina?

Jeftini proizvodi iz Kine trenutno su oslobođeni uvoznih carina u Europskoj uniji, no prema izvorima Financial Timesa, to bi se uskoro moglo promijeniti

Europska komisija priprema se uvesti carine na jeftine proizvode koji dolaze iz Kine, navode tri izvora na koja se poziva Financial Times.

Prema trenutnim pravilima, narudžbe ispod 150 eura iz zemalja koje nisu članice EU mogu se uvesti bez carine. Za narudžbe koje premašuju taj iznos, visina carine ovisi o vrsti naručene robe. Taj je potez, rekao je jedan izvor, namijenjen borbi protiv priljeva proizvoda niske kvalitete uvezenih s kineskih internetskih tržišta Temu, AliExpress i Shein.

Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Europsku uniju uvezeno 2,3 milijarde artikala jeftinije od 150 eura. Kina je lani bila najveći uvoznik u EU, iz te je zemlje pristiglo 20,5 posto sveukupno uvezene robe.

Komisija je raspravljala o ukidanju izuzeća od plaćanja carine u sklopu carinske reforme predložene u svibnju 2023. godine, no neki su uvjereni kako će se sada taj prijedlog i oživotvoriti. Ako do toga dođe, carine će plaćati samo trgovci koji dostavljaju svoje proizvode u EU, a nisu iz zemalja članica Unije. To znači kako je malo vjerojatno da će prodavači sa sjedištem u Europi poput Amazona biti obuhvaćeni time, piše Euronews.

Neki strahuju kako bi nove carine dodatno opteretile već ionako preopterećene carinike, dok drugi tvrde kako je gušenje uvoza jeftine robe važno za europsku sigurnost.

U veljači je grupa Toy Industries of Europe tvrdila kako je kupila 19 igračaka od Temua i žalila se da nijedna nije u skladu sa standardima EU-a. Dodano je da ih 18 predstavlja ozbiljan rizik za djecu, a svi su ti proizvodi u međuvremenu uklonjeni s Temuove EU stranice.

Pritužbe na druge jeftine proizvode odnose se na kinesku kozmetiku, električne uređaje i odjeću.

“U potpunosti podržavamo napore zakonodavaca da reformiraju de minimis odredbu”, rekao je glasnogovornik Sheina za Reuters.

Glasnogovornik Komisije Eric Mamer rekao je na podnevnom brifingu u srijedu da EU nema ništa novo za dodati u vezi s planovima predviđenim za 2023. godinu.