FBI pokrenuo istragu: Jesu li Kinezi hakirali mobitele dužnosnika izbornih stožera u SAD-u?

FBI je obaviješten o dokazima da su dvama visokim dužnosnicima jednog od izbornih stožera hakirani iPhonei. Izvori kažu kako agencija istražuje mogućnost da je za napad odgovorna hakerska skupina iz Kine.

FBI istražuje je li Kina koristila svoj pristup američkim telekomunikacijskim mrežama kako bi upala u mobilne uređaje viših zaposlenika jednog predizbornog stožera u SAD-u, izjavio je stručnjak za kibernetičku sigurnost koji radi na zaštiti uređaja visokih dužnosnika.

Rocky Cole, osnivač startupa iVerify za sigurnost mobilnih uređaja, za Forbes kaže kako je softver njegove kompanije otkrio anomalije na dva iPhonea koji pripadaju visoko rangiranim zaposlenicime jednog od stožera. Nije želio otkriti čiji stožer je u pitanju.

Cole je bivši analitičar američke Nacionalne agencije za sigurnost (NSA), a radio je i za Google. Kaže kako je iVerify otkrio da su postavke na mobitelima bile izmijenjene “na neprirodan način.” Ranije su postavke na isti način mijenjali zlonamjerni programi koje su razvijale vladine hakerske skupine, kaže. “To ne znači da su uređaji sigurno kompromitirani, ali kad uz ove informacije uzmemo u obzir tko su bili vlasnici uređaja i vrijeme u kojemu se sve odvilo, postaje nužno provesti istragu. Ona traje,” rekao je Cole za Forbes.

Trumpova administracija morat će od prvog dana krenuti u borbu protiv nedavno zabilježenog porasta kibernetičkih aktivnosti. Chris Krebs, bivši direktor CISA-e

Hakeri rade u ime kineske državne sigurnosne službe?

FBI je Coleu potvrdio kako je jedan od pogođenih uređaja pripadao meti kineske grupe za kibernetičku špijunažu imena Salt Typhoon. Izvješća u Wall Street Journalu kažu kako je ta skupina napala nekoliko telekomunikacijskih divova, među kojima su i AT&T i Verizon. Vjeruje se kako Salt Typhoon radi u ime kineske državne sigurnosne službe. Wall Street Journal poziva se na nekoliko izvora upoznatih sa situacijom. Oni tvrde kako su meta napadača bile komunikacije predsjednika Trumpa, njegovog potpredsjedničkog kandidata JD Vancea i pojedinaca koji su radili u stožeru potpredsjednice Kamale Harris. Nijedan od stožera nije odgovorio na upite za komentar.

“Vrijeme u kojemu su se ove anomalije događale poklapa se s aktivnostima Salt Typhoona unutar mreže Verizona,” kaže Cole. “Moramo pretpostaviti da Kina u svojim aktivnostima unutar infrastrukture Verizona neće stati tek na prisluškivanju telefonskih poziva. To je atraktivna pozicija za daljnje iskorištavanje bliskih mreža i uređaja. Upravo zato traje istraga kako bi se saznalo je li zaista došlo do kompromitiranja tih uređaja.”

Njegova kompanija ima zadatak zaštititi uređaje dužnosnika, a surađuje i s nestranačkom neprofitnom udrugom imena Defending Digital Campaigns. Ta udruga kandidatima i njihovim zaposlenicima pruža pristup besplatnim alatim za kibernetičku sigurnost.

Veleposlanik odbacuje optužbe

Ako FBI zaista utvrdi kako je hakiran iPhone kandidata ili nekog u njihovom stožeru, to bi bio veliki problem. Upad u pametni telefon omogućuje širi pristup informacijama o meti u usporedbi s razinom kompromitacije putem telekomunikacijskih mreža. Ti zlonamjerni programi mogli bi imati pristup mikrofonu, pozivima i porukama uređaja, šifriranoj komunikaciji i privatnim podacima spremljenim u aplikacijama za zdravlje i ljubavni život.

Iz Applea nisu željeli komentirati, a niti Verizon ni FBI nisu odgovorili na upite.

Liu Pengyu, glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu, negira da Kina stoji iza napada na SAD i kaže kako zemlja “nije imala nikakve namjere miješati se u američke izbore, niti će to činiti.” Dodao je: “SAD je posljednjih godina prikupio i počeo širiti čitav niz dezinformacija o takozvanim kineskim hakerskim prijetnjama. Takve optužbe sadrže zlonamjerne spekulacije protiv Kine i Kina im se čvrsto protivi.”

‘Kina se priprema za rat, a mi?’

Američki dužnosnici i kibernetički stručnjaci vjeruju kako je Kina velika kibernetička prijetnja SAD-u. Chris Krebs, bivši šef američke Agencije za kibernetičku i sigurnost infrastrukture (CISA) pri američkom ministarstvu domovinske sigurnosti, kaže kako bi Kina za Trumpovu administraciju trebala biti najveći prioritet. U studenom 2020., Trump je Krebsa otpustio putem Twittera nakon što je ovaj izjavio kako su izbori te godine bili legitimni i kako na ishod nisu utjecali vanjski faktori.

“Ako uzmemo u obzir sve agresivnije ponašanje Kine u nekoliko domena, Trumpova administracija morat će od prvog dana krenuti u borbu protiv nedavno zabilježenog porasta kibernetičkih aktivnosti,” upozorio je Krebs. “Također će morati nastaviti razmišljati o ofenzivnim kibernetičkim opcijama… ulozi su kristalno jasni: Kina se priprema za rat, a mi?”

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: FBI Investigating Possible China Hack Of Presidential Campaign Officials’ iPhones

(Prevela: Nataša Belančić)