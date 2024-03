Forbes donosi detaljan pregled svih Trumpovih nekretnina i koliko je i kome dužan

Čak i ako bivši američki predsjednik nekako i uspije platiti sve veće pravne troškove, svejedno će se još godinama mučiti da dođe do novca.

Trump u nedavno dovršenim sudskim procesima u New Yorku duguje 540 milijuna dolara, a to je samo mali dio sve veće novčane krize s kojom se suočava kontroverzni bivši američki predsjednik.

U sljedećih pet godina – dakle, do kraja sljedećeg predsjedničkog mandata – Trump će morati platiti oko 780 milijuna dolara hipoteka, što je tek dio preko milijardu dolara potraživanja na njegovu imovinu. Trump ima više vremena pronaći novac za te zajmove nego za isplatu 83,3 milijuna dolara odštete koju mora platiti E. Jean Carroll. Ali nema previše vremena – prvi dug dospijeva već u srpnju.

Forbes donosi pogled u dug bivšeg – a možda i budućeg – američkog predsjednika, kome je dužan i kada mora platiti.

1. Trump Plaza

UKUPNA VRIJEDNOST: 30 mil. dolara DUG: 12 mil. dolara KREDITOR: Ladder Capital DOSPIJEĆE: 6.7.2024.

Trump Plaza / FOTO: Spencer Jones / Universal images group / Profimedia

Prva hipoteka koju Trump mora otplatiti ukupno iznosi 12 milijuna dolara, a podignuta je na Trump Plazu. Tu nekretninu ne smijemo zamijeniti sa zatvorenim hotelom i kockarnicom Trump Plaza, kao ni s Plaza hotelom kojeg je Trump prodao 1995. nakon što ga je odveo u bankrot. Trump Plaza je zgrada na Upper East Sideu na Manhattanu. Trumpova kompanija nije vlasnik zgrade, već samo iznajmljivač trgovačkih prostora, garaže i dvije kuće.

Tvrtka koja je najprije pomogla Trumpu oko zajmova 2014. godine bila je Ladder Capital, u kojoj je radio Jack Weisselberg, sin bivšeg izvršnog financijskog direktora tvrtke Trump Organization, Allena Weisselberga. Weisselberg stariji prošlog je travnja izišao iz zatvora gdje je bio zbog porezne prijevare, a tek nedavno je priznao krivnju za krivokletstvo. Ladder Capital više nije vlasnik duga, budući da su brzo usitnili originalnu pozajmicu od 15 milijuna dolara i prodali ju investitorima u obliku obveznica.

2. 40 Wall Street

UKUPNA VRIJEDNOST: 205 mil. dolara DUG: 121 mil. dolara KREDITOR: Ladder Capital DOSPIJEĆE: 6.7.2025.

40 Wall Street / FOTO: Pixabay

Kada je njujorška glavna državna odvjetnica Letitia James nedavno za ABC izjavila kako je spremna zaplijeniti Trumpovu imovinu ako on ne isplati puni iznos koji mu je naređen, izdvojila je upravo ovu nekretninu. “U zgradu na toj adresi gledam svaki dan,” rekla je navodno James. Ne iznenađuje da je zamijetila upravo tu nekretninu: glamurozni neboder od 63 kata, čiji oblik podsjeća na svadbenu tortu, s vrhunskom lokacijom. Nekoć je to bila najviša zgrada u gradu, a nalazi se tek ulicu dalje od njujorške burze. Osamdesetih godina prošlog stoljeća vlasnik joj je bio bivši diktator Filipina, Ferdinand Marcos.

Ono što mnogi ne znaju jest da, baš kao što je slučaj i s Trump Plazom, bivši američki predsjednik nije vlasnik ove zgrade. On zapravo ima zakup od 64 godine koji istječe 2059. Ladder Capital Trumpu je pozajmio 160 milijuna dolara 2015. godine, ali gotovo odmah je taj dug rascjepkao i prodao ga, zajedno s desecima drugih nekretnina, investitorima. Ako Trump ne plati dug, vjerojatno će tako zeznuti gomilu anonimnih osoba, što bi bivšem predsjedniku mogao biti manji problem od isplate ogromne količine novca kako bi otplatio svoje dugove.

3. Trump International Hotel & Tower

UKUPNA VRIJEDNOST: 10 mil. dolara DUG: 6 mil. dolara KREDITOR: Ladder Capital DOSPIJEĆE: 6.8.2026.

Trump International Hotel & Tower /FOTO: Anthony DELANOIX on Unsplash

U ovom neboderu pored Central Parka nalazi se Jean-Georges, restoran s Michelinovom zvjezdicom u kojem se, sada je već poznata priča, s Trumpom sastao Republikanac Mitt Romney kako bi razgovarali o poziciji u kabinetu koju Romney nikada nije dobio. Trump je vlasnik prodajnih prostora i garaže. Ladder je bivšem predsjedniku 2016. godine posudio 7 milijuna dolara.

4. 555 California

UKUPNA VRIJEDNOST: 480 mil. dolara DUG: 360 mil. dolara IZDAVATELJ HIPOTEKE: JPMorgan Chase DOSPIJEĆE: svibanj 2028.

555 California / FOTO: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Trump je vlasnik 30 posto ovog kompleksa od tri zgrade u financijskom okrugu San Francisca. Ostatak je u vlasništvu tvrtke Vornado Realty Trust. Nekretnina danas donosi ogromne prihode od najma, ali Trump ju u početku nije želio: čak je tužio svoje prve poslovne partnere iz Hong Konga koji su odlučili prodati djelomično izgrađen projekt na Upper West Sideu na Manhattanu i od zarade kupiti ovu zgradu.

Među zakupcima prostora su Bank of America, Microsoft i, najranije od 2020., Qatar Investment Authority – što znači da je tijekom Trumpovog mandata u Bijeloj kući, njegova tvrtka Trump Organization bila najmodavac državnom fondu Katara, iako se čini kako fond nije zapravo koristio taj prostor.

U svibnju 2021. godine, JPMorgan Chase pomogao je Vornadu i Trumpu osigurati kredit od 1,2 milijarde dolara, što im je omogućilo da od zgrade zarade preko 600 milijuna dolara. No inflacija je već počela rasti, pa je izvršni direktor Vornada Steven Roth svoju tvrtku zaštitio promjenom varijabilne kamatne stope na kredit tvrtke od 840 milijuna dolara s fiksnom kamatnom stopom od 2,26 posto. Trump to nije učinio, dopustivši da kamatne stope fluktuiraju na njegovom udjelu kredita od 360 milijuna dolara. U svibnju 2023. godine stopa je iznosila oko 5,93 posto, što znači da će Trump morati isplatiti 21 milijun dolara godišnje kamate – 13 milijuna dolara više nego što bi morao platiti da je učinio isto što i Roth.

5. 1290 Avenue of the Americas

UKUPNA VRIJEDNOST: 570 mil. dolara DUG: 284 mil. dolara IZDAVATELJ HIPOTEKE: JPMorgan Chase DOSPIJEĆE: studeni 2028.

1290 Avenue of the Americas / FOTO: Andrew Burton / Getty images / Profimedia

Kao što je slučaj i s prethodnom nekretninom, Trump ima manjinski udio od 30 posto u ovom neboderu na Manhattanu, dok je Vornado vlasnik ostatka. I ovdje je Trump išao na sud, 2005. godine, kako bi pokušao spriječiti svoje tadašnje partnere (skupinu investitora iz Hong Konga) u kupnji ove nekretnine. Vornado je otkupio udio skupine iz Hong Konga 2007., a pokušao je obje zgrade prodati 2020. Ipak, nisu uspjeli pronaći kupca koji bi bio spreman platiti traženu cijenu od 5 milijardi dolara, izvijestio je Wall Street Journal.

Zakupci prodajnog i uredskog prostora uključuju sveučilište Columbia, Hachette Book Group i streaming platformu FuboTV. Na internetskim stranicama Vornada stoji kako će od 1. travnja prazno biti 21.368 kvadratnih metara prostora.

6. Seven Springs

UKUPNA VRIJEDNOST: 30 mil. dolara DUG: 5,4 mil. dolara KREDITOR: Bryn Mawr Trust Company DOSPIJEĆE: 2029.

Seven Springs / FOTO: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Trump je ovo imanje u okrugu Westchester u New Yorku kupio 1996. godine za 7,5 milijuna dolara, u nadi da će ga pretvoriti u golf teren ili izgraditi stanove. Kada je od tih planova morao odustati zbog protivljenja lokalaca i strahova zbog potencijalnih posljedica za okoliš, Trump je 2015. obećao da će 64 od ukupno 86 hektara očuvati, ali u zamjenu za poreznu olakšicu od 21 milijun dolara.

Eric Trump tamo je provodio vrijeme kao dijete, a tijekom nedavne civilne parnice ispitan je upravo o Seven Springsu, jednoj od nekretnina čija vrijednost je bila najviše napuhana. Eric je tražio da se vrijednost sedam zemljišta, na kojima su trebale biti izgrađene vile, procijeni na 161 milijun dolara, dok su profesionalni procjenitelji njihovu vrijednost odredili na 14 milijuna dolara.

7. Trump Tower

UKUPNA VRIJEDNOST: 156 mil. dolara DUG: 100 mil. dolara KREDITOR: Axos Bank DOSPIJEĆE: 2032.

Trump Tower / FOTO: Gina M Randazzo / Zuma Press / Profimedia

U veljači 2022. godine, Trump je refinancirao svoju glavnu nekretninu. Posudio je 100 milijuna dolara od banke Axos (nekadašnje Bank of Internet USA), kako bi otplatio 100 milijuna dolara zajma Ladder Capitalu koji je dospijevao tog rujna. “Trump Tower jedna je od najpoznatijih zgrada na svijetu, smještena u vjerojatno najprestižnijem dijelu New Yorka,” rekao je tada Eric Trump. “Imamo nevjerojatno nizak dug, imamo nevjerojatnu količinu gotovine i iznimno profitabilnu kompaniju. Nismo imali nikakav problem s refinanciranjem.”

Izvršni direktor Gregory Garrabrants Trumpovim je političkim kampanjama od 2012. godine donirao 9.600 dolara, pokazuju podaci Savezne izborne komisije.

Trump je također vlasnik penthousea u Trump Toweru, ali on je odvojena stavka, vrijednosti od oko 52 milijuna dolara, i bez dugova.

8. Trump National Doral

UKUPNA VRIJEDNOST: 291 mil. dolara DUG: 125 mil. dolara KREDITOR: Axos Bank DOSPIJEĆE: 2032.

Trump National Doral, Miami, Florida / FOTO: Cliff Hawkins / Getty images / Profimedia

Trump je također refinancirao svoj resort u Miamiju 2022. godine, netom prije dospijeća duga od oko 125 milijuna dolara Deutsche Banku, godinu dana kasnije. Prihodi su u resortu pali tijekom Trumpovog predsjedničkog mandata, čak i prije pandemije koronavirusa. Čini se kako se biznis otada oporavio, barem tako pokazuju analize financijskih izvješća koje je Trump podnio vladi. Trump National Doral trebao bi biti domaćin golf-turnira LIV Golf, pod pokroviteljstvom Saudijske Arabije, na tri dana u travnju.

9. 1125 S. Ocean Blvd

UKUPNA VRIJEDNOST: 46 mil. dolara DUG: 10 mil. dolara ZAJMODAVAC: Professional Bank DOSPIJEĆE: 2048.

U trenutku dospijeća ovog konkretnog duga, Trump će imati 102 godine pa je za pretpostaviti da ga on ne brine previše. Uz to, vrijednosti su otišle u nebo nakon što je Trump svojoj sestri za ovu nekretninu 2018. godine isplatio 18,5 milijuna dolara. Još uvijek nisu onoliko visoke koliko bi Trump možda želio. Prije dvije godine nekretninu je oglasio na prodaju, ali je odustao od te ideje nakon što nije uspio pronaći kupca koji bi platio traženu cijenu od 59 milijuna dolara.

Autor originalnog članka: Zach Everson, Forbes

Link: Why Trump Will Need A Lot More Than $540 Million

(Prevela: Nataša Belančić)