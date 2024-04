Forbes otkriva tko su potencijalni kupci TikToka

Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je potpisao prijedlog zakona kojim će TiKTok u SAD-u biti zabranjen ako matična kompanija, kineski ByteDance, ne proda društvenu platformu kupcu iz SAD-a. Nekoliko potencijalnih kupaca već je izrazilo interes, a glasine kolaju.

Forbes donosi nekoliko potencijalnih kupaca o kojima se govori:

Steve Mnuchin

Investicijski bankar i filmski producent koji je u administraciji predsjednika Donalda Trumpa bio ministar financija javno je izrazio interes za kupnju TikToka, rekavši za CNBC u ožujku kako planira “oformiti skupinu” koja bi to učinila.

Kevin O’Leary

Kanadski poduzetnik poznat kao sudac u popularnom programu “Shark Tank” ne krije svoj interes za kupnju platforme. I on je za CNBC u ožujku izjavio kako će oformiti skupinu koja će iznijeti početnu ponudu od 20 do 30 milijuna dolara – oko 90 posto manje od procijenjene vrijednosti kompanije – zbog izgleda da će aplikacija vjerojatno biti prodana bez algoritama i podataka koji ju čine uspješnom.

Rumble

Platforma za dijeljenje videa u ožujku je iznijela javnu ponudu za kupnju TikToka, podijelivši pismo izvršnog direktora Chrisa Pavlovskog izvršnom direktoru TikToka Shou Ziju Chewu na X-u. U pismu stoji kako se tvrtka “spremna pridružiti konzorciju drugih strana koje žele kupiti i upravljati TikTokom u SAD-u.”

Bobby Kotick

Kotick je prošle godine odstupio s pozicije izvršnog direktora gaming tvrtke Activision Blizzard, a vjeruje se kako sve otada traži potencijalne partnere za kupnju TikToka. Tako barem prenosi Wall Street Journal – Kotick nije javno kometirao te napise niti je odgovorio na upite za komentar.

Oracle/Walmart

Ni Oracle ni Walmart nisu javno izrazili interes za kupnju TikToka, no te dvije kompanije zajednički su platformu pokušale kupiti još 2020. godine. Gotovo su uspjeli, no navodno ih je u tome spriječila administracija predsjednika Bidena koja se željela detaljnije pozabaviti rješavanjem potencijalnih sigurnosnih problema na platformi.

Microsoft

I u Microsoftu su 2020. razmišljali o kupnji TikToka. Dvije kompanije ušle su u pregovore koji su s vremenom ipak propali, a moguće je da će gigant ponovno ući u utakmicu, iako je izvršni direktor Satya Nadella 2021. godine, nakon propasti pregovora, rekao: “Sretan sam s onim što imam.”

Izgledno je da si velike tech kompanije kao što su Meta ili Google mogu priuštiti kupnju TikToka, no takav potez vjerojatno bi im donio veliku pozornost antimonopolskih regulatora, što će ih vjerojatno odbiti od ulaska u utakmicu, rekao je za ABC News Florian Ederer, profesor tržišta, javne politike i prava na sveučilištu u Bostonu. To ne znači da će ostati potpuno po strani – Meta i Google vjerojatno će najviše profitirati od mogućeg gašenja TikToka u SAD-u. Analitičari tvrtke Wedbush predviđaju kako bi većina oglašavanja na TikToku mogla prijeći na Google ili Facebook i Instagram, čiji je vlasnik Meta.

Američki dužnosnici obje stranke već dugo su zabrinuti oko TikToka. Boje se da činjenica da je vlasnik platforme kineska tvrtka predstavlja prijetnju za američku nacionalnu sigurnost. Pokušaji prisiljavanja platforme na prodaju nekoj američkoj kompaniji nisu ništa novo: 2020. godine bivši predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom TikToku prijeti zabrana ako se platforma ne proda nekoj tvrtci iz SAD-a (Trump se u međuvremenu predomislio i sada se protivi zabrani platforme). Ta naredba dovela je do nadmetanja u kojem su kao potencijalni kupci isplivali Oracle, Walmart i Microsoft. Bidenova administracija kasnije je poništila tu naredbu, ali skepsa je ostala i Biden je kasnije naredio analizu društvenih platformi poput TikToka koje su pod stranim vlasništvom. TikTok negira da dijeli podatke korisnika s Kinom i kritizirao je ovaj najnoviji zakon.

Matična tvrtka TikToka, ByteDance, navodno vrijedi 268 milijardi dolara. Wall Street Journal izvještava kako bi potencijalna prodaja TikToka mogla stajati preko 100 milijardi dolara.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Who Could Buy TikTok? Here’s Who’s Been Floated As A Potential Buyer As Biden Signs Bill Into Law

(Prevela: Nataša Belančić)