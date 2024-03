Game Show MrBeasta na Amazonu nudi nagradu od pet milijuna dolara – najveću u povijesti televizije

Amazon Prime Video obvezao se pretvoriti popularni YouTube serijal influencera MrBeasta u game show imena Beast Games, koji će se prikazivati u 240 zemalja, a pobjednik će dobiti pet milijuna dolara u gotovini – najveću nagradu u povijesti televizije.

Prime Video je Beast Games naručio u ponedjeljak, objavio je Amazon, a u showu će se natjecati 1.000 sudionika u natjecanjima sličnim izazovima popularnog influencera na YouTubeu.

Jimmy Donaldson, poznat kao i MrBeast, postao je jedan od najpopularnijih influencera svih vremena i prvi na Forbesovoj rang listi najplaćenijih kreatora – procjenjuje se kako on zarađuje oko 54 milijuna dolara godišnje.

Prime Video kaže kako će show kopirati Donaldsonov “brzi i visoko producirani format”, ali nisu podijelili dodatne detalje. Rečeno je samo kako je tvrtka “nevjerojatno iznenađena ambicijom da Beast Games postane najveće reality natjecanje ikada.”

“Moj cilj je stvoriti najbolji mogući show i dokazati da YouTuberi i kreatori sadržaja mogu uspjeti na drugim platformama,” rekao je Donaldson u izjavi. “Amazon mi je dao kreativnu kontrolu koju trebam da to pokušam postići.”

Donaldson danas ima 25 godina, a YouTube videe je počeo izrađivati kao 13-godišnjak. Otada je zadobio gotovo 300 milijuna pratitelja, a njegov kanal jedan je od najgledanijih na platformi. Svoju popularnost i veliku zaradu (Forbes je 2022. procijenio kako njegovo bogatstvo iznosi oko 500 milijuna dolara) iskoristio je za izgradnju carstva koje uključuje čokoladice Feastables, veliku liniju proizvoda za prodaju i restorantski lanac MrBeast Burgers. Donaldson također javno govori o svom filantropskom radu, koji uključuje donaciju od tri milijuna dolara za ukrajinske izbjeglice i 300.000 dolara za studente slabijeg imovinskog statusa.

Najpopularniji video na njegovom YouTube kanalu ima 588,7 milijuna pregleda, a riječ je o 25-minutnoj rekreaciji showa u popularnoj Netflixovoj seriji Squid Game u kojoj se 456 ljudi natjecalo za nagradu od 446.000 dolara. Video je srušio YouTubeov rekord za najviše pregleda u 24 sata za video koji nije glazbeni spot.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: MrBeast Game Show From Amazon Promises $5 Million Jackpot – Largest Ever On TV

(Prevela: Nataša Belančić)