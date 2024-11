Hoće li Google biti prisiljen prodati omiljeni internetski preglednik?

Američko ministarstvo pravosuđa uskoro će od suda zatražiti da Googleu naredi prodaju internetskog preglednika Chrome, prenosi Bloomberg. Ovo je posljednja novost u antimonopolskoj tužbi protiv Googlea, nakon što je ovog ljeta sud donio presudu da je tech gigant protuzakonito održavao monopol na internetsko pretraživanje.

Ministarstvo će saveznom sucu Amitu Mehti – koji je i donio presudu o monopolu na pretraživanje u kolovozu – predložiti da prisili Google na prodaju Chromea. Chrome je jedan od najvrjednijih dijelova Googlea i integralni dio multimilijarderskog biznisa oglašavanja.

Dužnosnici također od Mehte planiraju zatražiti da naredi Googleu licenciranje rezultata i podataka iz Chromea i internetskim stranicama pruži više opcija ako žele spriječiti da Google njihov sadržaj koristi za svoje AI proizvode, prenosi Bloomberg pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom.

Ako Google na taj način uvede određene promjene i kreira kompetitivnije tržište, vlada naknadno može odlučiti je li prodaja Chromea još uvijek potrebna, piše Bloomberg, naglašavajući kako su dužnosnici za borbu protiv monopola odustali od opcije koja bi prisilila prodaju Androida – operativnog sustava koji pokreće milijarde mobitela, tableta, televizora, itd.

Ni iz Googlea ni iz ministarstva nisu odgovorili na upite za komentar.

Ogroman udio u ukupnom tržištu

Google Chrome drži čak 66,7 posto tržišta internetskih preglednika, što je daleko više od Safarija (18 posto), Edgea (5 posto) i Firefoxa (3 posto), pokazuju podaci statcountera.

Google je od svojeg primarnog biznisa oglašavanja u posljednjem tromjesečju ostvario prihode od 65,9 milijardi dolara, što je većina ukupnih prihoda od 88,3 milijarde dolara.

Mehta je u kolovozu presudio kako je Google – podružnica Alphabeta – koristio sporazume o ekskluzivnoj distribuciji i naplaćivao “nadkonkurentske cijene za oglase u rezultatima pretrage”, što je dovelo do “antikompetitivnog ponašanja.” Ministarstvo pravosuđa i nekoliko američkih saveznih država Google su optužili da je postigao ekskluzivne dogovore s tech kompanijama kojima je Google morao biti zadana tražilica na mobitelima i računalima. Time je tvrtka navodno stvorila nekompetitivno i isključivo tržište.

Mehta sada odlučuje koje korake Google može poduzeti kako bi ispravio ta navodna kršenja, a kompanija na presudu iz kolovoza planira uložiti žalbu. Promjene koje će se tražiti od Googlea bit će objavljene u travnju, dok se finalna presuda očekuje sljedećeg kolovoza.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Justice Department Will Request Judge Order Google To Sell Chrome In Antitrust Case, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)

