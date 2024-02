Hoće li Putin ove godine lansirati u svemir nuklearno oružje? Bijela kuća iznosi ozbiljne sumnje

Američki dužnosnici upozoravaju kako bi Moskva već ove godine mogla lansirati protusatelitsko nuklearno oružje, iako ruski predsjednik Vladimir Putin negira da Kremlj ima ikakvu namjeru to učiniti.

Američki obavještajni dužnosnici počeli su analizirati niz tajnih ruskih lansiranja satelita s početka 2022. godine, otkrivši kako Rusija razvija oružje koje bi moglo uništiti stotine satelita u Zemljinoj atmosferi, izvijestio je u subotu New York Times.

To oružje – potencijalno razorne nuklearne moći – moglo bi uništiti tisuće vladinih i komercijalnih satelita koji se koriste za čitav niz namjena, od mapiranja, preko pristupa internetu do mobilnih veza, upozoravaju američki dužnosnici.

Mogućnost da do ovoga može doći prošlog je tjedna izazvala paniku među političarima obje velike američke stranke, nakon što je predsjednik obavještajnog odbora Zastupničkog doma, Republikanac Mike Turner, naglo javno upozorio na “ozbiljnu” prijetnju za nacionalnu sigurnost, a Bidenova administracija potvrdila kako je Rusija razvila protusatelitsku tehnologiju.

Američki dužnosnici saveznicima su poručili kako bi Rusija mogla već ove godine u orbitu lansirati oružje ili lažnu bojevu glavu, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na anonimne izvore.

Dužnosnici također nagađaju kako bi Rusija oružje mogla lansirati bez detonacije, kako bi ono služilo kao prijetnja zemljama Zapada da bi se Rusija mogla osvetiti zbog sankcija nametnutih Moskvi ili pomoći koju saveznici šalju Ukrajini.

Oružje bi moglo biti upotrijebljeno za “ometanje ili uništenje” unutarnje elektronike u satelitima, a ne samo za njihovo rušenje, rekli su analitičari za Reuters.

Forbes je za komentar upitao administraciju predsjednika Bidena.

Kršenje sporazuma i nove sankcije

Lansiranje nuklearnog oružja u svemir prekršilo bi sporazum o svemiru iz 1967. godine – UN-ovu rezoluciju koju je Rusija potpisala, a kojom se brani lansiranje nuklearnog ili drugog oružja masovnog uništenja u orbitu, na Mjesec ili bilo koje drugo nebesko tijelo. Kršenje ove rezolucije moglo bi rezultirati nametanjem sankcija, izvijestio je Business Insider. Moskva je već sad pod teškim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu.

Steven Andreasen, nuklearni analitičar na sveučilištu u Minnesoti, za New York Times kaže kako je ovaj sporazum jedan od nekolicine iz kojih bi se Rusija mogla povući, uključujući sporazum New START koji ograničava broj nuklearnog oružja, a koji istječe u veljači 2026. godine. Napuštanjem sporazuma o svemiru i dopuštanjem da sporazum o nuklearnom oružju istekne, Rusija bi “mogla pokrenuti lavinu i otvoriti mogućnost da će i druge zemlje lansirati nuklearno oružje u svemir,” rekao je Andreasen, dodavši kako bi nuklearno oružje u svemiru “moglo biti upotrijebljeno za mnogo više od tek uništavanja satelita.”

Rusi odbacuju navode

Putin je odbacio ideju da Rusija namjerava u svemir lansirati nuklearno oružje tijekom sastanka s ruskim ministrom obrane Sergejem Šojguom u utorak, stoji u prijevodima nekolicine medija. Ruski dužnosnici tvrde kako zemlja nema skriveni plan za lansiranje nuklearnog oružja u svemir, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov prošlog je tjedna rekao kako su izvješća o takvom oružju “trik” Bijele kuće kojim administracija želi motivirati političare da izglasaju slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini, izvijestila je ruska državna agencija TASS. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova, Sergei Rjabkov, također je odbacio izvješća, nazvavši ih “malicioznim izmišljotinama.”

Misteriozna priča o potencijalnom oružju odvija se dok tenzije između Moskve i Washingtona dolaze do vrhunca: rat Rusije u Ukrajini približava se trećoj godini, a američki političari u Kongresu debatiraju o slanju dodatne pomoći Ukrajini. Strahovi zbog nuklearnog oružja u svemiru prošlog su tjedna završili na naslovnicama medija, nakon Turnerovog upozorenja. Iako su dužnosnici u početku šutjeli o toj temi, nekoliko medija uskoro je izvijestilo kako se prijetnja odnosi na Rusiju, a potecijalno ima veze s nuklearnim oružjem čija bi meta bili sateliti u orbiti.

Neki političari pokušali su ublažiti Turnerovo upozorenje, uključujući Demokrata Jima Himesa koji je za NBC News izjavio kako ne postoji trenutna sigurnosna prijetnja i da je riječ o situaciji koja se treba riješiti “u srednjem ili duljem roku.” Nekoliko Republikanaca također je izrazilo frustracije zbog Turnerovih izjava. Među njima je i Andy Ogles koji je pozvao na otvaranje istrage o Turneru i njegovo upozorenje nazvao “potpuno nepromišljenim.”

Dan kasnije, Bidenova administracija je potvrdila Turnerove riječi, izjavivši kako Rusija ima protusatelitsko oružje koje je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, John Kirby, nazvao “zabrinjavajućim,” iako je dodao kako oružje još ne funkcionira.

Iako analitičari upozoravaju kako bi nuklearno oružje u svemiru moglo dovesti do katastrofalnih posljedica, ovo ne bi bio prvi put da se takvo oružje lansira u svemir. U srpnju 1962. godine, američke snage detonirale su fuzijsku bombu u atmosferi iznad Pacifičkog oceana. Eksplozija je bila 500 puta jača od one izazvane nuklearnom bombom bačenom na Hirošimu, izvijestio je National Geographic, a mogla se vidjeti s druge strane oceana. Godinu dana kasnije, SAD, Velika Britanija i SSSR potpisali su sporazum o zabrani nuklearnog oružja u svemiru, u atmosferi i pod vodom.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: What To Know About The Russian Anti-Satellite Weapon That Could Launch To Space This Year – Which Putin Denies

(Prevela: Nataša Belančić)