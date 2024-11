Hoće li Trump zbilja ukinuti ministarstvo obrazovanja? Evo što znamo

Izabrani američki predsjedik Donald Trump u nekoliko je navrata obećao da će ukinuti ministarstvo obrazovanja i odgovornost za obrazovanje u potpunosti prebaciti na pojedine savezne države. Taj potez mogao bi imati ogromne posljedice za financiranje pretškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, ali i stvoriti velike prepreke provođenju građanskih prava.

Stručnjaci upozoravaju kako je malo vjerojatno da će savezna vlada moći u potpunosti odustati od regulacije obrazovanja, čak i ako se ministarstvo zaista ugasi.

Trump je ministarstvo obrazovanja, koje je 1979. godine osnovao predsjednik Jimmy Carter, opisao kao primjer uplitanja vlade u svakodnevni život građana i sugerirao kako je ministarstvo loša investicija novca poreznih obveznika. Trump tvrdi kako SAD troši triput više novca na obrazovanje od bilo koje druge države svijeta, “a istovremeno smo na samom dnu, među najgorima smo.” Izvješće US News & World obrazovni sustav u SAD-u smješta na 12. mjesto u svijetu.

U videoporuci objavljenoj prošle godine, Trump je – bez ikakve osnove – tvrdio kako u ministarstvu obrazovanja rade ljudi “koji u mnogim slučajevima mrze našu djecu” i rekao kako “želimo da savezne države upravljalju obrazovanjem naše djece, jer će one to bolje obavljati. Gore od ovog ne može.”

Agenda47 i Project 2025

Zatvaranje ministarstva obrazovanja navedeno je u sklopu programa Agenda47. U njemu se nalaze Trumpovi prijedlozi tijekom unutarstranačkih izbora za predsjedničkog kandidata, ali i u kontroverznom programu Project 2025. Taj projekt za Trumpovu je administraciju izradila konzervativna udruga Heritage Foundation, a Trump se prije izbora ograđivao od dokumenta koji se među glasačima pokazao iznimno nepopularnim.

Iako izgleda da je zatvaranje ministarstva obrazovanja visoko na Trumpovoj listi prioriteta, njegovi prijedlozi iz programa Agenda47 također navode niz naredbi za škole: rezanje financiranja za bilo koju školu koja podučava takozvanu “kritičku teoriju rase” ili “transrodno ludilo” te zapošljavanje učitelja koji “šire patriotske vrijednosti i podržavaju američki način života”. Neobično je to da – ako se ministarstvo zaista ukine – nijedna od ovih naredbi ne bi se mogla provesti jer savezna vlast ne bi imala kontrolu nad odlukama o obrazovanju u SAD-u.

“Isušit ćemo močvaru obrazovanja u vladi i zaustaviti zloupotrebu novca poreznih obveznika za indoktrinaciju mladih Amerikanaca sa svakakvim stvarima koje ne želite da naši mladi slušaju,” rekao je Trump na predizbornom skupu u rujnu.

Podrška Elona Muska i nejasne statistike

Milijarder Elon Musk, jedan od najvećih donatora Trumpu koji će, očekuje se, obnašati nekakvu dužnost u sljedećoj administraciji, u ponedjeljak je zatvaranje ministarstva obrazovanja nazvao “dobrom idejom.” Također je objavio i meme s fotografijom predsjednika Cartera i sljedećim tekstom: “1979. sam stvorio ministarstvo obrazovanja. Otada je Amerika s prvog mjesta po obrazovanju pala na 24.” Nije jasno otkud Musku ti podaci.

Zatvaranje ministarstva obrazovanja zahtijevalo bi većinu od 60 glasova u Senatu, prenosi Washington Post. Republikanci su preuzeli kontrolu nad Senatom, ali nemaju 60 ruku, što znači da bi im trebala podrška demokrata.

Što radi ministarstvo obrazovanja u SAD-u?

Najveća odgovornost ministarstva je raspodjela sredstava za obrazovanje iz saveznog budžeta. Obrazovanje kao takvo leži na lokalnim i vlastima saveznih država, ali novac iz Washingtona nadomješta resurse saveznih država i financira čitav niz programa. Mnogi od njih namijenjeni su poboljšanju uvjeta za učenike iz siromašnih obitelji.

U fiskalnoj godini 2022. sredstva za obrazovanje činila su 14 posto ukupnog financiranja obrazovanja, odnosno 119 milijardi dolara. Među programima se ističu Title I, koji pruža dodatno financiranje za škole u siromašnim sredinama i Ured za programe specijalnog obrazovanja, koji pruža resurse za učenike s posebnim potrebama.

Na obrazovanje odlazi manje od 2 posto ukupnog budžeta

Ministarstvo je također odgovorno za prikupljanje statistika o upisima, kriminalu u školama i pitanjima zaposlenika, kao i donošenje preporuka za reformu obrazovanja. Istražuje i kršenja građanskih prava u obrazovanju i nadgleda program studentskih kredita.

U fiskalnoj godini 2024., ministarstvo obrazovanja dobilo je 238 milijardi dolara, što je manje od dva posto ukupnog američkog budžeta.

Što točno stoji u kontroverznom programu Project 2025?

Project 2025 poziva na preraspodjelu programa iz ministarstva u druga područja savezne vlade. Na primjer, ministarstvo pravosuđa bavilo bi se građanskim pravima u školama. Program studentskih kredita prebacio bi se u ministarstvo financija, a drugi programi bili bi pod ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, piše Washington Post. Program poziva i na eliminaciju financiranja za program Title I (koji pomaže djeci iz siromašnih obitelji) i ukidanje programa Head Start. Centar za američki napredak upozorava da će ukidanje Head Starta ograničiti pristup skrbi za djecu u ruralnim sredinama i “pogoršati nejednakosti među obiteljima s malom djecom.”

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Will Trump Eliminate The Department Of Education? What We Know As Elon Musk Applauds ‘Good Idea’.

(Prevela: Nataša Belančić)