Hoće li ukrajinski kopneni roboti biti moćni kao zračne i pomorske verzije?

Ukrajina je tijekom rata protiv Rusije postigla ogromne uspjehe u razvoju i upotrebi robota u zraku i vodi. Zbog toga je logično da će zemlja početi ulagati i u kopnene robote i tako pokušati iskoristiti uspjehe u drugim domenama, ali i velik broj vještih developera i inženjera, naglašava u svojoj analizi za Forbes, profesor s američkog West Pointa, Vikram Mittal

Prije mjesec dana Ukrajina je osnovala takozvane snage za sustave bez posade, koje uključuju pomorske, zračne i kopnene komponente. Štoviše, ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihailo Fedorov nedavno je predvidio kako će kopneni roboti “biti sljedeća stavka koja će donijeti veliku promjenu u ovom ratu.” Usprkos silnim ulaganjima i prognozama, malo je vjerojatno da će ukrajinski kopneni roboti postići iste razine uspjeha kao i sustavi u zraku i vodi.

Mogu li kopneni roboti nadomjestiti broj trupa na fronti?

Naoko ideja kopnenih robota zaista zvuči obećavajuće. Oni se mogu koristiti u opasnim situacijama poput ulaska u minska polja i tako smanjiti potrebu za ljudskim sudjelovanjem. Ukrajina bi napretke u umjetnoj inteligenciji i autonomiji koje već koristi za robote u zraku i vodi mogla primijeniti i na kopnene verzije, a najvažnije je možda to što bi kopneni roboti mogli riješiti jedan od najvećih izazova za ukrajinsku vojsku: iscrpljujuću prirodu rata u kojoj pobjedu odnosi ona strana koja jednostavno ima više vojnika. Rusija, sa svojom mnogo većom populacijom, ima prednost u ovom aspektu, dok se Ukrajina muči s nadomještanjem gubitaka. Ključni cilj ukrajinskog programa kopnenih robota je da upravo oni ispune taj jaz i umanje broj trupa na fronti.

Robot D-21 za borbe i izviđanje / FOTO: Ukrinform / Sipa Press / Profimedia

Ipak, što se tiče kopnenih robota postoje i brojni izazovi s kojima se Ukrajinci nisu susretali na moru i u zraku. Jedan od najvećih vezan je za kontrolne signale. Vojni roboti ne mogu se oslanjati na komercijalne mreže, zbog čega se njima upravlja putem vojnih radiosustava koji zahtijevaju liniju vida. To je jednostavnije postići kada je robot na zraku ili u vodi, ali mnogo izazovnije kada je na tlu, što se pogotovo odnosi na urbane okoline, poput Harkiva ili Časiv Jara, gdje su Ukrajinci učvrstili svoje obrambene položaje.

Uz to, roboti na kopnu iznimno su ranjivi na elektronsko ratovanje i ometanje. Mnogi ruski sustavi za elektronsko ratovanje mogu otkriti i locirati signale, što im omogućava da napadnu i robota, i osobu koja njima upravlja. Ukrajinci su vjerojatno koristili upravo elektronsko ratovanje za odbijanje ruskih napada robotima, a Rusi – koji imaju više iskustva u elektronskom ratovanju – mogu postići sličan uspjeh.

Kako bi riješili probleme ometanja, roboti često imaju naprednu autonomiju temeljenu na algoritmima umjetne inteligencije. Takvi sustavi mogu omogućiti robotima rad bez kontrolnog signala. Ipak, nitko nije sklon naoružavanju robota koje ne nadziru ljudi, a nenaoružavanje robota bi značajno umanjilo njihovu potencijalnu korist, pogotovo ako je cilj udaljiti vojnike s fronte.

Uspjesi ukrajinskih dronova u zraku – teško dohvatljivi

Autonomni sustavi donose i dodatne izazove zbog svoje predvidivosti. Roboti slijede set algoritama koje programiraju developeri, a čak i napredno strojno učenje ograničeno je na setove podataka na kojima su sustavi obučeni. Zbog toga roboti na određene situacije reagiraju na predvidive načine. Rusi su također vješti na polju robotike i autonomije, zbog čega te algoritme mogu jednostavno otkriti i identificirati metode za njihovo iskorištavanje. Ljudske reakcije su pak mnogo manje predvidive i značajno variraju ovisno o razini obuke pojedinca, kao i iskustvu, zdravlju i načinu razmišljanja.

Ukrajinski tehnološki sektor vjerojatno će pronaći inovativne načine da riješi neke od ovih problema. Uz to, pronaći će načine da kopnene robote upotrijebe u svoju korist, pogotovo što se tiče logistike i podrške trupama. Bez obzira na to, malo je vjerojatno da će ukrajinska vojska uspjeti ponoviti uspjehe koje su postigli u zraku i na moru. Za primjenu u direktnim sukobima, kopneni roboti donose ogromne izazove i vjerojatno bi bili mnogo manje efikasni od ljudi koje mijenjaju.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Ukrainian Ground Robots Will Be Less Impactful Than Air And Sea Versions

(Prevela: Nataša Belančić)