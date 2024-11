Hoće li vojnici iz Sjeverne Koreje koji se pridružuju Rusima biti samo topovsko meso?

Što za odnose snaga na bojišnici u Ukrajini znači dolazak vojnika iz Sjeverne Koreje koje sada i službeno potvrđuju američki izvori, analizira David Axe, novinar Forbesa. Saznalo se, primjerice, da Rusi imaju samo jednog prevoditelja na 30 sjevernokorejskih vojnika.

Do čak 8 tisuća sjevernokorejskih vojnika raspoređeno je u Kursku oblast u zapadnoj Rusiji, izjavio je u četvrtak, 31. listopada, američki državni tajnik Antony Blinken. Američke obavještajne službe ukazuju na to da će se Sjevernokorejci pridružiti borbama u 700 kvadratnih kilometara širokom isturenom položaju koji su ukrajinske snage stvorile u Kursku od kolovoza. “Očekujemo da će se to dogoditi u narednim danima”, rekao je Blinken.

Sjevernokorejsko raspoređivanje moglo bi pojačati ruske napade u Kursku i omogućiti stjecanje vrijednog iskustva za vojsku Pyongyanga, koja nije sudjelovala u velikom ratu već 70 godina. No, također postoji mogućnost da ovo raspoređivanje ne utječe na bojišnicu i da jednostavno dovede do tragičnog ishoda za veliki broj Sjevernokorejaca, a da nitko ništa ne nauči.

Kremlj nije bez razloga usmjerio sjevernokorejsko pojačanje u Kursk. Prošlog mjeseca, ruske snage izvele su protunapad na ukrajinski položaj u toj oblasti. Rusi su napredovali na zapadnoj strani isturenog položaja, ali na istočnoj strani doživljavaju velike gubitke od strane ukrajinskih trupa koje pucaju iz utvrđenja koja su, čini se, Ukrajinci oteli od Rusa u kolovozu.

Ruske snage gube vojnike, mnogi su bili “topovsko meso”

Ruska mornarička 810. brigada mornaričkog pješaštva zadužena je za glavni protunapad uz istočni rub isturenog položaja. Brigada, koja broji dvije tisuće vojnika, pretrpjela je velike gubitke posljednjih dana. 24. listopada, ili neposredno prije toga, 382. zasebni bataljun brigade poslao je 16 izviđača da ispitaju ukrajinske položaje, očito oko mjesta Ruskaja Konopelka ili obližnjih naselja.

“Naš cilj bio je otkriti neprijatelja,” objasnio je jedan od izviđača u videu koji je preveo estonski analitičar WarTranslated. “To smo i učinili,” rekao je izviđač. On i njegovih 15 suboraca javili su natrag lokaciju ukrajinske mitraljeske pozicije, koja je vjerojatno smještena u jednoj od mnogih obrambenih utvrda koje su ukrajinske snage zauzele od zatečenog ruskog garnizona u Kursku još u kolovozu.

No tada su zapovjednici bataljuna ili brigade napravili nešto neočekivano. Naredili su slabo naoružanim izviđačima da izravno napadnu mitraljesko gnijezdo. “Neprijatelj je imao ogromnu brojčanu nadmoć,” objasnio je izviđač. “Imali smo četiri grupe po četiri osobe. Dvije grupe više ne postoje.”

Preživjeli su zaprijetili pobunom. “Ne želimo više služiti u ovom bataljunu,” rekao je izviđač. “Nećemo biti topovsko meso.”

Kakav će biti tretman vojnika iz Sjeverne Koreje?

Pojačanje stiže u obliku nekoliko pukovnija sjevernokorejskih vojnika. Ostaje za vidjeti hoće li sjevernokorejski vojnici uspjeti tamo gdje su ruski marinci doživjeli neuspjeh u Kursku. No zabrinjavajući je znak da, prema Institutu za proučavanje rata (ISW) iz Washingtona, D.C., Rusi imaju samo po jednog prevoditelja za svakih otprilike 30 Sjevernokorejaca.

Moguće je da ruski zapovjednici ne očekuju blisku koordinaciju sa sjevernokorejskim postrojbama. Umjesto toga, ruski časnici mogli bi davati jednostavne, općenite naredbe – i nadati se najboljem. Takav grub način zapovijedanja i kontrole doveo je do smrti izviđača iz 810. brigade mornaričkog pješaštva u besmislenom izravnom napadu na ukopane Ukrajince. Mogao bi također rezultirati smrću mnogih Sjevernokorejaca.

Prema ISW-u, Pyongyang želi da njegovi vojnici steknu borbeno iskustvo. Ako je tako, rat u suštini predstavlja vrlo opasan trening za te Sjevernokorejce u Kursku.

Rizik je, naravno, da će Sjevernokorejci naučiti ono što su nedavno naučili i ruski marinci čiji je slučaj postao javno poznat: Da su njihovi zapovjednici okrutni, neupućeni ili oboje – i da je slijediti glupe naredbe nemarnih časnika loše po zdravlje.

“Ako je rusko zapovjedništvo odlučilo koristiti sjevernokorejsko osoblje na takav način kao ‘topovsko meso’, umjesto da iskoristi specijalističku obuku određenih sjevernokorejskih jedinica,” primijetio je ISW, “žrtve koje će sjevernokorejske trupe zasigurno pretrpjeti potkopat će sve pouke koje Pyongyang nada prikupiti na bojnom polju.”