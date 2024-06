Ilustracija naslovnice Harryja Pottera na aukciji dosegla nevjerojatan iznos i srušila rekorde

Originalna slika nastala vodenim bojama, koja je upotrijebljena za naslovnicu prve knjige o malom čarobnjaku Harryju Potteru, upravo je srušila rekord na dražbi Sotheby’sa u New Yorku. Prodana je za 1,9 milijuna dolara – gotovo četiri puta više od ranijeg rekorda.

Ilustracija Thomasa Taylora tako je postala najskuplji predmet vezan za Harryja Pottera ikada prodan na dražbi. Slika je srušila sva očekivanja – vjerovalo se da će se prodati za iznos između 400.000 i 600.000 dolara, a vrijednost joj se povećala za vrtoglavih 1.650 posto otkad je prvi put prodana na dražbi u Londonu 2001. godine za 108.280 dolara.

Sotheby’s nije imenovao kupca.

Slika je poslužila kao naslovnica prvih izdanja knjige “Harry Potter i kamen mudraca” 1997. godine, kao i prošle godine kada je Bloomsbury Publishing odlučio ponovno tiskati knjigu na 25. godišnjicu prvog izdanja.

Do petka traje nadmetanje za ručno pisani rukopis “Bajke Barda Beedlea”, kolekcije bajki koje se često spominju u serijalu o Harryju Potteru. Očekuje se kako će rukopis doseći cijenu između 250.000 i 350.000 dolara.

Originalna naslovnica knjige prodana za 1,9 milijuna dolara Foto: Profimedia

Prethodno najskuplji predmet iz franšize o Harryju Potteru na dražbi je dosegao cijenu od 421.000 dolara, a radilo se o nepotpisanom prvom izdanju prve knjige serijala prodanom u Dallasu prije tri godine.

Thomas Taylor je radio u dječjoj knjižari kada je Bloomsbury Publishing od njega naručio ilustraciju naslovnice knjige. Postao je jedan od prvih ljudi ikada koji su pročitali originalni rukopis i u dva dana je naslikao malog čarobnjaka s prepoznatljivim ožiljkom na čelu kako stoji ispred vlaka Hogwarts Express koji učenike čarobnjačke škole iz Londona prevozi u Hogwarts.

Stižu vijesti i o televizijskoj adaptaciji serijala o Harryju Potteru iz HBO-a: u srijedu je odlučeno tko će biti redatelj i izvršni producent serije. Mark Mylod, koji je režirao nekoliko epizoda serija “Igra prijestolja” i “Succession”, kao i hvaljeni film “The Menu”, bit će izvršni producent, a režirat će nekoliko epizoda zasad još uvijek neimenovane serije. Za izvršnu producenticu odabrana je i Francesca Gardiner u čijem opusu se nalazi “Succession” i “His Dark Materials”.

O seriji se zna malo, osim što se obećavak kako će “vjerno” adaptirati seriju i svaki od originalnih sedam romana pretvoriti u zasebnu sezonu u periodu od 10 godina. Očekuje se kako će prva epizoda biti prikazana 2026. godine.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: This Harry Potter Item Just Became The Most Expensive Ever Sold At Auction – By Almost 400%

(Prevela: Nataša Belančić)