Evo kako se brani milijarder koji se u SAD-u našao na meti zbog mita

Indijski milijarder Gautam Adani preko vikenda je progovorio o optužnici koja je protiv njega i direktora u njegovoj tvrtci Adani Group podignuta u SAD-u za raširenu mrežu podmićivanja. Optužbe je nazvao “neutemeljenima” i obećao kako će se protiv njih boriti “svim pravnim sredstvima.”

Optužnica američkog državnog odvjetništva je “neutemeljena,” rekao je Adani tijekom ceremonije dodjele nagrada u Jaipuru u Indiji, dodavši kako “ovo nije prvi put da se suočavamo sa sličnim izazovima,” prenosi Reuters.

Prošlog tjedna, američko državno dovjetništvo optužilo je Adanija i druge direktore tvrtke Adani Group da su dužnosnicima u indijskoj vladi platili više od 250 milijuna dolara u zamjenu za ugovore u energetici vrijedne nekoliko milijardi dolara. Komisija za vrijednosnice i burzu također navodi kako je Adani prekršio nekoliko američkih zakona o vrijednosnicama.

Adanijeva izjava od vikenda u skladu je s ranijim odbacivanjima optužbe tvrtke Adani Group. Iz tvrtke je rečeno kako su optužbe “neutemeljene” i kako je kompanija “oduvijek poštovala” standarde transparentnosti, upravljanja i regulacije.

Adani, koji je rekao kako se “negativnost širi brže od činjenica”, dodao je i kako želi naglasiti da je njegova kompanija “u potpunosti posvećena poštivanju regulativa po najvišem standardu,” iako nije naveo dodatne pojedninosti.

Teške optužbe američkog ministarstva protiv Adanija

“Ono što vam mogu reći je da nas svaki napad čini još snažnijima, a svaka prepreka postaje dodatna stepenica ka još otpornijoj Adani grupi,” rekao je Adani.

Ranije ovog mjeseca, državno odvjetništvo u SAD-u podiglo je optužnicu protiv Adanija, osnivača i predsjednika tvrtke Adani Group, kao i drugih direktora u konglomeratu, za urotu za počinjenje prijevare. Američki dužnosnici opisali su pothvat u kojemu su Adani i njegovi direktori podmitili indijske vladine dužnosnike da kupe energiju po cijeni višoj od tržišne. Adani je kapital prikupljao šireći lažne i zavaravajuće izjave i laganjem američkim investitorima i bankama, tvrde tužitelji. Adan je u ovom pothvatu prikupio više od 750 milijuna dolara, uključujući i 175 milijuna od američkih investitora, tvrdi američka Komisija za vrijednosnice i burzu.

Autor originalnog članka: Ty Roush: Forbes

Link: Billionaire Gautam Adani Decries ‘Baseless’ U.S. Indictment Accusing Him Of $250 Million Bribery Scheme

(Prevela: Nataša Belančić)