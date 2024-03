Island upozorava o ozbiljnom zagađenju zraka nakon posljednje erupcije vulkana

Islandski dužnosnici u četvrtak su lokalno stanovništvo zamolili da ne izlaze iz kuća zbog mogućih rizika po zdravlje izazvanih onečišćenjem plinovima nakon posljednje erupcije vulkana u zemlji.

Erupcija je izazvala evakuacije obližnih naselja i prisilila čelnike da zatvore svjetski poznate geotermalne toplice zbog straha od otvaranja rupa u tlu, potresa i lave.

Islandski Ured za civilnu zaštitu i upravljanje krizama kaže kako je tijekom erupcije vulkana na poluotoku Reykjanes došlo do oslobađanja sumporovog dioksida koji “može biti opasan u velikim količinama”, upozoravajući lokalne stanovnike u regiji da ostanu u zatvorenom prostoru “koliko god je to moguće.”

Islandski meteorološki ured u srijedu kaže kako je “opasnost iznimno visoka” u područjima najbližim erupciji, dok je u regiji oko Grindavika opasnost “visoka” zbog većih rizika od otvaranja rupa u tlu, kretanja tektonskih ploča i toka lave.

Rizik od onečišćenja plinom “iznimno je visok”, kažu iz agencije koja navodi kako se taj rizik smanjuje u područjima udaljenijima od mjesta erupcije.

Iz geotermalnih toplica Plava laguna u Grindaviku u četvrtak je najavljeno privremeno zatvaranje do petka, kada će se ponovno procijeniti situacija. Također se navodi kako su toplice već evakuirane.

Elektrana u naselju Svartsengi evakuirana je ranije ovog tjedna zbog opasnosti za zdravlje izazvanih onečišćenjem plinovima, izvijestila je islandska javna televizija RUV.

Prošlotjedna erupcija vulkana izazvala je stup od dima visok čak osam kilometara, pokazuju podaci usluge za klimatske promjene Copernicus. Oblak sumporovog dioksida nastavit će se kretati iznad sjevera Europe i prema Rusiji tijekom vikenda, a već je stigao do Irske i Ujedinjenog Kraljevstva, izjavio je dužnosnik agencije za CBS.

Sumporov dioksid koji se oslobađa tijekom vulkanskih erupcija, toksičan je plin koji može izazvati snažnu iritaciju respiratornog sustava, očiju i kože, kažu iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Visoka izloženost može rezultirati plućnim edemom, stanjem koje nastaje zbog viška tekućine u plućima. Djeca su na ovaj plin osjetljivija jer je promjer njhovih dišnih puteva manji, dodaju iz agencije. Islandski meteorološki ured upozorava kako bi plin mogao utjecati i na ljude koji boluju od astme, dodavši kako “u visokim koncentracijama u duljem vremenskom periodu on može biti smrtonosan.”

U subotu je došlo do erupcije vulkana izvan Grindavika (nekih 50 kilometara od Reykjavika) nakon serije seizmičkih aktivnosti, izvijestio je RUV. Island svake godine bilježi velik broj potresa i vulkanskih erupcija zbog svoje pozicije na granici dviju tektonskih ploča, kažu iz muzeja Perlan u Reykjaviku. U prosincu je došlo do erupcije drugog vulkana u istoj regiji, nakon nekoliko tjedana u kojima je zabilježeno tisuće potresa zbog kojih je evakuiran obližnji ribarski gradić, a Plava laguna ponovno je zatvorena.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Iceland Warns About Severe Gas Pollution After Latest Volcanic Eruption – Here’s What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript