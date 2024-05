Istraga pokazala kako su BMW i Jaguar uvozili aute s dijelovima iz Kine nastalima prisilnim radom

BMW, Jaguar Land Rover i Volkswagen su kupovali dijelove od zabranjenog kineskog dobavljača, a neki od tih dijelova nalaze se u vozilima uvezenim u SAD, otkrila je istraga američkog Senata objavljena u ponedjeljak uslijed napora političara da zaustave dotok dobara koji se u Kini proizvode prisilnim radom.

Tri proizvođača su kupila LAN transformere – koji omogućavaju elektronskim dijelovima automobila da “komuniciraju” jedan s drugim – koje proizvodi kineska tvrtka Sichuan Jingweida Technology Group (JWD). Tu tvrtku je SAD uvrstio na popis onih koje se oslanjaju na prisilni rad, stoji u izvješću senatskog odbora za financije.

Sporni dio prodala im je korporacija Lear koja dobavlja automobilsku elektroniku, a koja je u siječnju obavijestila proizvođače da im je bez znanja prodala elektronsku jedinicu koja sadrži zabranjenu komponentu, stoji u izvješću.

Volkswagen je američke carinike odmah obavijestio kako neki automobili na putu prema SAD-u sadrže taj dio i naknadno ga zamijenio prije nego su automobili ušli u zemlju. Jaguar Land Rover je odboru rekao kako njihova podružnica u sjevernoj Americi nije dobila obavijest Leara o spornom dijelu prije travnja, naglasivši kako su ti dijelovi upotrijebljeni u starijim automobilima koji se više ne prodaju. Odbor kaže kako je BMW nakon primanja obavijesti uvezao najmanje 8.000 vozila MINI koja su sadržavala sporni dio, iako iz kompanije kažu kako su zaustavili uvoz komponente i kako će zamijeniti dijelove u vozilima gdje se ona trenutno nalazi.

Iz BMW-a za Forbes kažu kako kompanija pregledava izvješće, dodavši kako imaju “stroge standarde i pravila po pitanju praksi zapošljavanja, ljudskih prava i radnih uvjeta” koje moraju poštovati i njihovi dobavljači. Ni iz Jaguar Land Rovera ni iz Jaguara nisu odgovorili na Forbesov upit za komentar.

“Proizvođači automobila guraju glavu u pijesak, a potom se zaklinju kako ne vide nikakav prisilni rad u svom lancu opskrbe,” rekao je za New York Times Ron Wyman, predsjednik senatskog odbora za financije.

Iz Volkswagena je još u veljači rečeno kako se kompanija suočava s kašnjenjima u isporuci tisuća automobila marki Porsche, Bentley i Audi zbog toga što kineske komponente krše zakone o zabrani prisilnog rada u SAD-u, izvijestio je Financial Times. Vozila su zaplijenili carinici na lukama u SAD-u nakon što je dio otkriven u siječnju.

Senatski odbor je pokrenuo istragu velikih proizvođača automobila još 2022. godine, s ciljem da provede zakon kojim se zabranjuje uvoz dobara proizvedenih prisilnim radom u Kini. Zakon o prevenciji prisilnog rada Ujgura (Uyghur Labor Prevention Act) brani uvoz svih dobara iz kineske regije Xinjiang osim ako uvoznik ne dokaže da nisu proizvedena prisilnim radom. Američko ministarstvo domovinske sigurnosti identificiralo je nekoliko proizvođača iz te kineske regije koji su posljednjih godina koristili prisilni rad. Među njima se nalazi i JWD, koji je na popis uvršten u prosincu.

Kineski dužnosnici odbacuju optužbe da se zemlja oslanja na prisilni rad u Xinjiangu, iako izvješća međunarodnih organizacija – uključujući i UN – kažu drugačije.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: BMW, Jaguar Imported Cars With Parts Linked To Forced Chinese Labor, Senate Probe Says

(Prevela: Nataša Belančić)