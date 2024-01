Istraživanje otkrilo nove šokantne podatke o vodi u plastičnim bocama, ali i zbunilo znanstvenike

Nova studija otkriva kako litra vode u plastičnoj boci sadrži stotine tisuća čestica nanoplastike koja, vjeruju stručnjaci, može izazvati opasnosti po zdravlje poput gastrointestinalnih problema, urođenih mana i porasta smrtnosti.

Istraživanje su vodili znanstvenici sa sveučilišta Columbia, a otkrili su kako se u litri flaširane vode u prosjeku nalazi oko 240.000 čestica nanoplastike, stoji u studiji objavljenoj početkom siječnja.

Čestice nanoplastike su sićušne i neprimjetne, a nastaju kao rezultat odlaganja plastičnog otpada. Manje su od mikroplastike, veličine ispod jednog mikrometra.

Istraživači su testirali tri neimenovana brenda flaširane vode popularna u SAD-u i u svakoj litri otkrili između 110.000 i 370.000 čestica: njih 90 posto su čestice nanoplastike, dok je preostalih 10 posto čestica mikroplastike.

U bocama je pronađeno sedam najpoznatijih vrsta plastike, uključujući polietilen (PE) i polietilen tereftalat (PET) – od kojeg se i izrađuju boce za vodu – i polistiren (PS), od kojeg se izrađuju posude od stiropora. Najviše je pronađeno poliamida (PA), vrste najlona.

Zbunjujuće otkriće

Ipak, tih sedam vrsta plastike čini samo 10 posto svih pronađenih čestica nanoplastike. Istraživači nemaju pojma koji tip nanoplastike čini preostalih 90 posto, no može ih biti na desetke milijuna u svakoj litri, ovisno o vrsti.

Vjeruje se kako se čestice PET-a i PE-ja oslobađaju iz samih boca tijekom skladištenja i transporta, budući da su od njih boce i izrađene, dok ostalih pet vrsta plastike u vodi završi prije ili nakon procesa proizvodnje, stoji u studiji.

“Nije neočekivano da se toliko toga pronašlo,” kaže glavni autor studije i student kemije na Columbiji, Naixin Qian. “Što su neke čestice manje, to ih ima više.”

Podaci neprofitne udruge Earth Day kažu kako Amerikanci svake godine kupe čak 50 milijardi boca vode.

Rizici po zdravlje

Postoje i ranije studije kojima se proučavalo koliko plastičnih čestica se nalazi u flaširanoj boci. Studija iz 2018. otkriva kako se u svakoj litri vode iz plastične boce nalazi u prosjeku 325 čestica mikroplastike, no ta studija nije uključivala čestice nanoplastike. Oni pojedinci koji svakog dana popiju dvije litre flaširane vode u svoj organizam unesu oko kvadrilijun čestica nanoplastike godišnje, pokazala je studija objavljena prošle godine u časopisu Environmental Science and Technology. Budući da su čestice nanoplastike toliko malene, one mogu putovati ljudskim tijelom i dospjeti u krvotok, pluća, srce i mozak.

Iako se o nanoplastici ne zna mnogo, znanstvenici vjeruju kako bi ona mogla biti još opasnija od mikroplastike jer su njene čestice reaktivnije, mnogobrojnije i mogu dospjeti do više mjesta u ljudskom organizmu. Nanoplastika može izazvati upalne procese u probavnom sustavu, ali i oksidativni stres, odnosno neravnotežu u stanicama i tkivu. Ona može izazvati i metaboličke poremećaje, pokazala je studija iz 2021. godine.

Nanočestice polistirena mogu izazvati povećanje smrtnosti, poremećaje u rastu, abnormalnosti reproduktivnog sustava i gastrointestinalnu disfunkciju.

Autor originalnog članka: Arianna Johnson, Forbes

Link: Bottled Water Contains Hundreds Of Thousands Of Potentially Toxic Tiny Plastics, Study Finds

(Prevela: Nataša Belančić)