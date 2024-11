Izbori u SAD-u su pred vratima: Što slavni poručuju sugrađanima, za koga će glasati

Neke od najvećih zvijezda iz svijeta sporta i filma u posljednjim su danima predsjedničke kampanje u SAD-u odlučile dati podršku svojim kandidatima, u nadi da upravo njihova podrška može odnijeti prevagu u utorak.

U videu snimljenom za kampanju potpredsjednice i demokratske kandidatkinje Kamale Harris, Harrison Ford govori kako će glasati za Harris “kako bi (zemlja) krenula naprijed”, citirajući bivše članove Trumpove administracije koji “izdaju glasna upozorenja riječima ‘Pobogu, nemojte ovo opet napraviti’.”

I Monica Lewinsky, bivša zaposlenica Bijele kuće i aktivistica, pozvala je glasače: “MOLIM VAS GLASAJTE… po mogućnosti kako sam i ja glasala, za Harris i Walza.”

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez također je svoju podršku dala Harris, rekavši kako je Trump “uvrijedio sve Latinoamerikance u ovoj zemlji” nakon što je jedan komičar na najvećem, završnom skupu Trumpove kampanje Portoriko nazvao “plutajućim otokom smeća”.

Trumpa je podržao i astronaut Buzz Aldrin / FOTO: KEVIN DIETSCH / UPI / Profimedia

‘Nemojte ostati po strani’

Košarkaška legenda i zvijezda LA Lakersa, LeBron James, koji je Trumpa i ranije kritizirao, podržao je Harris riječima: “izbor je jasan”, dodavši kako razmišlja o svojoj djeci i obitelji i “načinu na koji će odrastati.”

Harris su u videu podržali i glumci megapopularne franšize Avengers: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira i Paul Bettany. Ruffalo je dodatno pozvao glasače da “ne ostanu po strani ovaj put.”

Pjevačica Madonna na Instagramu je napisala kako je kući doputovala iz Pariza samo kako bi glasala za Harris.

S druge strane, YouTube zvijezda Jake Paul objavio je 18-minutni video u kojemu podržava republikanskog kandidata i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Pozvao je glasače da svoje istraživanje temelje “na istini, a ne tek nepromišljenoj propagandi i tome da vam zvijezde govore za koga da glasate.” Paul je rekao kako je ostao bez prava glasa kada se preselio, baš u Portoriko, kako bi radio na svojoj boksačkoj karijeri.

Reperica Cardi B – koja je u lipnju rekla da “nikada neće postati republikanka” usprkos kritikama na račun Joea Bidena – u petak se pojavila na skupu za Harris u Wisconsinu.

Cardi B na skupu za Kamalu Harris u Milwaukeeju, Wisconsin / FOTO: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Neki su podršku – povukli

Pjevač Nicky Jam na Trumpovom skupu se pojavio u rujnu. Tom prilikom, bivši predsjednik se u uvodu na Jama referirao kao na ženu, rekavši: “Ona je vruća!”. Jam je prošlog tjedna povukao svoju podršku Trumpu nakon kontroverznih i ekstremističkih izjava o Portoriku na Trumpovom završnom skupu u Madison Square Gardenu.

Jam je u videu na Instagramu rekao kako je ranije podržavao Trumpa jer je mislio da će njegovi planovi za gospodarstvo biti dobri za Lationamerikance, no sada kaže kako “Portoriko zaslužuje da ga se poštuje” i kako više neće podržavati republikanskog kandidata.

Legenda bodybuildinga, slavni glumac i bivši republikanski guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger, također je podržao Harris, napisavši u srijedu: “Mrzim politiku više no ikada.”

Astronaut Buzz Aldrin podržao je pak Donalda Trumpa, pohvalivši Trumpovu podršku projektima za istraživanje svemira dok je bio predsjednik.

Reper 50 Cent u utorak je rekao kako je odbio 3 milijuna dolara za nastupanje na Trumpovom skupu u Madison Square Gardenu, kao i novac da nastupa na republikanskoj nacionalnoj konvenciji u srpnju. Glazbenik nije podržao nijednog od kandidata, rekavši kako “se boji politike.”

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Harris And Trump’s Biggest Celebrity Endorsements: Harrison Ford Voting for Harris To Move Forward

(Prevela: Nataša Belančić)