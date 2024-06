Izgleda da su ukrajinski piloti FPV dronova uspjeli otkriti najveće slabosti ruskih ometača

Ukrajinske snage u utorak su uništile ili ozbiljno oštetile preko stotinu ruskih vozila, dok su same izgubile samo tridesetak, kaže ruski bloger-analitičar Andrew Perpetua

To je gotovo rekordan dnevni gubitak za Ruse, ali i gotovo rekordan nesrazmjer između ukrajinskih i ruskih gubitaka u jednom danu.

Za ovakve gubitke uvelike su odgovorni ukrajinski eksplozivni FPV dronovi, pod uvjetom da su brojke Andrewa Perpetue točne. U više od 70 od ukupno oko stotinu napada na ruska vozila sudjelovali su upravo ovi dronovi od 500 dolara. Ukrajinci koriste oko 100.000 dronova mjesečno.

Čini se kako Rusi ne mogu zaustaviti ukrajinske napade dronovima, a nedavno izvješće pokazalo je i zašto. Iako ruska industrija proizvodi velik niza radio-ometača protiv dronova – koji u teoriji blokiraju signale između letjelica i njihovih pilota – mnogi od njih jednostavno ne funkcioniraju.

Jedan takav ometač, cijene 2.400 dolara, nedavno je bio tema na jednom popularnom ruskom kanalu na društvenim mrežama, gdje je jedan ruski bloger bijesno izjavio kako je ometač gori od beskorisnog. On stvara lažnu samouvjerenost među trupama na fronti, koje potom pogibaju u napadima dronovima. “Strašno je i zamisliti koliko ljudi je umrlo u lažnoj nadi,” napisao je bloger.

Taj ometač, kojeg je bloger rastavio i istražio, nije prvi neefikasni ruski ometač dronova koji se pojavio na fronti. Početkom travnja jedna je ukrajinska brigada organizirala odvažnu operaciju od tri noći kako bi ukrala imobilizirani ruski tenk s novim ometačem. Nakon operacije su otkrili kako ometač uopće ne funkcionira kako treba.

Fijasko ruskih ometača

Ometač kojeg je analizirao bloger mogao bi ipak biti najgori među njima. Bloger je pronašao “ogromnu listu tehničkih grešaka”, a kritizirao je i “težinu i veličinu ometača, kao i ručku za nošenje koja otpada.”

Jedna od tih tehničkih grešaka su i krivo postavljene antene. U pravilno sastavljenom ometaču antene su ispravne veličine i oblika – i okrenute u pravom smjeru – što im omogućava da emitiraju radio buku koja bi trebala preplaviti prijemnike dronova na širokom području.

Ovaj ometač ima nekoliko radio odašiljača, a svaki je namješten na frekvenciju konkretnog tipa drona – napadačke FPV dronove koji lete nisko ili izviđačke dronove koji se nalaze nešto više u zraku.

Problem je što su u ovom slučaju mnoge od antena za FPV dronove usmjerene u zrak, iako FPV dronovi najčešće napadaju sa strane. Jedna od antena također je fiksirana u mjestu umjesto da bude fleksibilna. Ta antena može funkcionirati jedino u slučaju da piloti dronova poslušno odluče svoje letjelice usmjeriti u tu malenu zonu direktno iznad ometača.

Radio ometači generiraju mnogo topline zbog čega dizajneri obično mnogo pozornosti posvećuju mehanizmima za njihovo rashlađivanje. To nisu učinili dizajneri novog ruskog sustava. Glavni hladnjak je jednostavni ventilator pričvršćen unutar plastične kutije. Što je još gore, na postoje prostori kroz koje ventilator može uvlačiti hladni i izbacivati vrući zrak. Jednom kada se uključi, ometač se gotovo odmah pretvori u “peć”, kaže bloger. Postaje prevruć na dodir i komponente se počnu raspadati. Koliko god beskoristan bio netaknut, stoput je gori kad se krene topiti.

Rusi koji “reklamiraju” ovaj beskorisni ometač “ubijaju naše vojnike, i to na vaš račun,” napisao je bloger. Ukrajinski piloti “šalju svoje letjelice iznad ovih ‘čuda’ – i smiju se.”

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Drone Operators ‘Laugh’ When They Fly Over This Melting, Malfunctioning Russian Radio Jammer

(Prevela: Nataša Belančić)