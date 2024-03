Izgleda da su ukrajinski pomorski dronovi ostvarili novi nevjerojatni uspjeh

Ukrajinska mornarica u utorak je pomorskim dronovima napala raketnu korvetu Sergej Kotov ruske crnomorske flote. Korveta je ozbiljno oštećena, a možda i potopljena, pored luke Feodosija na jugoistoku Krima.

Ovaj napad pet i pol metarskim eksplozivnim dronovima “Sea Baby” produljuje nevjerojatan niz uspjeha mornarice koja više nema nijedan veliki ratni brod, ali svejedno je uspjela potopiti četvrtinu velikih brodova ruske crnomorske flote.

Sve je jasnije zbog čega su ovi dronovi toliko opasni. Umjesto da se pokušavaju infiltrirati u ruska sidrišta pojedinačno ili u malim skupinama, ovi dronovi na satelitsko upravljanje napadaju u “čoporima” noću, slično kao što su to činile njemačke podmornice tijekom Drugog svjetskog rata.

No njemačke podmornice, iako su putovale u grupama, napadale su individualno, a svaki kapetan birao je vlastite mete i strategije. Piloti ukrajinskih pomorskih dronova pak detaljno koordiniraju svoje napade. Čini se kako oni preplavljuju, a možda čak i zajedno usmjeravaju ruska plovila.

Koordinirana taktika jasno se pokazala kada je oko šest dronova napalo brod Sergej Kotov pod okriljem noći. Posada broda primijetila je neke dronove koji se ubrzano približavaju brodu. Posada je otvorila vatru.

Ipak, jedna analiza videosnimke napada pokazuje kako je tu situaciju iskoristila druga skupina dronova i napala nezaštićeni lijevi bok broda. Upravo je ta druga skupina dronova navodno udarila rusko plovila.

Raniji napad dronova Sea Babies, čija je meta bio ruski desantni brod Cezar Kunikov 14. veljače, uključivao je slične taktike, pokazuju riječi navodno jednog od mornara na brodu.

No umjesto da usmjeravaju desantni brod, dronovi su ga preplavili s jedne strane. “Bitka je trajala 20 minuta,” prisjeća se jedan preživjeli.

“Uništena su četiri od 10 dronova. Peti je udario Cezara Kunikova straga, imobilizirajući brod, a nakon toga su četiri drona udarila brod s lijeve strane s ciljem da ga prevrnu. Deveti dron djelomično se uspio probiti kroz otvor koji je napravio jedan raniji dron. Detonirao je praktički unutar broda,” dodao je preživjeli. Deseti dron ostao je udaljeniji kako bi nadzirao napad, a kasnije je (neuspješno) pokušao napasti čamac za spašavanje u kojem su se nalazili preživjeli s broda.

Ove priče možda ne ilustriraju u potpunosti ukrajinske taktike, budući da dronovi Sea Babies sazrijevaju od eksperimenata do iznimno efikasnih alata za borbe na moru.

Od veljače 2022., Ukrajinci su raznijeli ili potopili četiri ruska desantna broda, kruzer, podmornicu, opskrbni brod, nekoliko patrolnih brodova, maleno desantno plovilo i sada dvije raketne korvete.

Piloti dronova Sea Babies mogu preuzeti zasluge za tri od tih slučajeva, koji su se dogodili unutar posljednjih mjesec, dva dana. To znači kako su trenutno najveća prijetnja za rusku crnomorsku flotu upravo ovi eksplozivni pomorski dronovi.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s Drone Boats May Have Herded A Russian Warship Into Open Water Before Striking

(Prevela: Nataša Belančić)