Japan ozbiljno komplicira život Kini

Dok se Kina i SAD ekonomski nadmudruju, Japan je ozbiljno zakomplicirao gospodarske i političke kalkulacije Pekinga. Tokio je odlučio značajno povećati ulaganje u svoju obranu, ali i svojim oružanim snagama dati više slobode za manevriranje, što pogoršava ekonomske i vojne izazove Pekinga, i to u ionako teško vrijeme za kinesko vodstvo.

Japan ustrajno tvrdi kako se pridržava pacifističkog ustava usvojenog odmah po završetku Drugog svjetskog rata 1945. godine. Ipak, zemlja je odlučila radikalno promijeniti tumačenje nekih stavki. Američki pomorski institut kaže kako Japan posljednjih 12 godina svake godine povećava ulaganja u obranu, a prošlogodišnje povećanje iznosilo je popriličnih 16 posto, čime su ulaganja dosegla 56 milijardi dolara.

To je daleko ispod kineskog vojnog budžeta koji, prema podacima kineskog ministarstva obrane, iznosi 300 milijardi dolara, što je opet daleko ispod vojnog budžeta SAD-a od 850 milijardi dolara. Ipak, japanski budžet svejedno je značajan,a ako su signali iz vlade u Tokiju točni, radi se tek o početku velikih povećanja koji će uslijediti u narednih nekoliko godina. Budžet je sigurno dovoljno velik da na njega obrati pozornost i Peking, između ostalog i zato jer se njime očito cilja na kineske ambicije. Riječima japanskog premijera Fumia Kishide, “nadamo se pridonijeti obrani slobodnog i otvorenog međunarodnog poretka temeljenog na vladavini prava, kao i donijeti mir i stabilnost indopacifičkoj regiji.”

Četiri opće promjene

Japansko ministarstvo obrane naglašava četiri opće promjene, a svaka od njih sigurno se ističe u kalkulacijama Pekinga. Prva promjena odnosi se na jasno obvezivanje japanskih oružanih snaga da će surađivati sa saveznicima i preuzeti ofenzivniju ulogu. Druga je odluka o slanju krstarećih raketa dugog dometa koje mogu pogoditi mete u Sjevernoj Koreji. Takva reakcija bila je očekivana ako se u obzir uzme provokativna priroda sjevernokorejskog slanja i testiranja projektila, no Peking sigurno nije propustio primijetiti da japanske rakete jednako tako mogu pogoditi mete i u Kini.

Treća značajna promjena tiče se odluke Tokija da Japanu pruži veće mogućnosti izvoza smrtonosnog oružja, uključujući i borbene zrakoplove F-15, kao i motore za borbene zrakoplove i projektile na navođenje Patriot, proizvedene u Japanu pod američkom dozvolom. Priča se čak i o tome da bi Japan te projektile mogao poslati u Ukrajinu. Na kraju, tu je i nedavni sporazum između Japana i Ujedinjenog Kraljevstva i Italije o razvoju borbenih zrakoplova sljedeće generacije.

“Opseg, razmjeri i brzina sigurnosnih reformi u Japanu nemaju presedana,” rekao je američki ambasador u Japanu, Rohm Emmanuel.

Nema sumnje da se Zabranjeni grad najviše brine japanski budžet za 2024. godinu, prema kojemu je 5.2 milijarde dolara namijenjano za projektile protuzračne obrane čiji je zadatak zaštititi otoke na jugozapadu Japana u slučaju da, jasno stoji u budžetu, dođe do sukoba između Kine i Tajvana. Budući da je Tajvan nekoć bio japanska kolonija, ovaj interes sigurno je snažno odjeknuo u Pekingu, a njima zvuči kao najsnažnija direktna prijetnja koju je uopće moguće izraziti diplomatskim jezikom.

Novo proširenje kineske vojne sposobnosti?

Peking se već žalio na planove Tokija, no diplomatski ne mogu učiniti mnogo više od toga. Ipak, potezi Japana znatno su zakomplicirali kineske planove. Peking može odgovoriti samo na jedan način: dodatno proširiti kineske vojne sposobnosti. Nema sumnje da će upravo to i učiniti, no takva reakcija dolazi u naročito teško vrijeme za Peking.

Kineska ekonomija zahtijeva strogi nadzor i ne može si priuštiti da još resursa namijeni svojoj vojsci i mornarici. Kolaps važnog sektora razvoja nekretnina traži dodatnu podršku kako bi se izbjegla financijska, a prema tome i ekonomska katastrofa, kao i ogroman, a ponekad i paralizirajući teret duga lokalnih vlada. Izvoz pada, a rast gospodarstva više nije na nekoć rekordnim razinama, što znači da Peking mora na raspolaganju imati sve moguće ekonomske i financijske resurse kako bi ponovno pokrenuo rast i dokinuo ovisnost gospodarstva o izvozu na kojemu se nekoć temeljio rast, a što Kinu danas čini iznimno ranjivom na promjene u sjevernoj Americi i Europi. Porast potreba u sektoru obrane samo će dodatno otežati ovaj veliki posao.

Autor originalnog članka: Milton Ezrati, viši suradnik Forbesa

Link: Japan Makes China’s Life More Dangerous And Expensive

(Prevela: Nataša Belančić)