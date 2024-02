Je li Ukrajina poslala svoju najbolju brigadu da pokuša spasiti Avdiivku?

Moguće je kako se borbama za Avdiivku pridružila 3. jurišna brigada, objavio je David Axe, vojni analitičar Forbesa

Ukrajina ojačava obranu Avdiivke – grada na istoku Ukrajine koji je žarište ruske zimske ofenzive – moguće i jednom od najboljih brigada u ukrajinskoj vojsci, 3. jurišnom brigadom. To je jedina ukrajinska brigada za koju sigurno znamo da je prošlog tjedna bila u rezervi na istoku Ukrajine.

General brigadir Oleksandr Tarnavski, zapovjednik skupine snaga Tavrija u Avdiivki, vijest o pojačanju objavio je u subotu na Telegramu. “Pojačavamo liniju blokade, postavili smo dodatne položaje i koristimo svježe snage,” napisao je Tarnavski. “Nastavlja se logistička opskrba.”

Nije bilo garantirano da će Ukrajinci odlučiti ojačati obranu Avdiivke. Odlukom da će ostati u gradu i pokušati ga obraniti, ukrajinske snage ulaze u ogroman rizik.

Nakon četiri mjeseca žestokih borbi, ruske trupe napokon su uspjele probiti obranu Avdiivke, ključnog ukrajinskog uporišta koje se nalazi samo osam kilometara sjeverozapadno od okupiranog Donjecka. Došli su na samo nekoliko stotina metara udaljenosti od glavne ceste kojom ukrajinski garnizon, okupljen oko 110. mehanizirane brigade, dobiva zalihe.

U tom trenutku, Tarnavski je imao dvije opcije: povući preživjele iz 110. brigade s istoka Avdiivke i pokušati konsolidirati ukrajinske linije u središtu grada ili zapadno od njega; ili ojačati 110. brigadu i pokušati odbiti mnogo veću rusku vojsku od opskrbnih linija garnizona.

Moguće je kako odluku uopće nije donio Tarnavski.

Prošlog tjedna, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske, popularnog i karizmatičnog Valerija Zalužnog, zamijenivši ga s nepopularnim bivšim zapovjendikom kopnenih snaga, generalom Oleksandrom Sirskim.

Zalužni je – zasluženo ili ne – dobio reputaciju zapovjednika koji pristaje na mobilnu obranu kako bi umanjio ukrajinske žrtve. Sirski je, s druge strane, dobio reputaciju – ponovno, zasluženu ili ne – zapovjednika koji pristaje na velike gubitke u tvrdim, statičnim borbama.

Moguće je da je Zelenski, unaprijedivši Sirskog, sugerirao kako se za Avdiivku namjerava boriti, čak i po cijenu velikog broja žrtava.

Bilo kako bilo, čini se da su u sada beživotne ruševine nekoć uspješnog industrijskog grada (u kojemu je prije rata živjelo 30.000 ljudi) stigle svježe ukrajinske snage. Njihov prvi i najočitiji zadatak je smanjiti pritisak na glavnu cestu istok-zapad koja vodu u centar grada.

Postoje i druge, teže prohodne ceste u Avdiivku, no ova je ključna. “Namjera ruskih agresora je jasna: najprije žele uspostaviti kontrolu nad logističkim metodama opsrkbe naših jedinica na sjevernom boku,” napisao je Tarnavski. “Ipak, mi adekvatno odgovaramo na postupke neprijatelja.”

Taj “adekvatan odgovor” možda uključuje slanje u borbu dijelova 3. jurišne brigade. Ta jedinica je od prosinca u rezervi u Kramatorsku, nekih 80 kilometara sjeverno od Avdiivke.

Brigada broji 2.000 trupa, a sudjelovala je u jednoj od posljednjih, pobjedničkih bitaka ukrajinske prošlogodišnje ofenzive. Tada su oslobodili grad Andriivku, 40 kilometara sjeverno od Avdiivke. Pobjeda im je omogućila period odmora, regrutacije i obuke novih vojnika a, ako su glasine točne, opkrbili su se i s borbenim vozilima M-2 američke izrade.

“Kako prolazi veljača 3. jurišne?” napisao je vojnik brigade Egor Sugar. “Samo u obuci, i to žestokoj. Obučavamo se i aktivno pripremamo na nove napade na okupatore.”

Polagani kolaps obrane Avdiivke posljednjih tjedana možda je prisilio brigadu da prekine s obukom i vrati se na frontu.

Taj kolaps nije bio neizbježan. Kada je početkom listopada ruska vojska s 40.000 trupa počela napadati grad, skupina snaga Tavrija napravila je sve kako treba. Ukopali su se u gradu i ojačali sjeverne i južne bokove grada s ciljem da doline oko grada pretvore u streljanu.

Ipak, kada je skupina Republikanaca u američkom Kongresu odlučila blokirati slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini – i to u listopadu, otprilike u isto vrijeme kada su Rusi napali Avdiivku – oružje na koje su Ukrajinci računali za obranu grada utihnulo je.

SAD je od početka rata poslao najviše streljiva Ukrajini. Ukrajinska artiljerija, koja je prije blokiranja pomoći bila na istim razinama kao i ruska, spala je na tek petinu te snage. Istovremeno, streljiva je počelo ponestajati i ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

Rusi su namirisali priliku. “Neprijatelj je povećao broj napada na istoku Ukrajine, pogotovo u blizini Avdiivke,” izvijestio je ukrajinski Centar za obrambene strategije. “Ova situacija je posljedica nestašice projektila na navođenje kratkog dometa u ukrajinskim obrambenim snagama.”

Ruske bombe padale su po utvrđenim pozicijama 110. brigade. Iskoristivši loše vrijeme koje je prošlog tjedna prizemljilo ukrajinske dronove, ruski pješaci ušetali su u sjever grada, šuljajući se prema jugu sve dok se nisu opasno pribiližili glavnoj cesti.

Za vojsku koja prioritizira mobilnu obranu – kupovinu vremena odustajanjem od teritorija i zadavanje maksimalne štete napadačima – infiltracija neprijatelja može izazvati povlačenje. Ako Avdiivku vide kao zamku za Ruse, Ukrajinci moraju otići iz grada dok još uvijek mogu nanijeti veću štetu Rusima nego što Rusi mogu njima.

Moguće je kako je garnizon u Avdiivki tijekom četiri mjeseca borbi za svakog svog izgubljenog vojnika ubio 10 ruskih, no ako ih ruske vojske okruže, to bi moglo izbrisati tu prednost.

To se dogodilo i ranije. U svibnju prošle godine, u iscrpljujućoj bitci koja podsjeća na ovu u Avdiivki, ukrajinski garnizon četiri mjeseca se držao u ruševinama Bahmuta na istoku zemlje. Nanosili su Rusima velike gubitke – deset puta veće od onih koje su trpjeli sami – no Rusi su krvlju platili teritorij i uspjeli prekinuti linije opskrbe u grad. “Jednom kada ruske snage uspiju zauzeti ukrajinske bokove i omesti linije opsrkbe, gubici su se gotovo izjednačili,” objasnila je analitička skupina Frontelligence Insight.

Tko je zapovijedao ukrajinskim snagama u bitci za Bahmut? Sirski.

Teško je pretpostaviti što će se dogoditi u Avdiivki. Ako je 3. jurišna brigada zaista poslana u grad, za očekivati je da ćemo vidjeti protunapade na ruske položaje blizu glavne ceste.

Nije za očekivati da će Ukrainci odjednom pronaći neku tajnu zalihu streljiva. Pripremajući se na dugi period sve većeg izolacionizma i autoritarizma u SAD-u, europske zemlje sve više ulažu u vlastite vojske – a to znači porast proizvodnje projektila i granata.

Moguće je da će proći mjeseci prije nego to streljivo dođe do Ukrajine. Ako Republikanci u SAD-u ne popuste i SAD ne uspije nekako ubrzati slanje nove pomoći u Avdiivku, 110. brigada nastavit će se boriti s nestašicom opreme.

U situaciji kada nema streljiva, neće biti važno koliko brigada se nalazi u Ukrajini, a odluka ukrajinskog zapovjedništva da ojača grad u najboljem će scenariju biti bespredmetna.

U najgorem scenariju, ta odluka mogla bi izazvati masakr ukrajinskih trupa koje će pokušati pobjeći na zapad iz grada kojeg više neće moći braniti.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine May Have Deployed One Of Its Best Brigades To Try To Save Avdiivka

(Prevela: Nataša Belančić)