Jedini nosač aviona ruske mornarice zapeo je na popravcima – možda se više nikada ne vrati u flotu

Ruska mornarica ukrcala je svoje nove borbene zrakoplove Mikoyan MiG-29KR na svoje jedini nosač zrakoplova, stari i nepouzdani Admiral Kuznjecov.

No trošni Kuznjecov na popravcima je od 2017. godine. Ovaj zastarjeli nosač iz 1980-ih godina možda se više nikada neće vratiti u aktivnu službu, što znači da su supersonični, moderni MiG-ovi praktički zaglavili.

Moguće je kako je mornarica pronašla drugu svrhu za nekih 22 preživjelih zrakoplova MiG-29KR: ukrajinski centar za obrambene strategije kaže kako su ih poslali na Krim, odakle navodno love ukrajinske ratne brodove.

Novi MiG-ovi nisu bili korišteni u prvih 18 mjeseci rata. Možda čak i prošle jeseni, najmanje dva zrakoplova MiG-29KR letjela su iz zračne baze Saki na Krimu.

MiG-ovi su navodno letjeli uz zrakoplove Sukhoi Su-30SM ruske mornarice na patrolama u potrazi za brodovima ukrajinske mornarice.

Nakon potapanja broda Hetman Sahajdačinij, ukrajinska mornarica više nema nijedan veliki naoružani ratni brod. Ono što imaju je velik broj projektila, zračnih i pomorskih dronova i brzih malih brodova.

Brodovi s posadom prebacuju ukrajinske komandose koji upadaju na teritorije pod ruskom kontrolom. Robotski brodići, nakrcani eksplozivima, upadaju u luke gdje gađaju ruske ratne brodove.

Borba supersoničnog zrakoplova i malenog broda možda se čini nepoštenom, no ukrajinske posade često sa sobom imaju projektile zemlja-zrak. U kolovozu je ukrajinska posada pogodila ruski borbeni zrakopolov Sukhoi, navodno ga oštetivši i prisilivši da se vrati u bazu.

Očekuje se više aviona MiG-29KR na nebu

Usprkos opasnosti, ne smijemo biti iznenađeni ako vidimo više zrakoplova MiG-29KR na nebu iznad Ukrajine. Neki od njih lete u patrolama iznad ruskog Arktika, no većina flote – više od desetak zrakoplova – moglo bi biti dostupno za ratne operacije.

MiG-ovi neće morati uskoro koristiti Kuznjecov. Kremlj optimistično procjenjuje kako bi se nosač u flotu mogao vratiti već ove godine, no moguće je kako će se popravci oduljiti do 2025. godine.

Postoje izgledi i da se Kuznjecov nikada neće vratiti u flotu. Nosač zapravo ima vrlo malo borbene moći – možda premalo da bi se opravdao rizik koji posada mora preuzeti svaki put kada krenu na plovidbu ovim prastarim plovilom.

Kuznjecov je posljednji put isplovio do obale Sirije kako bi vršio napade na sirijske pobunjenike 2016. godine. Tada je izgubio zrakoplove MiG-29 i Su-33. Zapovjednici flote zaključili su kako Kuznjecov nije dovoljno siguran za takve operacije prije planiranih popravaka i prebacili preživjele zrakoplove u zračnu bazu u Siriji.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Russian Navy’s Only Aircraft Carrier Is Stuck In Overhaul. So Her MiG-29 Fighters Have Gone To War In Ukraine

(Prevela: Nataša Belančić)