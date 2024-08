Ukrajinska zračno-jurišna brigada navodno je pokrenula napad između dva ruska položaja na samom rubu teritorija koji su Ukrajinci zauzeli u regiji Kursk tijekom dvotjedne invazije. Navodno je odsjekla i opkolila jednu rusku formaciju, a time i podigla veliku prašinu na društvenim mrežama.

Glavni izvor za ovu tvrdnju je Jurij Podoljak, popularni ruski propagandist. Iako takvi ljudi generalno nisu poznati po svojoj pouzdanosti i iskrenosti, sigurno vrijedi obratiti pažnju kada donose loše vijesti o svojim “klijentima.”

Nedavne promjene na fronti u Kursku “ne idu u našu korist”, napisao je Podoljak u utorak. Elementi ukrajinske 95. zračno-jurišne brigade “pokušavaju zauzeti kontrolu nad Mala Loknjom”, nekih 13 kilometara sjeverno do grada Sudže koji je centar ukrajinske invazije.

Napadom na Mala Loknju, brigada je “zaobišla naše položaje između ovog sela i naselja Ruski Porečni, presjekla cestu između dva naselja i okružila jedinice 18. motorističke divizije,” tvrdi Podoljak.

Zaista postoje dokazi da je ukrajinska brigada u selu. Ukrajinski dron pratio je jedno od borbenih vozila Marder, inače njemačke izrade, koje koristi brigada. Vozilo je napadalo ruske položaje u selu još u ponedjeljak. “Neprijatelj je pretrpio značajne gubitke u ljudstvu, opremi i drugim materijalnim resursima,” izvijestile su zračno-jurišne snage ukrajinske vojske.

No to ne znači nužno da je ukrajinska 18. motoristička divizija zaista i opkoljena u selu. Ako trupe na ratištu završe opkoljene, to za njih može značiti katastrofu, ali napadačima je iznimno teško u potpunosti okružiti neprijateljske trupe, budući da takav poduhvat zahtijeva probijanje neprijateljskih linija i brzo zatvaranje prstena.

Rusi i Ukrajinci takvo opkoljenje nazivaju “kotao”, a uspješnih primjera u ovom je ratu vrlo malo. S druge strane, mnogo je primjera kada su okružene trupe uspjele pobjeći iz “kotla” prije nego ih je neprijatelj preplavio.

Dvije bojne ukrajinske 31. mehanizirane brigade – možda čak i stotine vojnika – nakratko su završile opkoljene u blizini Prohresa na istoku Ukrajine u srpnju ove godine.

Umjesto da čekaju da ih se spasi, vojnici su odlučili borbom probiti put na sigurno. “Uz pomoć koordiniranih akcija artiljerije, zračnih snaga i vezanih trupa, dečki iz 1. i 3. bojne uspjeli su punom silom probiti okruženje,” izvijestila je ukrajinska analitička skupina Deep State.

Podoljak je očekivao kako će se “kotao” u selu u Kursku razriješiti do srijede. “Bitka je vrlo teška,” napisao je. “Naši avioni, artiljerija i dronovi rade, ali još nisu uspjeli odbiti neprijatelja. Mislim da se situacija neće raščistiti prije jutra.”

