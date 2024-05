Kako je mikroplastika dospjela u ljudsku krv, srca i reproduktivni sustav?

Istraživači sa sveučilišta New Mexico proučavali su ovog mjeseca prisutnost mikroplastike i nanoplastike u ljudskom tijelu, a čestice su otkrili u testisima svakog testiranog psa i čovjeka u studiji od 70 sudionika. To je samo posljednji u nizu dokaza koji pokazuju da su mikroskopski komadići plastike dospjeli u ljudsko tijelo kroz onečišćenu vodu, hranu i zrak.

Mikroplastika se definira kao komadić plastike kraći od pet milimetara, a nastaje od odlaganja i razgradnje potrošačkih proizvoda poput jednokratnih plastičnih boca, pakiranja hrane i plastičnih peleta – sićušnih komada plastike za proizvodnju paketa, autodijelova, igračaka i drugih predmeta.

Korišteni plastični predmeti bacaju se na odlagališta otpada, ali i u oceane, čime dospijevaju u izvore pitke vode pristizanjem u jezera, rijeke i estuarije, objašnjava Svjetska zdravstvena organizacija. Također završavaju u atmosferi kada mjehurići plastike pucaju na površini oceana, otkrili su istraživači na Princetonu.

Ljudi plastiku u organizam unose i izravno, često kroz hranu. Tisuće tona mikroplastike završile su na poljoprivrednim zemljištima, gdje ih upijaju usjevi, otkrili su kineski znanstvenici. Talijanski istraživači otkrili su plastiku u ribi namijenjenoj ljudima, a pakiranja, pogotovo pri izlaganju visokim temperaturama, mogu ispuštati mikroplastiku u hranu koja se u njma nalazi, otkrila je studija objavljena u časopisu Journal of Hazardous Materials.

Studija koju je naručio Svjetski fond za zaštitu prirode navodi kako prosječna osoba svakog tjedna u organizam unese oko pet grama plastike – to je otprilike težina jedne kreditne kartice – dok druga istraživanja kažu kako pojedinac u prosjeku pojede najmanje 50.000 čestica mikroplastike godišnje. Vjeruje se da ta brojka značajno raste kod onih osoba koje konzumiraju ultra prerađenu hranu, izvijestio je Guardian.

Istraživači u Nizozemskoj prvi su put otkrili mikroplastiku u ljudskoj krvi 2022. godine, u gotovo 80 posto ispitanika. Kineski znanstvenici otkrili su ih u krvi pacijenata koji su išli na operaciju srca, a u studiji objavljenoj 15. svibnja, mikroplastika je pronađena u reproduktivnim sustavima muškaraca.

Dugoročne posljedice mikroplastike na ljudsko zdravlje još uvijek su uvelike nepoznate, no mnogo studija pokazalo je vezu između čestica i upale pluća i višeg rizika od raka pluća, poremećaja u metabolizmu, neurotoksičnosti, poremećaja endokrinog sustava, debljanja, otpornosti na inzulin i smanjenog reproduktivnog zdravlja.

Znanstvenici šokirani

Rezultati nedavno objavljene studije u kojoj su čestice pronađene u testisima pasa i ljudi šokirali su znanstvenike. John Yu, vodeći autor studije, za NPR je izjavio kako nije očekivao kako će plastika do te mjere biti prisutna u muškom reproduktivnom sustavu i dodao kako bi se rezultat možda mogao povezati s globalnim padom muške plodnosti, pogotovo broja spermija.

“Naš rad je vrlo jasno pokazao kako je mikroplastika prisutna u svim uzorcima pijeska s plaža, bile one u Australiji, Aziji, Europi, sjevernoj ili Južnoj Americi,” napisao je profesor pomorske biologije Richard Thompson. “Uzimali smo uzorke iz dubokog mora, arktičkog leda, u utrobama stotina riba u engleskom kanalu i svuda smo pronašli plastiku.”

Svake godine na svijetu se proizvede 400 milijuna tona plastike, pokazuju podaci UN-a.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Microplastics Have Been Found In Human Blood, Hearts, Testicles – Here’s How They Got There

(Prevela: Nataša Belančić)