Kako je nastao najbolji ruski tenk-kornjača? Ovo je analiza prepravki na T-62

Ruski tenkovi-kornjače s opremom za razminiranje stalno se razvijaju – ali nedovoljno brzo da bi bili sigurni od napada sve opasnijih ukrajinski FPV dronova i druge teške artiljerije.

Takozvani tenk-kornjača temeljen na tenku T-62 možda je bio najrazvijeniji svoje vrste, a prvi put se na ratištu u Ukrajini pojavio na istočnoj fronti početkom travnja.

Ovaj tenk navodno je pripadao 20. motorističkom odredu ruske vojske, a ostvario je solidne uspjehe: navodno je čistio mine oko ruševina Marinke zapadno od Donjecka, a jedan ruski bloger kaže kako je preživio čak “10 direktnih udara”.

Direktnih udara čega? Bloger nije naveo. U svakom slučaju, tenku je sreće ponestalo ovog vikenda, kada su ga u blizini Marinke raznijele ukrajinske snage.

Kao i svi tenkovi-kornjače, ovaj tenk imao je nekoliko dodatnih slojeva metalne zaštite od dronova, kao i valjke za razminiranje. Za razliku od drugih tenkova-kornjača, ovomu je navodno bio uklonjen to – možda i čitava kupola. To je imalo smisla, budući da je primarna zadaća ovih tenkova raščišćavanje mina kako bi teren između ruskih i ukrajinskih položaja bio spreman za napade ruskih jurišnih trupa.

Uništeni T-62 / FOTO: Ukrajinsko ministarstvo obrane screenshot

Uz to, stupovi na koje je postavljen metalni oklop tenka ograničavaju pokretljivost kupole, a posada je zbog njih gotovo potpuno slijepa. U takvim okolnostima, tenk još uvijek može funkcionirati kao vozilo za raščišćavanje mina, ali više gotovo da uopće ne funkcionira kao tenk.

Šest tjedana nakon prvog, tenkovi-kornjače pojavili su se duž čitave fronte u ratu. Ispočetka su njihove posade imale element iznenađenja, dok su se Ukrajinci također borili s kritičnom nestašicom artiljerije zbog blokade slanja pomoći iz SAD-a koju su izazvali proruski Republikanci u američkom Kongresu.

Tenkovi-kornjače su u tom periodu zaista funkcionirali, budući da su se lako mogli obraniti od lako naoružanih FPV dronova koje su Ukrajinci koristili zbog nedostatka ozbiljnijeg naoružanja. U nekoliko bitaka su ovi tenkovi uspješno očistili put pješacima do ukrajinskih položaja.

Naročito su bili aktivni u ruskim napadima na Časiv Jar, zapadno od Bahmuta. “Ruske snage sve više koriste tenkove i oklopna vozila sa zavarenim metalnim pločama za dodatnu zaštitu. Redovito napadaju u zoru ili sumrak,” izvijestio je ukrajinski Centar za obrambene strategije.”

“Znam da im se ljudi smiju, ali mislim da to i nije toliko glupo,” napisao je o ovom improviziranim tenkovima Rob Lee, analitičar u Institutu za istraživanje vanjske politike u Philadelphiji. “Rusi se prilagođavaju konkretnim uvjetima na ratištu.”

Ipak, ti uvjeti su se promijenili. Republikanci su krajem travnja napokon prestali blokirati slanje daljnje pomoći, a Pentagon je odmah Ukrajini poslao nekoliko ogromnih paketa artiljerije i protutenkovskih projektila. Istovremeno su Ukrajinci razvili teže bojeve glave za svoje veće FPV dronove, moguće inspirirani bojevom glavom švedskog protutenkovskog projektila.

Početkom svibnja, ukrajinske brigade postale su mnogo smrtonosnije, a tenkovi-kornjače postali su mnogo ranjiviji. Mnogi od njih su uništeni artiljerijom, projektilima, minama ili težim FPV dronovima.

T-62 je uništio ukrajinski FPV dron. Ne zna se je li taj dron nosio jednu od novih, težih bojevih glava ili mu se samo posrećilo. U svakom slučaju, uništenje ovog tenka-kornjače samo je ubrzalo izumiranje vrste.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: This T-62 Tank With No Gun, A Metal Shell And Mine Rollers Was Russia’s Best Turtle Tank

(Prevela: Nataša Belančić)