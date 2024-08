Kako je tvrtka Nikola kamionom na vodik preokrenula negativne trendove

Tvrtka Nikola za proizvodnju električnih kamiona grcala je u problemima, a sada prodaje prvi komercijalni kamion s gorivnom ćelijom na vodik u SAD-u, s dvostruko većim dometom od modela s baterijom. Zasad te kamione vozači – obožavaju.

Tvrtka Nikola imala je par loših godina. Naporno su radili da poprave reputacijsku štetu i prežive kolaps cijena dionica nakon laži njihovog osnivača (zbog kojih je završio u zatvoru na četiri godine). Bili su prisiljeni povući stotine svojih prvih električnih kamiona kako bi popravili baterije koje su bile u opasnosti od zapaljenja. Stvari su se napokon počele kretati nabolje kada su krajem prošle godine počeli isporučivati velike kamione na vodik.

“To je dobar kamion. Dojmovi vozača o svemu su zbilja odlični,” kaže Jim Gillis, predsjednik IMC Logisticsa za pacifičku regiju. Ta tvrtka prevozi ogromne količine tereta iz luka u Los Angelesu i Long Beachu svakog dana. “U našoj floti ga zovu Bentleyem kamiona.”

IMC je jedan od najranijih i najboljih klijenata Nikole. Trenutno imaju 50 kamiona TRE FCEV na vodik, a naručili su još 50. Vozači, čak i oni koji nisu bili oduševljeni staromodnim izgledom kamiona, pokazuju oduševljenje, kaže Gillis za Forbes.

“Kada prvi put pokažete taj kamion vozačima, s tim dizajnom iz 70-ih ili ranih 80-ih, oni su poprilično sumnjičavi. Ali kad se popnu u kabinu i krenu voziti, više ne žele voziti ništa drugo. Iskustvo korisnika je odlično.”

Vozači ga vole jer je model daleko tiši od rike kamiona na dizel, a nema ni snažne vibracije ni prljave ispušne plinove. Kamion ima regenerativne kočnice koje hvataju trenje od usporavanja i zaustavljanja, što znači da je čak i glasna buka klasičnih kamiona ovdje nepostojeća. Ima gotovo dvostruki domet u odnosu na kamione na baterije, a punjenje traje oko 20 minuta – kod kamiona na baterije punjenje se može otegnuti na nekoliko sati.

Ipak, postoji i mana. Budući da je ova tehnologija toliko nova, još ne postoji infrastruktura za punjenje, a cijena goriva na vodik dvostruko je veća od dizela.

Unutrašnjost kamiona Nikola TRE FCEV / FOTO: NIKOLA

Kako bi kamioni IMC-ja mogli nastaviti voziti, tvrtka je postavila privremene postaje – tankere na parkiralištima – u blizini luka u Long Beachu i u blizini skladišta u Ontariju u Kaliforniji. Treća takva postaja u prošlog je tjedna otvorena u Santa Fe Springsu.

Cijene vodika su zasad visoke, ali dostupnost goriva, u prošlosti izazov za kalifornijsko tržište gorivnih ćelija, nije problem, kaže za Forbes izvršni direktor Nikole Steve Girsky.

“Ne brinemo se za sljedećih šest mjeseci opskrbe. Iskreno, mislimo da vodika ima i više nego dovoljno,” kaže on. “Nije po cijeni koju bismo željeli, ali to je dio izgradnje koalicije partnera.”

Ta koalicija vjerojatno će uključivati proizvođače automobila i energetske kompanije. Girsky nije želio navesti uključuju li oni Toyotu, Hyundai i Daimler, koji se pripremaju prodavati vlastite kamione na vodik.

Nikola je prijeko potrebne dobre vijesti dobio 9. kolovoza, kada je tvrtka zabilježila najbolje kvartalne prihode u svojoj povijesti, i to zahvaljujući rastu prodaje kamiona na vodik koja je bila bolja od očekivane. Prodaja je iznosila 31,3 milijuna dolara, što je više nego dvostruko više nego prethodne godine. Ipak, tvrtka je još uvijek daleko od profitabilne: u drugom tromjesečju izgubili su 133,6 milijuna dolara. Kvartalni rezultati izazvali su veliki rast cijene dionica Nikole u petak: na kraju dana rast je iznosio 8,2 posto. U ponedjeljak su pale za 5 posto.

Girsky kaže kako interes za kamione na vodik raste, ali nije objavio ažurirane procjene isporuke do kraja godine, što znači da još uvijek vrijede stare procjene od 350 kamiona u 2024. godini. U drugom je tromjesečju isporučeno 72 kamiona, što je iznad procjena, koje su iznosile 60.

“Ne samo da dobivamo sve više poziva od flota koje žele početi koristiti kamione na vodik, nego i od strateških partnera poput dobavljača, proizvođača vodika i velikih energestkih tvrtki koje su shvatile našu ulogu pionira ekonomije na vodik,” kaže on.

FOTO: NIKOLA

Kamioni na vodik mogu koštati dvostruko više od modela na dizel: kamion Nikole stoji 390.000 dolara. Ipak, vlada savezne države Kalifornije nudi subvencije kojima želi motivirati sektor transporta tereta da razmisli o zelenijim vozilima, nudeći državne popuste od do 240.000 po kamionu. Od ukupno 387 dosad izdanih vaučera, velika većina otišla je upravo Nikoli, iako se za program kvalificiraju i modeli Hyundaija i Hyzona.

“Uz veću skalu, više volumena, troškovi kamiona će padati. A uz više volumena padat će i troškovi goriva jer trenutno to nije efikasno. Steve Girsky, izvršni direktor, Nikola

Za Nikolu je veliki izazov pronalazak kapitala potrebnog za širenje proizvodnje i izgradnju stanica za gorivo dok čekaju da broj kamiona na vodik dovoljno poraste.

“Uz veću skalu, više volumena, troškovi kamiona će padati. A uz više volumena padat će i troškovi goriva jer trenutno to nije efikasno,” kaže Girsky. “Što je više prometa na postajama, to su one efikasnije. Još uvijek to nije na razinama gdje treba biti, ali važno je imati jasnu viziju.”

Ta jasna vizija je, nadaju se on i drugi zagovornici vodika, cjenovna izjednačenost s fosilnim gorivima, ali bez emisija ugljika.

FOTO: NIKOLA

Ako mogu preživjeti još nekoliko godina, tvrtka bi mogla imati velike koristi od dosad neviđenog ulaganja američke vlade u proizvodnju i distribuciju čistog vodika diljem zemlje: to je rezultat sredstava rezerviranih iz Bidenovog zakona o smanjenju inflacije. Kalifornija je osim vaučera dobila i 1,2 milijardu dolara za svoj projekt za vodik ARCHES H2, a također se radi i na čitavom nizu projekata kojima se ovo novo gorivo želi upotrijebiti za “čišćenje” teške industrije, ali i dovođenje čistih kamiona i automobila na ceste.

Do 2030. će državna sredstva pomoći Kaliforniji povećati proizvodnju čistog vodika na 500 metričkih tona dnevno, a savezna država će imati i najmanje 60 postaja za punjenje vozila.

Gillis iz IMC-ja zadovoljan je svojom flotom kamiona na vodik. Ipak, čak i uz bolji domet i brže punjenje, vodik još nije savršen.

“Kamioni s nultom stopom emisija imaju neke prepreke, najviše sto se tiče težine što ograničava koliko tereta mogu prevoziti,” kaže on. “Ali mislim da za većinu tereta koji prevozimo u južnoj Kaliforniji ova tehnologija zbilja funkcionira.”

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: ‘The Bentley Of Trucks’: Nikola’s Hydrogen Semi Revives Its Fortunes

(Prevela: Nataša Belančić)