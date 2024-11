Kako napreduju pregovori između EU i Kine o carinama na kineske električne automobile?

Očekuje se da će Europska unija i Kina nastaviti razgovore o alternativnom rješenju koje bi trebalo zamijeniti nedavno uvedene carine na električna vozila kineske proizvodnje.

Traju pregovori između Europske unije i Kine kako bi se našlo alternativno rješenje za zamjenu novouvedenih carina na kineska električna vozila. Dogovor još nije postignut, ali se očekuje nastavak pregovora.

Kako izvještava Euronews.com, glasnogovornik kineskog Ministarstva trgovine u četvrtak je u odgovoru novinaru na tiskovnoj konferenciji rekao da su pregovori oko postavljanja minimalne cijene postigli određeni napredak nakon zajedničkih napora obiju strana. Kina je izrazila nadu da će obje strane raditi jedna prema drugoj, pridržavajući se načela pragmatičnosti i uravnoteženosti.

Ranije ovog tjedna, predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange rekao je u intervjuu kako su EU i Kina blizu dogovora. Naveo je kako bi se Kina mogla obvezati ponuditi e-automobile u EU po minimalnoj cijeni po kojoj bi mogli biti prodavani u Europi. Na taj način bi se eliminiralo narušavanje tržišnog natjecanja kroz kineske subvencije, zbog čega su carine prvotno uvedene.

U rujnu je Europska komisija odbacila prijedloge kineskih proizvođača električnih vozila da se postavi donja cijena. Komisija je komentirala da rješenje ne može eliminirati štetne učinke subvencija niti se učinkovito nadzirati i provoditi.

Eskalacija trgovinskih napetosti između EU i Kine

Europska komisija odlučila je povećati carine na električne automobile kineske proizvodnje i do 45,3 posto od 30. listopada, Blaga većina 27 država članica podržala je taj prijedlog. Odluka je donesena nakon nekoliko nizova smanjenja predloženih tarifa. Pristojba na Tesle proizvedene u Kini smanjena je s devet posto na 7,8. Carina na najprodavaniju kinesku marku BYD iznosi 17 posto. Carine za Geely smanjene su s 19,3 posto na 18,8. Carine za SAIC i tvrtke koje nisu surađivale s istragama EU-a smanjene su s 36,3 posto na na 35,3. Navedene postotke koji se odnose na kineske automobile treba još povećati za 10 posto, s obzirom da toliko iznose carine na uvoz bilo kojih automobila izvan Europske unije.

Kao odgovor na uvođenje ovih carina, Kina je objavila da uvoznici rakije iz EU moraju platiti odgovarajuće depozite koji iznose do 39 posto od 11. listopada. Ministarstvo trgovine priopćilo je da Peking također razmatra povećanje carina na uvezene europske benzinske automobile s velikim motorima. Ove su najave izvršile pritisak na dionice europskih tvrtki za proizvodnju pića i proizvođača automobila. U studenom su pale vrijednosti dionica proizvođača alkoholnih pića. Pernod Richarda SA pao je za 14 posto, a LVMH koji proizvodi različita luksuzna dobra za sedam posto. Dionice velikih europskih proizvođača automobila, poput BMW-a, Porschea, Volkswagena i Mercedes-Benza pale su između 8 i 12 posto. Većina tih proizvođača automobila izdala je upozorenja o profitu, navodeći slabu potražnju u Kini i gospodarske probleme.

Euro i europske burze u padu

I EU i Kina nalaze se na popisu carina novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. To bi moglo potaknuti obje strane da nastave razgovore o ublažavanju trgovinskih odnosa. Europa se suočava s izazovima usporavanja Kine, domaćih političkih previranja i američkih carinskih prijetnji. I euro i europske burze će studeni zaključiti negativno. Euro je deprecirao u odnosu na dolar za 3 posto na gotovo najnižu razinu u dvije godine. Na mjesečnoj razini indeks Euro Stoxx 50 pao je 4,4 posto, CAC 40 pao je 5 posto, a DAX 1,1 posto. Dionice široke potrošnje, osobito one s velikom izloženošću kineskim tržištima, dovele su do velikih dobitaka.

U Kini su nedavni gospodarski podaci pokazali znakove skromnog poboljšanja unatoč tekućim mjerama poticaja. Kina je u trećem tromjesečju zabilježila rast BDP-a od 4,6 posto, što je pad u odnosu na 4,7 posto u prethodnom tromjesečju. Trumpova pobjeda na izborima u SAD-u također je uznemirila njezina financijska tržišta u studenom. Kineski juan oslabio je 1,7 posto u odnosu na američki dolar, ali je ojačao 1 posto u odnosu na euro. Kineske referentne vrijednosti, Hang Seng indeks pao je 5,3 posto, a kineski A50 pao je 1,6 posto.