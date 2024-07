Kako političke šanse Kamale Harris utječu na dionice američkih tehnoloških perjanica

Krizni period za dionice velikih tehnoloških tvrtki prekinut je u ponedjeljak nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio da odustaje od kandidature za novi predsjednički mandat i pružio punu podršku svojoj potpredsjednici Kamali Harris.

Stručnjaci kažu kako je tržište prilagodilo svoja očekivanja, koja su dosad predviđala pobjedu Donalda Trumpa. Ipak, utjecaj ovog potresa na kretanja cijena dionica možda je tek privremen.

Nasdaq je porastao početkom dana za gotovo jedan posto i bio na putu da zabilježi najbolji rezultat u gotovo dva tjedna, dok je S&P 500 porastao za 0,5 posto, a Dow Jones International – manje fokusiran na tech – nije zabilježio promjenu. Porast zabilježen nakon Bidenovog odstanka od utrke izazvao je blagi pad Trumpovih izgleda za pobjedu na kladionicama.

Oporavak je uslijedio nakon prošlotjedne rasprodaje, kada su i S&P i Nasdaq izgubili oko 2 posto i tako zabilježili najgori tjedan od travnja.

Hoće li “Trumpova trgovina” padati?

Među velikim pobjednicima u ponedjeljak su se našle dionice velikih tech kompanija: dionice četiri od šest tech tvrtki sa zapadne obale, koje vrijede preko bilijun dolara, porasle su za najmanje 0,5 posto. Predvodi Alphabet (matična tvrtka Googlea), Meta (matična tvrtka Facebooka), i Nvidia, s porastom od 2 posto.

Nedavni zaokret burze “prema ‘crvenim’ sektorima i dalje od ‘plavih’… mogao bi se barem djelomično poništiti narednih dana uslijed razvoja najnovijih događaja,” napisala je Solita Marcelli iz UBS Global Managementa.

“Trumpova trgovina mogla bi početi padati,” dodao je Darrell Cronk, predsjednik Wells Fargo Investment instituta, budući da je prošlotjedni porast izgleda za Trumpovu pobjedu izazvao rast dionica u sektoru energetike, financija i sirovina, dok su dionice big techa, koje generalno prodaju u Kini i proizvode u Tajvanu, pale zbog Trumpovih najava agresivne trgovinske politike u toj regiji.

Ovakve promjene na burzi, rezultat promjene očekivanja rezultata predsjedničkih izbora, vjerojatno će biti “vrlo kratkoročne,” napisao je klijentima osnivač Sevens Reporta Tom Essaye, budući da će izravniji utjecaj vjerojatno imati rast korporativne zarade i kretanja kamatnih stopa.

Na kraju krajeva, poslovni rezultati u najvećoj mjeri utječu na aktivnosti investitora, a ne ime osobe u Bijeloj kući. Strateg Morgan Stanleya Michael Wilson klijentima je u ponedjeljak rekao kako ekonomski ciklus “igra veću ulogu u širem kretanju dionica od predsjednika.”

Sama Harris dosad nije imala prilike ostvariti rezultate na gospodarskom planu, iako je direktor istraživanja za američku politiku u brokerskoj firmi BTIG Isaac Boltansky za MarketWatch izjavio kako će “Harrisin mandat vjerojatno biti nastavak politike Bidenove administracije.”

Sličnost između Bidena i Harris vjerojatno nije loša vijest za ogromne tehnološke tvrtke čije vrijednosti su otišle u nebo uslijed zlatne groznice AI-ja, pogotovo ako se u obzir uzme njihova povezanost s Kinom i signali Donalda Trumpa da on želi prekinuti povezanost gospodarstava te dvije zemlje. Harris, koja, zapamtimo, još uvijek nije službeno postala kandidatkinja Demokratske stranke, ima bliske veze s velikim tehnološkim tvrtkama koje sežu još u vrijeme kada je bila javna tužiteljica u Kaliforniji. Stručnjaci kažu kako je tijekom aktivnosti u političkoj sceni te savezne države uglavnom održavala dobre odnose s vodećim tech tvrtkama poput Googlea.

