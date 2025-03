Kako se američka državna tajnica Pam Bondi obogatila u samo šest godina izvan ureda

Najnovija američka glavna državna odvjetnica svoje sve veće bogatstvo može zahvaliti rastućim vrijednostima nekretnina na Floridi, godinama lobiranja i bogatom mužu.

Na saslušanju u siječnju, Pam Bondi predstavila se kao doživotna javna službenica. “Od trenutka kada sam počela raditi kao pripravnik u Uredu državnog tužitelja okruga Hillsborough, znala sam da želim provesti život radeći kao američka državna tužiteljica”, rekla je 59-godišnjakinja. Pričala je o vremenu dok je lovila kriminalce iz Tampe, prvo kao tužiteljica, a zatim kao državna tužiteljica Floride, posao koji je napustila nakon dva mandata 2018.

Iskustvom je izgradila vještine odvjetnice. Međutim, najviše se obogatila od 2019. do 2024. godine. U svojoj posljednjoj godini kao najviši pravni dužnosnik Floride, Bondi je prijavila neto vrijednost veću od 1,5 milijuna dolara, što je vrijednost njezine nekretnine u Tampi, jedna trećina malog stana koji dijeli s braćom i sestrama te osobne stvari. Imala je samo 4025 dolara na svom tekućem računu. Danas Forbes njezino bogatstvo procjenjuje na 5 milijuna dolara, a vjerojatno i više.

Bliski odnosi s Trumpom

Prvo je počela raditi kao lobistica za Ballard Partners sa sjedištem u Floridi. Prema bazi podataka grupe za političku transparentnost OpenSecrets, velika imena kao što su General Motors, Carnival i Major League Baseball, plus 13 drugih klijenata, poput GEO Grupe, koja ulaže u privatne zatvore angažirala su je 2019., vjerojatno u nadi da će iskoristiti njezine bliske odnose s prvom administracijom Donalda Trumpa. Nacija Katara također ju je angažirala te godine.

Godine 2020. popis njezinih klijenata uključivao je istaknute tvrtke poput Amazona, Fidelityja i Ubera. Između 2023. i 2024., prema njezinoj posljednjoj federalnoj objavi, zaradila je više od milijun dolara radeći s Ballardom. Osim toga, Bondi je radila i za farmaceutskog diva Pfizer preko odvjetničke tvrtke Panza, Maurer & Maynard u Fort Lauderdaleu, čime je zaradila preko 200.000 dolara tijekom nekoliko godina.

Velik dio njezina rada u tom šestogodišnjem razdoblju bio je više politički, uključujući zastupanje Trumpa na njegovom prvom opozivu 2019. (oslobodio ga je Senat pod kontrolom GOP-a). Nakon što je napustio ured, pridružila se America First Policy Institutu, istraživačkom centru MAGA koji su vodili Linda McMahon, Trumpova tajnica za obrazovanje i Brooke Rollins, Trumpova tajnica za poljoprivredu, kao predsjednica za parnice. Njezin rad koji je uključivao podnošenje tužbi i slučajevi koji podržavaju konzervativne ciljeve Trumpa u njegovim raznim pravnim bitkama, borbi protiv cijepljenja u vremenu covida i akcijama protiv Big Tech-a, zaradio joj je 520.000 dolara tijekom 2023. i 2024. godine.

Osim toga, Bondi je vodila konzultacije u vezi sa spajanjem SPAC-a Trump Media and Technology Groupe, za koje se, prema dokumentima SEC-a i upitniku koji je predala Senatu, čini da je zaradila najmanje 75.000 dionica Truth Social i 31.250 naloga kada je spajanje dovršeno u ožujku 2024. (Njezino otkriće navodi 2,9 milijuna dolara naknade, ali vrijednost te dionice i jamstva bliže 1,9 milijuna dolara od zatvaranja tržišta u ponedjeljak.) Također je imala plaćene nastupe za medijsku kompaniju Newsmax, zaradivši 27.600 dolara honorara.

Udala se za Johna Wakefielda

Dodatno se obogatila udajom za Johna Wakefielda, bivšeg korporativnog bankara i menadžera koji je suvlasnik privatne investicijske tvrtke Varner Wakefield. Osim udjela u društvu za upravljanje koji vrijedi između 1 i 5 milijuna dolara, Wakefield ima udjele u tri komercijalne nekretnine: trgovački centar u Naplesu na Floridi i dvije stambene zajednice u sjevernom Charlestonu u Južnoj Karolini. Kupljeni su 2023. i 2024. za 6,6 milijuna dolara, 6,8 milijuna dolara i 27,9 milijuna dolara, ali Wakefield svoje udjele u njima procjenjuje samo na 100.000 do 250.000 dolara (za prva dva) ili 500.000 do milijun dolara (za posljednji). Ne otkriva postotak, pa je nejasno zašto. Ni Wakefield ni Ministarstvo pravosuđa nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Bondi je rođena 1965. u obitelji dvojice javnih službenika, od kojih je jedan također pronašao način da se obogati. Njezina je majka bila učiteljica u osnovnoj školi, ali njezin otac, obrazovni savjetnik i profesor na Sveučilištu Južne Floride koji je 1970-ih bio gradski vijećnik i gradonačelnik predgrađa Tampe Temple Terrace, napisao je više od 25 udžbenika.

Posjeduje nekoliko vrijednih nekretnina

Prema osmrtnici Tampa Bay Timesa , njegov je rad bio ključan u uspostavljanju srednjih škola kao norme u američkom obrazovanju. Neposredno prije nego što je Bondin otac umro 2013., prema navodima lokalnih novina, zajedno s dvoje braće i sestara naslijedila je stan s jednom spavaćom sobom u Longboat Keyu na Floridi, a Forbes procjenjuje da njezin udio danas vrijedi oko 167.000 dolara.

Bondi je tri godine pohađala koledž na Sveučilištu Južne Floride u Tampi, a zatim se prebacila na posljednju godinu na Sveučilište Floride, diplomirala je kazneno pravosuđe 1987. Vratila se u Tampa Bay kako bi pohađala pravni fakultet Sveučilišta Stetson u Gulfportu, predgrađu St. Petersburga i radila u lokalnoj tvrtki. Te se godine udala i za svog prvog supruga Garreta Barnesa, no par se razveo samo dvije godine kasnije.

Bondi je položila pravosudni ispit 1991., kada je počela raditi u državnom tužiteljstvu. Godine 1996. kupila je kuću u Historic Hyde Parku, najstarijoj četvrti Tampe. Nije poznato koliko je platila kuću. Podaci o nekretnini blokirani, ali javni podaci pokazuju da je prvotno uzela hipoteku od 155.000 dolara, a zatim je refinancirala i tražila gotovinu od imovine kako joj je rasla vrijednost s procvatom nekretnina na Floridi. Udala se za drugog supruga, Scotta Fitzgeralda, 1997., ali su se razveli krajem 2002. ili početkom 2003., prema sudskim zapisima.

Godine 2010. Bondi je postala glavni državna odvjetnica Floride. Međutim, najvećim dijelom, glavne inicijative njezina ureda uključivale su otkrivanje ilegalne trgovine drogom i procesuiranje prijevara. Također je osigurala više od 3 milijarde dolara novca za nagodbu za Floridu nakon izlijevanja nafte Deepwater Horizon 2010. i 8 milijardi dolara iz nagodbe nacionalne hipoteke.

Unatoč novcu koji je donijela u državnu blagajnu, Bondina naknada dok je bila državna odvjetnica nije se mijenjala dok je bila na dužnosti, ostajući na fiksnih 128.972 dolara svih osam godina. Njezina neto vrijednost i dalje je rasla s vrijednošću njezine kuće. Između 2014. i 2018. njezina financijska izvješća na Floridi pokazuju da je njezina vrijednost skočila s 810.000 dolara na gotovo 1,2 milijuna dolara. No činilo se da za to vrijeme nije uštedjela novac, njezin tekući račun ostao je nepromijenjen na oko 4.000 dolara, dok je vrijednost njezinih osobnih stvari, poput nakita, umjetnina, automobila, namještaja i odjeće, porasla s 518.000 dolara na 590.000 dolara.

Potpisala ugovor s lobističkom tvrtkom

Nije ni čudo da je, manje od mjesec dana nakon odlaska s dužnosti, potpisala ugovor s lobističkom tvrtkom Ballard Partners. Od 2021. Bondi i Wakefield srušili su i ponovno izgradili Bondijevu kuću u Tampi, koja je prvotno izgrađena 1922. Osim toga, 2021. su podigli zajam od 1,6 milijuna dolara za nekretninu, što je prema njezinim objavama iznos veći od vrijednosti njezine izvorne kuće. Forbes procjenjuje da nova kuća vjerojatno vrijedi između 2 i 2,5 milijuna dolara, bez duga.

Nakon što je preuzela dužnost glavne državne odvjetnice, to je značilo kraj za sada, toliko unosnih godina za Bond, njezina godišnja plaća kao tajnice kabineta bit će 235.100 dolara, a sljedećih nekoliko godina neće moći preuzeti savjetovanje ili lobiranje klijenata.

Milijun dolara u gotovini

Ipak, imat će dosta ušteđevine, uključujući prihode od prodaje svojih dionica Trump Media. Ona i Wakefield imaju više od milijun dolara u gotovini i na mirovinskim računima, a Bondi ima još milijun dolara za konzultantske usluge CGI Investment Management Group, privatne investicijske tvrtke sa sjedištem u Miamiju, povezane s tvrtkom koja je izvukla Trumpa iz njegovog gubitničkog hotela DC.

Nije da je Bondi provela te godine kao tužiteljica ili prihvatila Trumpovo imenovanje za glavnu državnu odvjetnicu zbog novca. Od početka je bila usredotočena na to da svoju viziju pravde stavi u prvi plan. Na primjer, jedna od njezinih prvih konferencija za tisak kao državne tužiteljice SAD-a bila je najava tužbe protiv New Yorka zbog državnog zakona za koji je tvrdila da se miješa u provedbu imigracijskih zakona. “Poduzimamo korake da zaštitimo Amerikance. New York je odlučio dati prednost ilegalnim strancima, a ne amričkim građanima. To danas prestaje.”