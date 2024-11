Musk napao Kaliforniju jer Tesli prijeti izuzimanje iz programa olakšica za električna vozila

Kalifornija planira početi nuditi porezne olakšice za električne automobile ako izabrani američki predsjednik Donald Trump ukine savezne poticaje, ali ima jedna kvaka: plan možda neće uključivati povrate poreza za kupce Tesle, najpopularnijeg brenda električnih automobila. To je izazvalo poprilično žestoku reakciju šefa Tesle, Elona Muska, koji je postao iznimno blizak s Trumpom.

Iz ureda kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma najavljeno je u ponedjeljak kako savezna država planira ponovno pokrenuti inicijativu i ponuditi do 7.500 dolara u poreznim olakšicama za kupce električnih vozila, ako Trump odluči ukinuti identične porezne olakšice savezne vlade kada preuzme vlast. Reuters izvještava kako Trumpov tranzicijski tim planira učiniti upravo to.

Ipak, potencijalni program Kalifornije mogao bi isključivati kupce automobila Tesle i subvencije nuditi samo proizvođačima s manjim udjelima na tržištu, izvijestili su Bloomberg i New York Times. Čak 56 posto prodaje novih električnih automobila u Kaliforniji u trećem tromjesečju ove godine činile su upravo Tesle.

Argument pomoći manjim proizvođačima

Glasnogovornik Newsomovog ureda nije za Forbes želio potvrditi hoće li Tesla biti izuzeta iz nove inicijative, no rekao je kako postoji mogućnost za to. To objašnjava željom za pružanje podrške manjim proizvođačima električnih vozila.

“Ovo je suludo”, reagirao je Musk na društvenim mrežama, objasnivši: “Tesla je jedina kompanija koja svoja električna vozila proizvodi u Kaliforniji.”

Forbes nije mogao potvrditi tu tvrdnju, iako najveći konkurenti Tesle (koji proizvode isključivo električna vozila), Lucid i Rivian, zaista ne proizvode svoje automobile u toj saveznoj državi. Tvornica Tesle u Fremontu u Kaliforniji bila je 2021. godine najproduktivnija tvornica u čitavoj zemlji, piše Bloomberg.

Što Trumpov plan za električna vozila znači za Teslu?

Posljednjih mjeseci mnogo se priča o mogućnosti da Trump ukine porezne olakšice na električna vozila i kakve posljedice bi taj potez mogao imati na prodaju Tesle. Iako se analitičari na Wall Streetu uglavnom slažu da bi ukidanje ovog programa više naštetilo drugim proizvođačima, uzevši u obzir dominaciju Tesle na tržištu, potencijalne nove prepreke na vrlo važnom kalifornijskom tržištu mogu za kompaniju predstavljati glavobolju. “Ako olakšice nestanu, možda će trebati poduzeti nove korake po pitanju cijene,” napisao je u poruci klijentima analitičar UBS-a Joseph Spark. Potencijalno smanjenje cijena vozile Tesle dodatno bi nagrizlo ionako oslabljene marže tvrtke.

Podaci američkog ministarstva energetike pokazuju kako čak 35 posto potpuno električnih vozila u SAD-u dolazi iz Kalifornije. Druga po redu savezna država, Florida, ima gotovo pet puta manje električnih automobila.

Dugogodišnja natezanja Muska i Kalifornije

Dionice Tesle pale su u ponedjeljak za 4 posto, ali cijena je još uvijek 30 posto viša u odnosu na period prije izbora. Taj porast vezan je za optimizam investitora zbog Muskovog bliskog odnosa s novim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. “Porast dionica Tesle ima više veze s osjećajima nego s temeljnim promjenama poslovnih izgleda,” kažu iz Spaka.

Musk se već godinama svađa s Kalifornijom i njenim guvernerom Newsomom, a čak je i preselio korporativno sjedište Tesle iz Silicijske doline u Teksas. Taj prijelaz, 2021. godine, poklapa se s njegovom promjenom političkih stavova prema krajnjoj desnici.

