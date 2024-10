Kamala Harris nastavlja redati ekonomska obećanja u slučaju pobjede. Forbes analizira što nudi

Američka potpredsjednica i predsjednička kandidatkinja iz redova Demokrata, Kamala Harris, branila je svoj gospodarski plan u intervjuu u ponedjeljak, rekavši kako će Kongres pristati na njen prijedlog financiranja. Harris tijekom kampanje govori o, kako kaže, “ekonomiji prilika”, koja u središte stavlja srednju klasu, a njen plan uključuje snižavanje cijena namirnica i lijekova na recept, kao i korake za rješavanje krize stanovanja.

U ranijem intervjuu za CNN, Harris je izjavila kako će – postane li predsjednica – njen glavni prioritet “od prvog dana” biti provođenje gospodarskog plana. “Jedan od mojih glavnih prioriteta je da učinimo sve što možemo kako bismo osnažili i podržali srednju klasu,” rekla je tada Harris, ustvrdivši da, iako Bidenova administracija “radi dobar posao” po pitanju ekonomije, “postoji još toga što možemo napraviti.”

Forbes donosi pregled planova za gospodarstvo potpredsjednice Harris:

Olakšice za male poduzetnike: Harris je u ponedjeljak ponovila kako njen plan predviđa porezne odbitke od 50.000 dolara za male biznise, što je čak 10 puta više od trenutnih 5.000 dolara. Cilj joj je u prve dvije godine predsjedničkog mandata zabilježiti 25 milijuna prijava za nove male tvrtke.

Cijene namirnica: Harris također kaže kako će u prvih 100 dana svojeg mandata raditi s Kongresom na uvođenju zabrane “napuhavanja cijena” za hranu, a Saveznoj trgovinskoj komisiji i tužiteljima dati ovlasti da kažnjavaju kompanije koje napuhavaju svoje cijene. Uz to, planira pružiti podršku malim biznisima u industriji, pobliže analizirati spajanja velikih tvrtki za prodaju namirnica i provesti “agresivnu” istragu namještanja cijena u lancima opskrbe mesom. Harris je branila svoju ideju “savezne zabrane napuhavanja cijena” i “borbe protiv onih koji iskorištavaju hitne situacije za podizanje cijena namirnica”. Neki ekonomisti skeptični su da napuhavanje cijena pogoršava inflaciju, ali i da bi oštrije regulacije pomogle pri rješavanju ovih problema.

Cijena stanovanja: Američka predsjednička kandidatkinja želi omogućiti 25.000 dolara pomoći za one koji po prvi put kupuju nekretninu, a želi i izgraditi tri milijuna novih jedinica za stanovanje u naredne četiri godine. Zbog toga predlaže porezne olakšice za graditelje koji rade na prvim domovima i investiciju od 40 milijuna dolara u “fond za inovacije” koji bi radio na problemu nedostatka nekretnina za stanovanje. Harris je naglasila kako će prošlotjedna odluka američke centralne banke kojom su po prvi put od 2020. godine smanjene kamatne stope “olakšati obiteljima kupnju doma” zbog pada hipotekarnih stopa.

Cijene najma: Harris kaže kako će također povećati porezne olakšice za one građevinske tvrtke koje grade cjenovno pristupačne jeidnice za najam, a poziva Kongres da izglasa zakon koji bi prekinuo investitore koji kupuju nekretnine za najam i zajedno povećavaju cijene najma.

Porezne olakšice za djecu: Harris je predložila i obiteljima s novorođenom djecom dati poreznu olakšicu od 6.000 dolara tijekom prve godine djetetova života, kao i vratiti na snagu pretpandemijske olakšice od 3.600 dolara po djetetu za obitelji u srednjoj i nižoj ekonomskoj glasi.

Porezi: Harris planira i proširiti porezne olakšice za radnike na slabije plaćenim poslovima, što bi im umanjilo poreze za do 1.250 dolara. Ranije je rekla kako će se nastaviti držati obećanja predsjednika Joea Bidena da neće podizati poreze kućanstvima koja zarađuju 400.000 dolara ili manje na godišnjoj razini. Ona podržava podizanje poreza za korporacije i bogate, prenosi New York Times. Harris je ovog tjedna rekla kako će njen plan donijeti koristi za više od 100 milijuna poreznih obveznika.

Cijene lijekova na recept: Potpredsjednica je predložila i ograničenje cijene inzulina na 35 dolara, kao i ograničenje cijena lijekova na recept na 2.000 dolara godišnje. Rekla je i kako planira ubrzati pregovore vladinog programa zdravstvenog osiguranja Medicare po pitanju cijene lijekova na recept, kao i uvesti stroža pravila kako bi se spriječile nekompetitivne prakse u farmaceutskoj industriji koje izazivaju više cijene. Administracija predsjednika Bidena već je najavila snižavanje cijena 10 lijekova.

Zdravstvo: Predizborni stožer Kamale Harris najavio je i kako kandidatkinja namjerava, u suradnji sa saveznim državama, otpisati liječničke dugove građana, a predložila je i povećanje subvencija za one koji su osigurani preko takozvanog Obamacarea, čime bi klijenti uštedjeli oko 700 dolara na premijama.

Plaćeni roditeljski dopust: Harris nije objavila konkretan plan za ovu temu, ali ranije je bila jedna od sponzora prijedloga zakona za 12-tjedni plaćeni dopust, naglašava Politico. Senatorica Patty Murray za Politico je rekla kako je uvjerena da “ćemo napokon riješiti to pitanje kada ona preuzme vlast.”

Minimalna plaća: Harris je govoru u kolovozu pozvala na povećanje minimalne plaće, ali nije navela koliko točno vjeruje da bi ona trebala iznositi.

Neovisnost centralne banke: Harris se zavjetovala očuvati neovisnost američke centralne banke, Federal Reserve, nakon što je Trump ranije izjavio kako vjeruje da predsjednik “treba u najmanju ruku sudjelovati” u odlukama banke. Harris je novinarima rekla: “Fed je neovisno tijelo i kao predsjednica se nikada neću miješati u odluke koje ono donosi.”

Tko će više povećati dug SAD-a?

Gospodarski plan Kamale Harris savezni bi dug do 2035. godine povećao za 3,5 bilijuna dolara, pokazale su procjene Odbora za odgovoran savezni budžet objavljene u ponedjeljak. Ta brojka daleko je ispod procjena za Trumpov gospodarski plan koji bi, ako bivši predsjednik ponovno uđe u Bijelu kuću, američki državni dug povisio za nevjerojatnih 7,5 bilijuna dolara.

Ankete pokazuju kako 41 posto glasača vjeruje kako bi Harris bila bolja za upravljanje američkim gospodarstvom, dok to za Trumpa vjeruje 43 posto glasača. Iako Trump još uvijek vodi, nedavne ankete pokazuju kako glasači sve više vjeruju Kamali Harris po pitanju gospodarstva – ankete koje su ranije pokazivale snažnu prednost Donalda Trumpa sada su ušle u zonu statističke pogreške.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: What To Know About Kamala Harris’ Economic Agenda As She Claims Congress Will Pay For It

(Prevela: Nataša Belančić)