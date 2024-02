Kemikalije otkrivene u žitaricama Cheerios i Quaker Oats mogle bi izazivati probleme s plodnošću, pokazuje nova studija

Oko 80 posto Amerikanaca izloženo je pesticidu klormekvatu koji u životinja izaziva probleme s plodnošću i rastom, otkriva nova studija objavljena prošlog četvrtka. Ipak, druge studije pokazuju kako ovaj pesticid ne utječe na plodnost, a američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) kaže kako pesticid nema negativne rizike po ljudsko zdravlje.

Oko četiri od pet Amerikanaca izloženo je klormekvatu, “otrovnoj poljoprivrednoj kemikaliji” koja se u životinja povezuje s problemima s plodnošću i problema pri rađanju, kaže studija udruge Environmental Working Group (EWG) objavljena u četvrtak u časopisu Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. Udruga kaže kako problemi primijećeni kod životinja sugeriraju “kako postoji potencijal sličnih opasnosti i za ljude.”

Izlaganje štakora klormekvatu rezultiralo je smanjenom pokretljivošću spermija, smanjenjem razina testosterona u mužjaka, odgođenim pubertetom i smanjenom težinom muških reproduktivnih organa, stoji u studiji.

Studija provedena nad Amerikancima proučavala je uzorke urina između 2017. i 2023. godine, a otkrila je kako se broj sudionika studije kod kojih su otkrivene koncentracije klormekvata u tom periodu povećao za više od 20 posto: s 69 posto 2017. do 90 posto 2023. godine, što sugerira kako raste izloženost potrošača ovoj kemikaliji.

Pesticid se nalazi u mnogim žitaricama: EWG je testirao 13 brendova kao što su Cheerios i Quaker Old Fashioned Foods i u 11 od njih otkrio više razine od onih koje se smatraju sigurnima, stoji u izvješću iz 2023. godine. Forbes je upite za komentar poslao tvrtkama General Mills, koja proizvodi Cheerios, i PepsiCo, koja proizvodi Quaker Oats.

Klormekvat je u SAD-u odobren za korištenje samo za ukrasne biljke, no EPA je počela dozvoljavati određene količine pesticida u uvezenim žitaricama i drugim namirnicama 2018. godine, a dozvoljene količine je povećala 2020. godine, zbog čega su pesticid Amerikanci počeli više konzumirati, kaže izvješće.

Pesticid se koristi za kontrolu veličine biljaka kroz blokiranje hormona koji stimuliraju rast biljke prije cvjetanja, kaže EPA.

Klormekvat iz tijela nestaje nakon 24 sata, što znači da visoke razine pronađene u sudionicima studije sugeriraju “redovito izlaganje,” kaže EWG. Oni predlažu kupnju i konzumaciju organskih namirnica kod čijeg se uzgoja ne koriste sintetski pesticidi.

“Vlada ima ključnu ulogu u redovitom nadzoru, proučavanju i reguliranju pesticida,” kaže Alex Temkin, glavni autor studije i viši toksikolog u EWG-u. “Ipak, EPA nastavlja odbacivati svoju odgovornost za zaštitu djece od potencijalnih zdravstvenih problema izazvanih toksičnim kemikalijama poput klormekvata u hrani.”

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se otkrilo kakav točno rizik klormekvat ima po ljude, druge studije analizirale su posljedice ovog pesticida po zdravlje životinja. Istraživači su proučavali efekte klormekvata na embrije štakora i otkrili kako kemikalija izaziva urođene mane poput povećane glave ili tijela, stoji u studiji iz 2020. godine. Ženke svinja koje su se hranile žitaricama tretiranim klormekvatom imale su većih problema pri parenju u usporedbi s onima koje nisu u organizam u nosile pesticid, stoji u studiji objavljenoj u časopisu International Journal of Andrology. U mužjacima miševa izloženim ovoj kemikaliji primijećena je umanjena stopa fertilizacije od preko 40 posto.

Studije nisu otkrile posljedice za reproduktivne sustave u ženki miševa ili muških svinja, kao ni umanjene stope fertilizacije u mužjacima miševa izloženih klormekvatu. EPA je 2023. godine predložila dopuštanje korištenja klormekvata u žitaricama. Prije toga, agencija je provela procjenu ima li izloženost tom pesticidu ikakve negativne posljedice po ljudski organizam i nije otkrila rizike. Klormekvat smanjuje visinu stabljike žitarica, što umanjuje njihovo svijanje ili lomljenje i povećava urod, kaže EPA. Studija iz 2019. godine objavljena u časopisu International Journal of Molecular Sciences pokazala je kako taj pesticid smanjuje visinu biljke za 29 posto i povećava urod za 4 posto pri korištenju na pšenici.

Autor originalnog članka: Arianna Johnson, Forbes

Link: Chemical Found In Cheerios, Quaker Oats May Cause Fertility Issues, Study Suggests: What To Know About Chlormequat

(Prevela: Nataša Belančić)

