Klimatske promjene pogoršavaju inflaciju i podižu cijene hrane, upozoravaju znanstvenici

Porast globalnih temperatura ubrzava inflaciju i vjerojatno će cijene hrane, dobara i usluga podizati još godinama, upozorili su znanstvenici ovaj tjedan. To je samo posljednji primjer načina na koji klimatska kriza utječe na ljudsko zdravlje i gospodarstvo, budući da će troškovi prilagodbe na zagrijavanje samo rasti.

Rast temperatura mogao bi pojačati inflaciju za čak 1,2 postotna boda svake godine do 2035., upozoravaju istraživači iz Instituta za istraživanje utjecaja klime u Potsdamu i Europske centralne banke.

Cijene hrane mogle bi zbog klimatskih promjena rasti za 3,2 postotna boda godišnje, stoji u recenziranom izvješću objavljenom u časopisu Communications Earth & Environment.

Otkrića se temelje na analizi mjesečnih cjenovnih indeksa i podataka o vremenu u 121 državi svijeta u periodu od 30 godina. Podaci su upotrijebljeni za otkrivanje kako mijenjanje temperatura utječe na inflaciju, a potom su kombinirani s klimatskim modelima za predviđanje zagrijavanja u sljedećih nekoliko desetljeća u nizu scenarija s različitom razinom emisija stakleničkih plinova.

Gore navedene brojke u obzir uzimaju najgori scenarij s najvišim razinama emisija – slučaj u kojemu se nije učinilo gotovo ništa za ublažavanje stope emisija stakleničkih plinova izazvanih ljudskom aktivnošću – istraživači kažu kako će klimatske promjene pogoršati stopu inflacije čak i u najboljem razmatranom scenariju: ukupna inflacija u tom slučaju rast će 0,3 postotna boda, a inflacija cijena hrane 0,9 postotnih bodova svake godine do 2035.

Najteže će biti pogođeni siromašni

Prema najboljem scenariju, kažu istraživači, pritisak rasta temperatura na inflaciju bio bi “tek marginalno veći 2060. u odnosu na 2035.”, iako upozoravaju kako će inflacija cijena hrane u najgorem scenariju premašiti 4 postotna boda godišnje u velikim dijelovima svijeta.

Istraživači kažu kako njihovi rezultati pokazuju da će klimatske promjene stvarati “stalan” pritisak “značajnih razmjera” na inflaciju u narednih nekoliko desetljeća bez obzira na kretanja stope emisija, i dodaju kako bi smanjenje stope emisija stakleničkih plinova, kao i nova tehnološka rješenja mogla pomoći u ograničavanju rizika po globalno gospodarstvo.

Istraživači su na primjeru Europe proučavali kako su promjene temperatura u prošlosti utjecale na cijene i inflaciju. Otkrili su kako je ekstremna vrućina tijekom ljeta 2022. godine povećala ukupnu inflaciju u Europi za 0,34 postotna boda, a inflaciju cijena hrane za 0,67 postotna boda. Taj izračun još jedna je u nizu crnih statistika zabilježenih tog ljeta, kada je od ekstremno visokih temperatura poginulo, kako se procjenjuje, 70.000 ljudi.

Iako će porast cijena hrane i inflacija pogoditi i bogate i siromašnije zemlje, istraživači upozoravaju kako će globalni jug, pogotovo zemlje Afrike i južne Amerike, biti pogođen najsnažnije. Modeli također predviđaju godišnju inflaciju izazvanu temperaturom u regijama niže nadmorske visine, dok će na višim nadmorskim visinama promjene biti sezonalne. Neproporcionalne posljedice klimatskih promjena, koje također uključuju utjecaj drugih problema poput prirodnih katastrofa, raseljavanja i nesigurnosti opskrbe hranom, čest su kamen prijepora u pregovorima za globalne klimatske sporazume za ublažavanje daljnjih emisija.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Climate Change Is Worsening Inflation And Pushing Food Prices Even Higher, Researchers Warn

(Prevela: Nataša Belančić)