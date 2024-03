Korisnici platforme Max od kraja godine više neće moći dijeliti lozinke

Streaming platforma Max krajem godine će ukinuti dijeljenje lozinki između korisnicima, prenose mediji, čime se Max pridružuje platformama Netflix, Disney+ i Hulu u pokušaju da da poveća broj jedinstvenih korisnika.

Max nudi tri plana pretplate, od 9,99, 15,99 i 19,99 dolara mjesečno. Planiraju krajem godine uvesti restrikcije dijeljenja lozinki, izvijestio je Wired citirajući JB Parettea, čelnika za globalni streaming i igra tvrtke Warner Bros. Discovery.

Parette je u ponedjeljak na konferenciji Morgan Stanleya izjavio kako će taj potez predstavljati “značajnu priliku,” prenosi The Wrap, koji navodi kako će platforma pravila uvesti na većoj skali sljedeće godine.

To bi trebalo pomoći Warner Bros. Discoveryju da smanji gubitke od streaminga, koji su srezani na 55 milijuna dolara tijekom četvrtog kvartala prošle godine. To je drastično smanjenje u odnosu na 217 milijuna dolara u gubicima koje su zabilježili u istom periodu prethodne godine.

Netflix je ukinuo dijeljenje lozinki prije trećeg kvartala prošle godine, dodavši do kraja 2023. 30 milijuna novih korisnika, čime je platforma zabilježila najbolju godinu u svojoj povijesti po pitanju prihoda i neto zarade.

Disney+ i Hulu pridružili su se trendu: korisnici platforme Disney+ izgubit će opciju dijeljena lozinki do 14. ožujka.

Dionice Warner Bros. Discoveryja trenutno imaju cijenu upol nižu od prošle godine, nakon pada od gotovo 46 posto od prošlog ožujka.

Dijeljenje lozinki bio je vrlo popularan trik pretplatnika na streaming platforme, a postao je sve rašireniji nakon što su platforme povisile cijene pretplata. Za neke planove su Netflix, AppleTV+, Disney+ i Hulu povisili cijene čak i do tri dolara mjesečno. Netflixov premium plan najskuplji je od svih s cijenom od 22,99 dolara mjesečno.

Pretplatnici su nakon nekih poskupljenja počeli gasiti svoje korisničke račune, iako su se promjene – uključujući ukidanje dijeljenja lozinki – za streaming platforme pokazale vrlo uspješnima. Netflix je tako 2023. godine zabilježio rekordnih 33,7 milijardi dolara prihoda i 5,4 milijarde dolara neto zarade.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Max Users Will Start Losing Password Sharing Late This Year – The Latest Streaming Platform Crackdown

(Prevela: Nataša Belančić)