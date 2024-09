Mađari strahuju kako će kineska tvornica baterija opustošiti njihovu zemlju

Mađari se nastavljaju opirati kineskoj tvornici baterija u blizini grada Debrecena uličnim prosvjedima, sudskim procesima i nadzorom toksičnog zraka. No, tvornica nastavlja rasti unatoč prigovorima lokalnog stanovništva i stručnjaka

Nismo protiv napretka, ali radije bismo da on ide u nekom drugom smjeru, kaže aktivist László Nándor Horváth. On nije jedini koji se protivi izgradnji tvornice za proizvodnju litij-ionskih baterija tvrtke Chinese Contemporary Amperex Technology (CATL).

Kada je CATL najavio izgradnju najveće tvornice baterija u Europi u kolovozu 2022. godine, reakcije u Debrecenu bile su izrazito negativne. Prema anketi neovisne agencije 21 Kutatóközpont provedenoj prošle godine, 62 posto od 200 tisuća stanovnika tog grada bilo je protiv tvornice.

Izjavili su kako su zabrinuti oko tog pogona koji će se prostirati na 550 hektara zbog onečišćenje okoliša, eksploatacije resursa i drugih štetnih utjecaja.

Građani i oporbene političke stranke organizirali su prosvjede, na nekima su prisustvovale tisuće ljudi. Horváth, koji živi samo dva kilometra od gradilišta sa svojim sinom s invaliditetom, tužio je CATL u ožujku 2023. i dobio: sud je prošlog studenog opozvao CATL-ovu licencu za upravljanje katastrofama.

Unatoč negodovanju javnosti, izgradnja se nastavlja, a prema podacima udruge Civil Forum Debrecen CATL se planira i proširiti. Lokalna aktivistička skupina otkrila je kako postoje planovi za dodatnu montažnu traku u obavijesti iz kolovoza 2024. koju je objavio općinski ured Debrecena.

Prema planovima CATL-a, proizvodnja će započeti 2025. godine.

Zašto strane tvrtke grade tvornice baterija u Mađarskoj?

Na 35 lokacija u Mađarskoj grade se ili proširuju pogone proizvodnje baterija. Među tvrtkama koje na tome rade su južnokorejska multinacionalna kompanija Samsung, kineski Huayou Cobalt i japanski TOYO INK.

Samo Kina uložila je 16 milijardi eura u Mađarsku, većinom u tvornice poput CATL-ove, postavši najveći investitor u zemlji, piše Euronews.

S ciljem prestizanja Njemačke i SAD-a u kapacitetu proizvodnje baterija, mađarska je vlada financirala proizvodnju s više od 2,5 milijardi eura u obliku subvencija i razvoja infrastrukture, prema procjeni neovisne kuće G7.

“Mađarska vlada smatrala je da je proizvodnja baterija ključna za gospodarski razvoj, gdje mogu ulagati bez rizika, a ponuda će rasti sve više i kontinuirano. No, ovo nema smisla. Uvijek će biti potražnje i za bananama i narančama, ali to ne znači da ih trebamo uzgajati u Mađarskoj jer klima nije prikladna za to”, kaže za Euronews Green Dóra Győrffy, ekonomistica i sveučilišna profesorica.

Tvrtkama je Mađarska atraktivna za ulaganje zbog financijske pomoći države, slabe regulative i izlaska na europsko tržište, objašnjava Győrffy.

“Ako zemlja nema snažnu proizvodnju energije“, dodaje Attila Holoda, direktor nezavisne savjetodavne tvrtke Aurora Energy, “strateška je pogreška uvoditi industrije koje troše energiju kao što je proizvodnja baterija.”

Osim energije, tvornica CATL će zahtijevati vodu i radnu snagu, a to područje ne obiluje nijednim od tih resursa, objašnjava. CATL već dovozi radnike iz Azije, a prema kineskoj tvrtki, za proizvodnju će biti potrebno gotovo 10.000 radnika.

Bojazan lokalnog stanovništva

Grad najbliži gradilištu, Mikepércs, već ima povremene nestanke struje zbog građevinskih radova.

Uspavano predgrađe Debrecena ima pet tisuća stanovnika. Privučeni pristupačnim cijenama stanova, mnoštvo mladih obitelji preselilo se ondje u posljednjem desetljeću, objašnjava Éva Kozma, voditeljica aktivističke skupine Mikepércs Mothers for Environment Association (MIAKÖ).

Živi u Mikapércsu sa svoje troje djece i starim roditeljima. “Želim umrijeti ovdje”, kaže ona.

Jedna tvornica koja će opsluživati ​​CATL-ovu proizvodnju baterija započela je s probnim radom u veljači 2024. Perjanice iz ove jedne tvornice proizvode dovoljno toksina da pokrenu monitore kvalitete zraka koje je postavio MIAKÖ.

Prosvjedi građana u veljači s transparentima koji poručuju “Čista voda i čisti zrak” protiveći se izgradnji CATL-ove tvornice baterija u Debrecenu, Foto: Profimedia

Uređaji mjere onečišćenje od finih čestica (PM2,5), odgovornih za gotovo četiri milijuna smrtnih slučajeva u svijetu prema američkom Nacionalnom centru za biotehnološke informacije. U blizini tvornice može doseći štetne razine od 50µg/m3, dvostruko više od preporuka EU-a.

Po obrazovanju kemičarka koji izrađuje organske sapune, Kozma sada radi sa zatvorenim prozorima.

“Razumijemo da su električna vozila ekološki prihvatljiva”, kaže Kozma. “Ali neće nam pomoći ako CATL pretvori naše susjedstvo u pustoš.”

Malo je poznato koje će tvari CATL koristiti tijekom proizvodnje, montaže i demontaže baterija, ističe Kozma. Barem studija utjecaja ne navodi nikakve materijale, pozivajući se na poslovne tajne.

Nevladine organizacije pozivaju na veću transparentnost

Greenpeace Mađarska podržava zelenu tranziciju i zamjenu automobila na benzin, kaže Gergely Simon, kemijski stručnjak u nevladinoj organizaciji. “Međutim, način na koji se baterije trenutno proizvode u Mađarskoj nipošto nije prihvatljiv ili ekološki način te tranzicije”, dodaje objašnjavajući kako je to tako uglavnom zbog nedostatka transparentnosti.

Greenpeace je u podzemnim vodama u blizini drugih mađarskih postrojenja otkrio prisutnost toksičnog otapala NMP koje može uzrokovati štetu nerođenom fetusu. Mađarska ih vlada, međutim, trenutačno klasificira kao otrovna otapala, a ne kao tvari štetne za fetus, koje bi propisi EU-a dopuštali u puno manjim količinama, objašnjava Simon.

“Postoji mnogo sivih zona jer je to nova industrija. Vlasti iskorištavaju, da tako kažem, stvaranje konkurentske prednosti Mađarske iz činjenice da propise, odnosno nepostojanje propisa, tumače kreativno”, ističe.

‘Ni žito ni kukuruz više nikada tu neće rasti’

Samo nekoliko stotina metara od ulaza u pogon, Judit Szemán uzgajala je organsko povrće za prodaju. Sada se tri generacije njezine obitelji često bude noću od svjetla ili buke građevine.

Od 1500 hektara plodne zemlje koja ih okružuje, najmanje 700 je pretvoreno u industrijska područja, kaže ona. “Ovdje nikada neće rasti žito ili kukuruz. Ništa.”

Prošle je godine Szemán tužila CATL zbog kršenja ekoloških standarda. Slučaj je odgođen zbog ljetnog odmora, a nakon vijesti o proširenju, možda će ga morati ponovno razmotriti, objasnio je Szemánin sin, László Szőnyi.

Investitori su im više puta pokucali na vrata, raspitivali se za cijenu njihove nekretnine, no odlučni su ostati – barem do uručenja sudskog naloga. Szemán drži da, ako se njezina tužba odbaci, to će biti znak kineskim tvrtkama da se mogu širiti u Mađarskoj bez nadzora.

“Bojim se da uzalud zvonimo na uzbunu. To će imati učinak na Mađarsku i EU”, kaže Szemán.

Što kažu iz CATL-a?

CATL, koji ima 12 operativnih proizvodnih pogona diljem svijeta, odgovara da ne planira proširiti svoju tvornicu u Debrecenu.

“Kao globalni predvodnik novih energetskih inovativnih tehnologija, širimo svoj globalni otisak kako bismo ubrzali e-mobilnost i energetsku tranziciju u Europi i svijetu”, kaže tvrtka u izjavi za Euronews Green.

Navode kako će zatvorena proizvodna tehnologija na lokaciji u Debrecenu osigurati ispunjavanje svih nacionalnih i EU propisa o okolišu i ograničenja emisija, koja će se kontinuirano nadzirati u suradnji s vlastima.

“Odgovarajuća oprema za filtriranje i čišćenje te tehnička rješenja spriječit će curenje”, dodaje se.

“Proizvodna djelatnost se odvija u zatvorenim, propisno izoliranim objektima, tako da se od djelatnosti ne očekuje onečišćenje tla i podzemnih voda.”