Most Hercegovina: Uskoro otvorenje impresivne građevine vrijedne 32,9 milijuna eura

Izgradnja jednog od najkompleksnijih građevinskih objekata na cijelom Koridoru Vc, mostu Hercegovina kod Počitelja, završena je, a prošlog tjedna provedeno je i probno ispitivanje opterećenja samog mosta. FORBES BiH je pitao Autoceste FBiH kada bi most mogao biti i službeno pušten u promet.

Provjera opterećenja mosta provedena je 7. kolovoza, i objavljeno je da su rezultati u redu. I sam postupak provjere opterećenja jednog od najvećih mostova u regiji izgledao je – spektakularno. Iz Autocesta FBiH su objasnili da je na gradilište stiglo 12 kamiona težine po 40 tona, koji su poslužili za ispitivanje koje je provedeno sa stručnjacima s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru, a potom se probno opterećenje provodilo na ciljanim točkama konstrukcije.

Rezultati ispitivanja

“Rezultati ispitivanja su pokazali da se most ponaša u skladu sa projektnim uvjetima, tj. da su ugibi u projektiranim granicama i da su zaostale deformacije u projektiranim granicama kao i ponašanje konstrukcije uslijed dinamičkog opterećenja mosta. Poslije ovoga slijedi tehnički prijem na temelju kojeg će se dobiti upotrebna dozvola i investitor može pustiti most u promet odnosno na korištenje”, pojasnio je Ismet Hajduk, glavni inženjer za mostove i objekte na dionici Počitelj – Zvirovići u svojoj izjavi.

Testiranje opterećenja na novom mostu; Foto: Autoceste FBiH

Testiranje novog mosta: 12 kamiona težine po 40 tona postavljalo se na različite lokacije na mostu, Foto: Autoceste FBiH

Na upit FORBESa BiH iz PR službe Autocesta FBiH odgovorili su da još nije poznat točan datum puštanja mosta u promet, ali očekuju da će to biti uskoro.

“Mi smo u ranijim istupima rekli da bi to moglo biti krajem kolovoza, odnosno početkom rujna, ali još nemamo točan datum. Ovo je sada zadnja faza. Predali smo zahtjev za tehnički prijem, čim Komisija za tehnički prijem završi svoj dio posla, i dobijemo upotrebnu dozvolu, pustit će se cijela dionica u promet”, kažu u Autocestama FBiH.

Podsjećamo, most Hercegovina dio je autoceste koji se gradi na pan-evropskom Koridoru Vc, od Mađarske preko Hrvatske i BiH, te opet “izbija” u Hrvatsku kod Ploča. Sastavni je dio dionice Počitelj – Zvirovići, koja je duga je 11,07 kilometara. Najznačajniji i najkompleksniji objekt na dionici je upravo most Hercegovina čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve.

Kolosalni most Hercegovina je jedan od najvećih u regiji, sa dužinom od skoro jedan kilometar i visinom od preko 100 metara. Kontinuirani je prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje, a njegova jedinstvenost se ogleda i u tome što se sve četiri trake autoceste nalaze na jednoj konstrukciji.

Što treba znati o ovom impresivnom mostu

Ukupna količina materijala ugrađena u most: 38.000 kubnih metara betona, 9.000 tona armature, 1.500 tona kablova za prednaprezanje i 20.000 kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije.

Izvođač radova na mostu: Konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, nadzor nad gradnjom – kompanija IRD Engineering S.R.L.

Početak gradnje mosta: Ugovor o izgradnji potpisan je 20. juna 2019. godine. Sanacija donje ploče sanduka četvrtog polja mosta, koja je bila popucala uspješno je završena u veljači ove godine.

Tko ga financira: Izgradnja je financirana iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta: 32.894.420,75 eura sa PDV-om.

Kako je dobio ime: Uprava Autocesta Federacije BiH je na sjednici donijela odluku o tome da se most u blizini Počitelja službeno nazove “Hercegovina”.

(Tekst je izvorno objavljen na Forbes BiH, a autorica je Amela Keserović Polić.)