Na Wall Streetu je najmanje gotovine još od 2010.: Znak da nema straha od krize

Menadžeri velikih investicijskih portfelja najoptimističniji su u posljednjih nekoliko godina, prema mjesečnom istraživanju Bank of America objavljenom u utorak ujutro, dok se na Wall Streetu širi gotovo euforično raspoloženje. Međutim, anketa je također otkrila moguće zabrinutosti zbog trgovinskog rata među velikim ulagačima u budućnosti.

Ispitanici, koji kolektivno upravljaju imovinom klijenata vrijednom 482 milijarde dolara, u prosjeku drže 3,5% svojih portfelja u gotovini. To je najniža razina od 2010. godine, dok su u listopadu 2022. držali više od 6% gotovine. Tada su zabrinutosti oko inflacije i kamatnih stopa bile na vrhuncu.

Ovakav pomak iz gotovine u dionice ukazuje na to da investitori gotovo da nemaju straha. Bank of America u svom istraživanju u veljači otkriva da 82% menadžera fondova vjeruje da je globalna recesija malo vjerojatna u sljedećih godinu dana. To je najveći udio od veljače 2022., kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu. Istog dana kada je istraživanje objavljeno, američko Državno tajništvo priopćilo je da će SAD i Rusija imenovati “visokorangirane timove” za pregovore o završetku tog rata.

Američke dionice precijenjene

Oko 89% ispitanika smatra da su američke dionice precijenjene. To je najveći postotak od travnja 2001. godine, kada povijest podataka Bank of America seže.

To dodatno potvrđuje fenomen tzv. “životinjskog instinkta” koji gura američke dionice na sve više rekorde dok američka iznimnost doseže vrhunac, primijetio je glavni investicijski strateg Bank of America (životinjski instinkt odnosi se na sklonost tržišta da se kreće prema gore zahvaljujući izrazito pozitivnom sentimentu).

Istraživanje je provedeno od 7. do 13. veljače među 205 menadžera fondova.

Iako je optimizam jak, istraživanje je otkrilo najveću zabrinutost na Wall Streetu za 2025. – globalni trgovinski rat. Menadžeri fondova identificirali su trgovinski rat kao najnegativniji razvoj ove godine. Potencijalni trgovinski rat koji vodi u globalnu recesiju preuzeo je prvo mjesto među “repnim rizicima” na financijskim tržištima. Ispred inflacije koja dovodi do viših kamatnih stopa (repni rizici odnose se na događaje koji mogu uzrokovati nagli, iznenadni pad tržišta).

Carine, odnosno nameti na uvoznu robu, zaštitni su znak ekonomske politike predsjednika Donalda Trumpa, koji je prošlog tjedna najavio da namjerava uvesti recipročne carine koje bi odgovarale trgovinskim barijerama njegovih partnera, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV) na sav uvoz.

Zlato najisplativija imovina

Čak 58% menadžera fondova vjeruje da bi zlato bilo najisplativija imovina u slučaju potpunog trgovinskog rata. Daleko nadmašujući ostala potencijalna sigurna utočišta poput dolara (15%) i bitcoina (3%). Cijena zlata porasla je 10% u 2025., nadmašujući povrat od 4% koji je ostvario referentni američki burzovni indeks S&P 500.

Što se tiče američke iznimnosti, S&P 500 trenutno je procijenjen na povijesno napuhanim razinama, a investitori sada u prosjeku plaćaju znatno više za udio u američkim kompanijama. Indeks ima omjer buduće cijene i zarade (P/E) od 22,3, što je oko 36% više od prosječnog P/E omjera od 16,4, koji datira još od 2000. godine. Između 2001. i 2019., P/E omjer S&P 500 nije prelazio 20.

