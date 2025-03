Najbolji američki predsjednik po mišljenju milijardera, a to nije Trump

Milijarderi su uložili stotine milijuna dolara u predsjedničku kampanju Donalda Trumpa. Obasuli su ga pohvalama kad je pobijedio. Čestitali su mu na društvenim mrežama, donirali u njegov inauguracijski fond preko svojih tvrtki. A u nekim su slučajevima čak promijenili poslovnu politiku u nadi da će pridobiti njegovu naklonost tijekom drugog mandata. Do sada su je obilježili otpuštanja federalnih radnika, nove tarife i oštre riječi upućene pojedinim stranim čelnicima.

Bogati su oduvijek imali utjecaja na politiku, dajući ogromne donacije i, u novije vrijeme, koristeći društvene mreže za komunikaciju s masama koje ih žele slušati. Ali kada njihov ugled ili tvrtka nisu u pitanju, što oni zapravo misle? Ove smo godine proveli anketu među svjetskim milijarderima o tome koga smatraju najboljim predsjednikom u povijesti SAD-a. Većina odgovora stigla je krajem veljače ili početkom ožujka.

Od 45 milijardera koje je anketirao Forbes, 35 je odgovorilo na to pitanje (sva su pitanja bila izborna). Od njih je samo jedan anonimni ispitanik nazvao Trumpa najboljim predsjednikom u povijesti zemlje. Još su dvojica napisala pozitivne poruke o njemu, ali nijednog drugog predsjednika nisu izabrali kao najboljeg.

“Ha ha ha… još nije završio svoj mandat, tako da ga ne mogu nazvati ‘najboljim još’”, napisao je milijarder i investitor u nekretnine Igor Olenicoff. Nije izabrao nijednog predsjednika. Slično je još jedan anonimni ispitanik napisao: “Predsjednik Trump je na putu, ali prerano je za takvu procjenu.”

Tko voli Reagana i zašto?

Većina milijardera glasala je za bivše predsjednike. Njih deset odabralo je Ronalda Reagana, što i ne čudi s obzirom na to da je poznat po smanjenju poreza bogatima. Uz obećanje da će bogatstvo “curiti” do svih Amerikanaca. Među onima koji su odabrali Reagana je i David Hoffmann, investitor u nekretnine iz Naplesa na Floridi. Tu je i Larry Connor, milijarder i nekretninski avanturist. Kao i Raj Sardana, bivši inženjer raketnog oružja koji je postao milijarder u IT sektoru.

“Reagan je uveo novu eru konzervativizma, koja je bila odsutna više od 50 godina”, napisao je Hoffmann. Svoje prvo bogatstvo stekao je na području kadrovskog zapošljavanja. Sada posjeduje niz drugih tvrtki. Bio je “izniman komunikator, voljen s obje strane i predstavnik najveće generacije nacije”.

Dvanaest milijardera glasalo je za Abrahama Lincolna. Indijski milijarder Anurang Jain pohvalio je Lincolna “zbog njegovog vodstva tijekom građanskog rata i ukidanja ropstva”. Njegovi pristaše su automobilski milijarder Norman Braman, financijski mogul Stephen Smith i telekomunikacijski div Rob Hale.

Kako povjesničari biraju

Kakvi su odgovori u anketi u usporedbi s mišljenjima običnih građana? Predsjednik Lincoln je također zauzeo prvo mjesto u anketi C-SPAN 2021. Svake četiri godine anketira povjesničare kako bi ocijenili vodstvo bivših predsjednika. U tom istraživanju Reagan je bio na devetom mjestu, dok je Trump zauzeo 41. mjesto. Prema sličnoj anketi istraživačkog instituta Siena College iz 2022., Lincoln je bio na drugom mjestu. Odmah iza Franklina D. Roosevelta, dok je Reagan na 18. mjestu.

Sljedeći najpopularniji predsjednik među milijarderima koje je anketirao Forbes bio je George Washington, koji je dobio tri glasa. Bill Clinton i Barack Obama dobili su svaki po dva glasa. Listu zaokružuju Dwight Eisenhower, George Bush, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy i Donald Trump, koji su dobili svaki po jedan glas.

Mnogi milijarderi, unatoč tome što posjeduju više bogatstva nego što bi im ikada moglo zatrebati, radije se drže podalje od politike. “Ne volim se miješati u politiku”, napisao je jedan anonimni milijarder, jedan od deset koji su odgovorili na ostala pitanja u anketi, ali su izbjegli izabrati najboljeg predsjednika.

