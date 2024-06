Najveći fanovi okreću leđa Elonu Musku: Tvrde da ga više nije briga za Teslu

Uoči glasanja dioničara o vraćanju dioničke nagrade tech poduzetniku u vrijednosti od 50 milijardi dolara, Musk se suočava s oštrim otporom prethodno vjerodostojnih izvora koji sada u pitanje stavljaju njegovu posvećenost tvrtci za električna vozila.

Godinama je investitor u Teslu Ross Gerber bio najveći obožavatelj Elona Muska. Kada se prije nekoliko godina na Twitteru Musk rugao američkoj Komisiji za vrijednosnice i burzu, Gerber ga je zamolio da njih dvojica o tome razgovaraju privatno jer inače “samo pomaže neprijatelju”. Kada je odbor Tesle 2018. godine zatražio od dioničara da Muska nagrade dionicama potencijalne vrijednosti od nekoliko desetaka milijardi dolara, Gerber je prijedlog podržao jer “su svi dioničari do kraja iza Elona.”

Ipak, nakon godine dana u kojoj je Musk iznosio sve kontroverznije komentare i postao opsjednut novijim pothvatima poput X-a (nekadašnjeg Twittera) i svog startupa za umjetnu inteligenciju xAI, Gerberu je prekipjelo. Izvršni direktor kalifornijske tvrtke za upravljanje imovinom Gerber Kawasaki odjednom je postao oštar i glasan kritičar poduzetnika kojemu se dugo divio. A dok se čeka glasovanje dioničara o vraćanju paketa isplate za izvršnog direktora Tesle, vrijednog oko 50 milijardi dolara, Gerber će glasati protiv. To je prvi put se ovako javno usprotivio jednoj od preporuka odbora tvrtke.

“Kada sam 2018. godine glasao za paket, to sam temeljio na informacijama koje sam imao u to vrijeme i činjenici da je Elon u Tesli radio cijelo vrijeme,” kaže Gerber za Forbes. “Sada sam protiv zbog novih faktora, a najvažniji je taj da on više ne radi u Tesli. On radi za xAI i za X. Tesla mu nije prioritet.”

Gerbre nije jedini obožavatelj Tesle koji je Musku, nakon godina odanosti, okrenuo leđa. Leo Koguan iz Singapura nekoć je Muska opisivao kao “jedinu osobu na svijetu kojoj zaista vjerujem”, a tvrdi kako je najveći maloprodajni dioničar tvrtke. I on je glasao protiv prijedloga odbora da Musku vrati nagradu koja mu je oduzeta odlukom suda u Delawareu u siječnju. “Otkrio sam da Tesla ima jednog dioničara, odbor u kojemu je samo jedna osoba i jednog izvršnog direktora koji je tiranin,” kaže Koguan za Forbes. “Prioritet bi mu trebao biti taj da radi svoj posao izvršnog direktora Tesle.”

Musk je u nekoliko navrata odbacio optužbe da se ne fokusira dovoljno na Teslu, iako je broj kompanija koje vodi porastao: sada su među njima SpaceX, Boring Co., Neuralink, X i xAI. “Radim svaki dan. Rijetko je za mene da si uzmem slobodnu nedjelju,” rekao je nedavno tijekom poziva o zaradi. “Vodim računa o tome da je Tesla vrlo uspješna kompanija. Ona jest uspješna i bit će takva i u budućnosti.”

Nešto staromodniji institucionalni investitori također su se preplašili Muskovih eskapada i glasali protiv prijedloga o kompenzaciji. Oni uključuju 1,7 bilijuna dolara vrijedan norveški državni fond, Amalgamated Bank, kalifornihski sustav za upravljanje mirovinama državnih zaposlenika (CalPERS), kao i savjetničke tvrtke Institutional Shareholder Services i Glass Lewis.

Uz isplatu milijarderu, godišnji sastanak dioničara koji će se održati 13. lipnja također će glasati o Muskovim planovima da Teslu prebaci iz Delawarea u Teksas u želji da izvuče korist od nešto opuštenijeg pristupa te savezne države regulaciji biznisa, kao i novim uvjetima za njemu bliske osobe u odboru – njegovog brata Kimbala i Jamesa Murdocha.

Musk i optimistični analitičari poput Dana Ivesa iz Wedbusha i Adama Jonasa iz Morgan Stanleya očekuju kako će glasanje o kompenzaciji na kraju ići u njegovu korist, a to temelje na anketiranju dioničara. “Oko 90 posto dioničara koji su dosad glasali, glasali su za,” tweetao je Musk 8. lipnja. “Javno mišljenje je bezrezervna podrška.”

Gerber nije baš toliko siguran. Musk, koji je vlasnik 13 posto kompanije, “ne može glasati o dionicama, i ako izuzmete to iz jednadžbe sve se svodi na institucionalne dioničare kojima se savjetuje da glasaju protiv,” kaže on. “Trenutno mislim da glasanje može otići i u jednu i u drugu stranu.”

Ideja da ishod glasanja nije riješena stvar znači da Muska čeka neka vrsta obračuna. Musk je pao u očima javnosti: nekoć je glasio kao serijski poduzetnik i vizionar čiste tehnologije, a sada ga se sve više smatra svadljivim, nestabilnim milijarderom kojega uopće nije briga što vrijeđa trenutne i potencijalne kupce Tesle, regulatore, čak i predsjednike, koji više vremena provodi na X-u nego u osmišljavanju strategije sa svojim inženjerima. Rezultat su kontroverzne objave na društvenim mrežama i skupe poslovne greške poput nezgrapnog Teslinog Cybertrucka. Ništa od toga ne pomaže brendu kompanije, a konkurencija na tržištu električnih vozila postaje sve žešća.

“Mislim da posvuda među vlasnicima i dioničarima Tesle vlada velika tuga i razočaranje što Elona više nije briga za Teslu,” kaže Gerber.

Dionice tvrtke pale su u utorak za 1,8 posto na 170,66 dolara, a ove godine su pale za gotovo 30 posto.

Nejasna budućnost

Godinu za godinom, glasanje o prijedlozima dioničara na godišnjim sastancima tvrtke bili su stvar protokola: inicijative koje je odbor predložio bile su odobravane, a one kojima se protivio – poput transparetnijeg pristupa problemu dječjeg rada, diskriminacije i utjecaja na okoliš – bivale su odbačene. Ipak, glasanje o isplati dogodit će se u trenutku kada budućnost vodeće tvrtke za električne automobile ne izgleda onako sigurno kako je djelovala prije samo godinu dana, ali i kada rastu zabrinutosti oko Muskovog fokusa i poslovnih prosudbi.

Poslovanje Tesle u Kini, koje je od 2020. donosilo stabilan profit, polako pada, a tvrtka je u travnju objavila katastrofalne rezultate za prvo tromjesečje: neto dobit pala je za 55 posto, a pad prodaje premašio je očekivanja. Nedugo nakon toga Musk je šokirao tržišta vijestima da je bez ikakvog objašnjenja otpustio većinu članova Teslinog tima za superpunjače koji je donosio ogromne prihode budući da je sve više proizvođača automobila tvrtki plaćalo za pristup širokoj mreži punjača za električne automobile. Mnogi od otpuštenih članova tima kasnije su ipak ponovno dobili svoje poslove, izvještavali su mediji, no tvrtka se suočila s pravom lavinom odlazaka ključnih lidera: viši potpredsjednik Drew Baglino, šef za javnu politiku i razvoj poslovanja Rohan Patel i voditeljica tima za superpunjače Rebecca Tinucci otišli su iz Tesle.

Superpunjači tvrtke Tesla / FOTO: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Musk je također prestao govoriti o nekim ciljevima koji su mu ranije bili vrlo važni. Tijekom razgovora o zaradi u travnju, nije spomenuo svoj cilj da Tesla u svijetu do kraja desetljeća proda 20 milijuna električnih vozila i nije dao nikakve detalje o jeftinijim električnim modelima koje tržište čeka otkad ih je prvi put obećao sada već davne 2006. godine. To je ključan problem, budući da su upravo jeftiniji modeli ključ za odbacivanje sve snaženije konkurencije poput kineskog BYD-a koji već sad prodaje mnogo jeftinije modele od Teslinog sedana Model 3 ili automobila Model Y.

Umjesto toga, Musk je Teslu počeo promovirati kao AI kompaniju i govorio o dramatičnim planovima za robotaksije i humanoidne robote. Nijedno od toga vrlo vjerojatno neće još godinama početi donositi ozbiljne prihode, čak i pod pretpostavkom da ih kompanija može pretvoriti u komercijalnu stvarnost. Njegovo čvrsto prihvaćanje umjetne inteligencije – xAI upravo je prikupio 6 milijardi dolara investicija – još jedna je promjena smjera, budući da je godinama iznosio kataklizmična upozorenja o rastu umjetne inteligencije.

Nakon kupnje Twittera, Muskov udio u Tesli značajno je pao, budući da je poduzetnik prodao dionice u vrijednosti nekoliko desetaka milijardi dolara kako bi financirao kupnju društvene platforme. Ranije ove godine počeo je tvrditi kako zaslužuje veći udio vlasništva u tvrtci jer ga brine da bi Teslu mogli preuzeti “sumnjivi” interesi. “Nije mi ugodna ideja da od Tesle stvorim lidera u AI industriji i robotici, a da nemam 25 posto glasačke kontrole,” rekao je on na X-u.

Ti “sumnjivi” interesi, čini se, uključuju i neke od njegovih nekadašnjih velikih obožavatelja koji sada ovakve izjave vide kao dokaz da Musku Tesla više nije prioritet i da ima “sukobe interesa,” kaže Koguan za Forbes. Na primjer, CNBC je nedavno izvijestio kako je Musk zatražio od Nvidije da isporuku iznimno traženih AI čipova H100 preusmjeri iz Tesle u xAI i X.

“On je javno išao u iznuđivanje za 25 posto Tesle,” kaže Koguan. Dioničari koji će glasati za njegovu kompenzaciju “donirat će još dionica u njegov već ionako nezamislivo dubok džep.”

Predsjednica odbora Robyn Denholm radi na osiguravanju podrške investitora za Muskov kompenzacijski paket, tvrdeći da će povećanje njegovog udjela pomoći da on ostane motiviran i prioritizira kompaniju. “Ratifikacija paketa isplate zbilja je pitanje poštenja, poštenja prema našem direktoru,” rekla je ona za CNBC prošlog tjedna.

Njen argument zvuči uvjerljivo investitorima, uključujući milijardera Rona Barona, koji su prošlog tjedna izjavili kako podržavaju plan. “Bez njegove uporne ambicije i beskompromisnih standarda Tesle ne bi ni bilo,” rekao je on u otvorenom pismu.

Sigurno postoje dokazi da je Muskova ambicija pridonijela uspjehu kompanije, ali njegovo sve kontroverznije ponašanje također joj i šteti. Imidž kompanije dramatično je pao u nedavnoj anketi najpoznatijih američkih kompanija. Tesla je u anketi pala na 63. mjesto, a 2021. godine bila je na visokom osmom. Gerber misli da bi stvari mogle postati samo još gore.

“Poslovanje kompanije užasno je loše otkad je on kupio Twitter,” kaže Gerber. “Čini se da svi oko Elona okreću glavu od činjenice da je to utjecalo na prodaju i da su njegova rasistička, antisemitska uvjerenja loša za brend.”

“Djeluje kao da svi tamo žive u nekoj bajci da će sve na kraju biti u redu jer će čarobnjak doći i izmisliti neke robote koji će spasiti Teslu,” zaključuje.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: ‘Elon Doesn’t Care About Tesla Anymore’: Musk’s Biggest Fans Are Turning On Him

(Prevela: Nataša Belančić)