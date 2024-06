Nakon požara u Grčkoj: Bogati gosti s jahte pušteni, posada u zatvoru

Vatromet s jahte Persefoni I izazvao je požar na jednom grčkom otoku u petak. Iako istraga nije gotova, gosti s jahte pušteni su, te su napustili Grčku, dok se posada jahte u zatvoru. Kazahstanski portali objavili su identitet bogataša koji su bili na jahti.

Gosti jahte među kojima su i kazahstanski oligarsi pušteni su, dok je posada jahte Persefoni I završila u zatvoru nakon požara izazvanog vatrometom s jahte.

Forbes Hrvatska u nedjelju je već izvještavao o događaju koji je rezultirao s 13 uhićenih. Kazne za izazivanje požara u Grčkoj su znatno pooštrene prošle godine. One iznose do 200.000 eura i do 20 godina zatvora.

Grčki portal Ekahtimerini u utorak je objavio informaciju kako su među uhićenima samo članovi posade. Gosti s jahte među kojima su bili kazahstanski oligarsi bliski bivšem predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu pušteni su bez ispitivanja. U međuvremenu su napustili državu.

Exclusive.kz navodi kako to učinili privatnim zrakoplovom. Prema njihovim tvrdnjama, jedan od sedam Kazahstanaca bio je Danijar Abulgazin težak 380 milijuna dolara. Njegov zrakoplov 22. lipnja – dan nakon požara odletio je iz Atene u Almaty.

Sudski dokument pokazuje da su na brodu bili i njegov sin, supruga Aidan Sulejmenova koja je voditeljica jedne od najvećih dobrotvornih zaklada u Kazahstanu, te njezin zamjenik. Na brodu su bili i predsjednica uprave Halyk banke Umut Šajahmetov, njezin suprug Beimbet Šajahmetov – bivši menadžer naftne kompanije KMG International NV i njihova kći.