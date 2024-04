Neki Republikanci pozivaju na američki napad na Iran, ali većina ne ide toliko daleko

Iako Republikanci u američkom Kongresu nisu gubili vrijeme, već su žestoko napali američkog predsjednika Joea Bidena i njegovu reakciju na iranski napad na Izrael, većina se ipak suzdržala od poziva na američki vojni odgovor, što bi mogao biti znak da je podrška za napad na Iran, kao i američko sudjelovanje u napadu, slaba.

Nakon početka napada u subotu, senatorica iz Tennesseeja, Marsha Blackburn, izjavila je kako SAD “mora reagirati brzo i pokrenuti agresivne uzvratne napade na Iran”. Ona je jedna od samo nekolicine lidera republikanske stranke koja je pozvalan a direktan napad na tu zemlju.

Vođa Republikanaca u Senatu, Mitch McConnell, rekao je kako bi Biden “trebao povesti međunarodni pokret za nametanje troškova Teheranu koji bi bili dovoljno agresivni da prisile Iran da prekine svoju agresiju i teror,” dok je senator Tom Cotton is Arkansasa rekao kako bi SAD “trebao Izrael podržati do kraja”. Ni McConnell ni Cotton nisu pozvali na direktno uzvraćanje.

Predsjednik Zastupničkog doma, Mike Johnson iz redova republikanske stranke, rekao je kako će “komunicirati s Bijelom kućom i inzistirati na ispravnom odgovoru,” ali nije dodatno objasnio što bi taj odgovor trebao uključivati.

Bivši predsjednik i trenutni predsjednički kandidat Republikanaca Donald Trump rekao je na skupu u Pennsylvaniji kako se taj napad “ne bi dogodio da smo mi bili na vlasti,” ponovivši tvrdnju koju je već izrekao nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada, kao i rusku invaziju na Ukrajinu. Ipak, ni Trump nije pozvao na uzvraćanje napada.

Trumpova kampanja nije odgovorila na Forbesov upit za komentar.

Bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton u nedjelju je na CNN-u pozvao Izrael da napadne iranske naftne rafinerije, obrambene položaje, a možda i nuklearni program.

Predsjednik Biden u izjavi je američku potporu Izraelu opisao kao “čelično čvrstu”, ali privatno je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu rekao kako SAD neće sudjelovati u izraelskom protunapadu na Iran, izvijestilo je nekoliko medija. Senator Linsey Graham, dugogodišnji kritičar Irana, žestoko je kritizirao Bidena u objavi na platformi X, napisavši kako je ” izvor katastrofalnih sukoba patetična slabost Bidenove administarcije diljem svijeta – ne snažan odgovor Izraela na napad.” Graham je rekao kako bi Izrael trebao “učiniti ono što mora,” ali također se suzdržao od direktnih poziva na američko uključenje u potencijalni protunapad.

Umjesto da pozovu na vojne napade, Johnson i drugi lideri stranke u Zastupničkom domu rekli su kako će još jednom pozvati na izglasavanje prijedloga zakona o slanju vojne pomoći Izraelu, i to dva mjeseca nakon što je slično glasanje propalo. Republikanci su u početku glasali protiv zakona kojim bi SAD poslao milijarde dolara pomoći Izraelu, Ukrajini i Tajvanu. Republikanci u Kongresu potom su u veljači osmislili samostalan prijedlog zakona kojim bi Amerika poslala 17,5 milijardi dolara vrijednu pomoć Izraelu, uključujući i milijarde rezervirane za sustave protuzračne obrane. Ipak, ni taj prijedlog zakona nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku: usprotivili su mu se mnogi Demokrati koji žele izglasavanje zakona kojim bi se poslala pomoć Izraelu, ali i Ukrajini, kao i ojačalo osiguranje granice.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Some Republicans Call For U.S. Strikes Against Iran – But Most Back Off

(Prevela: Nataša Belančić)