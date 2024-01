Neslavni rekord: Dodjelu nagrade Emmy gledalo je najmanje ljudi dosad

Ovogodišnja dodjela nagrade Emmy privukla je najmanji broj gledatelja u povijesti, pokazuje nekoliko izvješća. Dodjelu je ukupno gledalo 4.3 milijuna ljudi, što je 27 posto manje od dodjele Emmyja iz 2022. godine koju je pratilo 5.9 milijuna gledatelja.

75. dodjela nagrada Emmy emitirana je na američkom kanalu Fox i dobila rejting od 0.85 za odrasle u dobi od 18 do 49 godina, prenosi Variety citirajući preliminarne podatke Nielsena. To je najniži dosad zabilježeni broj gledatelja.

Dodjela je emitirana u isto vrijeme kad i utakmica američkog nogometa između klubova Philadelphia Eagles i Tampa Bay Buccaneers, ali i izbori za republikanskog predsjedničkog kandidata u saveznoj državi Iowi.

Ipak, usprkos lošem rejtingu, program je privukao pažnju na društvenim medijima i postao najgledaniji TV prijenos na Foxu u više od osam i pol godina.

Ovogodišnja dodjela odgođena je za čak četiri mjeseca zbog štrajkova scenarista i glumaca u Hollywoodu: tradicionalno se Emmyji dodjeljuju u kolovozu ili rujnu.

Najveći dobitnici večeri bile su serije Succession, The Bear i Beef. The Bear je dobio čak 10 Emmyja, najviše od svih drugih nominiranih.

Pad gledanosti djelomično se može objasniti i zamorom javnosti po pitanju programa dodjela nagrada, izvijestio je Los Angeles Times, naglašavajući kako je dodjela Emmyja uslijedila nakon Zlatnih globusa 7. siječnja i Critics Choice u nedjelju. To znači da su se mnogi dobitnici Emmyja već pojavljivali na pozornici tek par dana ranije. Emitiranje dodjele na Foxu znači kako su se mnogi koji nemaju kablovsku televiziju morali okrenuti ili YouTube TV-u ili Hulu+ Live TV-u. Obje te platforme imaju mjesečnu pretplatu od preko 70 dolara.

Većina drugih prestižnih nagrada posljednjih godina bilježi porast gledatelja, uključujući Oskare, Grammyje i prošlotjedne Zlatne globuse koje je gledalo čak 50 posto više ljudi nego prošle godine, odnosno 9.4 milijuna gledatelja.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: 75th Emmys Bring In Just 4.3 Million Viewers – An All-Time Low

(Prevela: Nataša Belančić)