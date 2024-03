Njemački lanac supermarketa Aldi osvaja SAD: Otvoriti će 800 novih dućana do 2028.

Njemački lanac supermarketa Aldi u četvrtak je najavio novu investiciju, vrijednu devet milijardi dolara, za otvaranje 800 novih dućana diljem SAD-a u sljedeće četiri godine. To proširenje dijelom će potaknuti i akvizicije lanaca Winn-Dixie i Harveys Supermarket.

Iz Aldija kažu kako će u sljedećih pet godina otvoriti 330 novih lokacija u sjeveroistočnom i središnjem SAD-u, a otvorit će i dodatne dućane u južnoj Kaliforniji i Phoenixu (Arizona). Proširit će se i u nove gradove, uključujući Las Vegas.

Iz lanca dodaju kako su finalizirali akviziciju tvrtke Southeastern Grocers i njenih lanaca Winn-Dixie i Harveys Supermarket, kojom dobivaju oko 400 dućana diljem Alabame, Floride, Georgije, Louisiane i Mississippija.

“Veliki broj” tih lokacija u narednih će se nekoliko godina preurediti u stilu Aldija, a njih 50 taj proces će započeti do kraja ove godine. U priopćenju se ne navode financijski detalji akvizije.

Za Forbes iz njemačkog lanca kažu kako, kao privatna kompanija, “ne objavljuju financijske informacije.”

Do kraja ovog proširenja, pokazuju podaci tvrtke, Aldi će ukupno imati gotovo 3.200 dućana u SAD-u.

Tijekom posljednjih 10 godina, Aldi je svake godine otvorio gotovo stotinu novih dućana u SAD-u, pokazuju podaci tvrtke.

Nakon otvorenja u Njemačkoj 1913. godine, Aldi je u SAD stigao 1976. godine. Prvu lokaciju lanac je otvorio u Iowi, a gotovo dvadeset godina kasnije u zemlji su imali 300 dućana. Lanac supermarketa poznat je po svom jednostavnom pristupu kupnji, a trenutno u SAD-u ima 2.400 lokacija i gotovo 50 milijuna kupaca mjesečno. Oko 90 posto proizvoda ekskluzivni su brendovi Aldija, kažu iz kompanije.

U sklopu svojih napora za proširenjem, tvrtka je prošlog kolovoza najavila kako planira kupiti Southeastern Grocers.

Autor originalnog članka: Cailey Gleeson, Forbes

Link: Aldi Adding 800 New U.S. Stores By 2028 – A $9 Billion Investment

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript