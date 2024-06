Njemački Volkswagen u američki Rivian ulaže impresivnih 5 milijardi dolara

Dvije tvrtke za proizvodnju automobila zajedno kreću u poslovni poduhvat koji bi ih mogao pozicionirati kao jaču konkurenciju Tesli i rivalima iz Kine

Iz Riviana kažu kako će njemački automobilski div Volkswagen u ovog kalifornijskog proizvođača električnih vozila uložiti do 5 milijardi eura, a dvije kompanije zajedno će raditi na razvoju automobilske softverske platforme temeljene na Rivianovoj tehnologiji. Suradnja s jednim od najvećih svjetskih proizvođača automobila mogla bi pomoći Rivianu umanjiti troškove komponenti i materijala.

Dionice Riviana u utorak su porasle za oko 9 posto, a po zatvaranju su skočile za preko 50 posto, na 18,49 dolara.

“U početku ćemo u Rivian uložiti milijardu dolara, a planiramo i daljnje investicije do 4 milijarde dolara,” rekao je izvršni direktor Volkswagen grupe Oliver Blume. “Dodatne investicije odvijat će se tijekom 2026. godine,” dodao je, pod uvjetom da tvrtke tijekom partnerstva ispune konkretne tehničke napretke. Nije objasnio koji su to .

Podrška jednog od giganta automobilske industrije, zajedno s već postojećim partnerstvom s Amazonom, može pomoći Rivianu da svoje sljedeće automobile, električni SUV R2 i kompaktni crossover R3, predstavi na vrijeme. Nova sredstva također bi mogla olakšati tvrtci da ponovno pokrene izgradnju svoje tvornice u Georgiji, koja je zaustavljena početkom godine zbog rezanja troškova.

R3 / FOTO: RIVIAN

Partnerstvo također znači da bi Rivian mogao postati snažnija konkurencija Tesli, vodećem proizvođaču električnih automobila koji trenutno svoj poslovni model želi promijeniti iz prodaje električnih vozila u upravljanje biznisom robotaksija.

Zajednički pothvat Riviana i Volkswagena još nije dobio ime, no poznato je da će se, između ostalog, fokusirati na integraciju infotainmenta, bežično spajanje i funkcije autonomne vožnje, kaže Blume. Rivianov dizajn i integrirana tehnološka platforma bit će temelj za novu softversku platformu kompanija.

“Po nama je za uspjeh ovakvih suradnji ključno da obje strane od suradnje imaju koristi,” kaže RJ Scaringe, osnivač i izvršni direktor Riviana. “Veličina Volkswagena, njihov portfelj nevjerojatnih brendova i prilika za primjenu tih razmjera i u našoj tvrtci s ciljem rezanja troškova, zajedno s potencijalnom za ubrzanjem primjene tehnologije u više Volkswagenovih proizvoda zaista nas čini komplementarnima.

Volkswagen će inicijalnu milijardu dolara investirati kroz ponudu konvertibilnih obveznica. Dodatna investicija od maksimalno 2 milijarde dolara doći će u dva jednaka dijela 2025. i 2026. godine, kažu iz kompanija. Još dvije milijarde bit će isplaćene u gotovini kada nova, zajednička kompanija počne poslovati, kao i u pozajmici 2026. godine.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Volkswagen Is Investing Up To $5 Billion In Rivian

(Prevela: Nataša Belančić)