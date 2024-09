Njemačko gospodarstvo teško se oporavlja, na pomolu nova ukidanja radnih mjesta

Nakon vijesti da bi najveći europski proizvođač automobila VW mogao zatvoriti dvije tvornice, stručnjaci upozoravaju da smanjenje proizvodnje nije ograničeno samo na automobilsku industriju. Njemački institut za ekonomska istraživanja (DIW) kaže da tvrtke moraju evoluirati

Dok se automobilske tvrtke u EU-u bore s postupnim ukidanjem motora s unutarnjim izgaranjem i prelaskom na električna vozila prije 2035. godine, stručnjaci predviđaju da bi u sljedećih nekoliko godina moglo biti ukinuto još tisuća radnih mjesta u različitim sektorima.

Predsjednik DIW-a Marcel Fratzscher kaže da je njemačko gospodarstvo ovisno o izvozu i industriji te da su pred energetskom tranzicijom “kompanije propustile transformaciju”, te da su mnoge, poput VW-a, “zaostale”.

“To nije samo automobilski sektor, to su strojevi, to je farmaceutski, kemijski sektor, to je priličan problem koji mnogi imaju”, rekao je za Euronews.

Najveći kemijski proizvođač na svijetu, sa sjedištem u Njemačkoj BASF također razmišlja o preseljenju dijela radne snage u Aziju i otpuštanju radnika u Njemačkoj usred eksplozije cijena energije zbog rata u Ukrajini i birokracije u Njemačkoj.

Gubi li Njemačka konkurentnost?

Azija je u uzlaznoj ekonomskoj spirali, što ima globalni utjecaj. “Njemačke tvrtke već su premjestile dosta proizvodnje u Kinu, Indiju i druge zemlje, a to će se nastaviti”, tvrdi Fratzscher.

Budući da je Kina povećala konkurentnost ​​konkurentnost subvencioniranjem vlastitih tvrtki, to “otežava konkurentnost njemačkim tvrtkama”, posebno s visokim troškovima energije i rada u Europi.

Što očekuje njemačko gospodarstvo?

DIW je procjenjuje kako će ove godine njemačko gospodarstvo stagnirati i postupno se oporavljati u sljedećih nekoliko godina. Njemačko gospodarstvo ponovno je usporilo s rastom u drugom tromjesečju 2024. godine i tehnički je u recesiji, a industrijska proizvodnja nastavlja padati.

Automobilska industrija posebno je pogođena niskom potražnjom za električnim vozilima zbog sporog ulaganja u infrastrukturu.

Međutim, Fratzscher je optimist i vjeruje da su velike njemačke tvrtke “uvijek bile vrlo inovativne” nakon što su se nekoliko puta ponovno izmislile.

“Moraju se ponovno prilagoditi, moraju se reformirati. I to je slučaj s Volkswagenom i mnogim njemačkim tvrtkama”, dodao je.

Može li njemačka vlada pomoći?

Fratzscher smatra kako se vlada ne bi trebala miješati u zadržavanje radnika.

“Transformacija znači promjenu. Promjena često znači konsolidaciju. Tvrtke moraju optimizirati poslovanje kako bi mogle ulagati i razvijati nove tehnologije”, rekao je.

Fratzscher je također primijetio da vlada koja pokušava zadržati stare strukture u velikim tvrtkama nije ograničena samo na Njemačku, već je i europski fenomen.

“Često stari dijelovi, suvišni dijelovi gospodarstva moraju nestati da bi se novi dijelovi mogli izgraditi i ponovno pojaviti ili razviti”, dodao je sugerirajući da ove krize nemaju kratkoročna rješenja.

“To će zahtijevati određenu otpornost i stalna ulaganja sljedećih pet godina, a onda će, nadamo se, tijekom tog razdoblja njemačko gospodarstvo uspjeti u tranziciji.”

Budući da njemačko gospodarstvo uvelike ovisi o automobilskoj industriji, masovna otpuštanja mogu dovesti do porasta razočaranja među njemačkim stanovništvom i ići na ruku krajnjoj desnici. To bi moglo imati veliki utjecaj na savezne izbore sljedeće godine, piše Euronews.