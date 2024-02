Nvidia premašila vrijednost Googlea i Amazona

Tržišna vrijednost tvrtke Nvidia premašila je u ponedjeljak vrijednost tehnoloških giganta Amazona i Alphabeta, što je gotovo nevjerojatan podvig: vrijednost dionica Nvidije porasla je više nego četverostruko u posljednjih 15 mjeseci, budući da su investitori povjerovali u njenu poziciju kao lidera na tržištu umjetne inteligencije.

Cijena dionica Nvidije porasla je gotovo 3 posto na rekordnih više od 740 dolara, čime je tržišna vrijednost tvrtke skočila na 1,83 bilijuna dolara i prestigla Alphabet (1,82 bilijuna) i Amazon (1,8 bilijuna).

Ova simbolična predaja štafete vrhunac je nevjerojatnog rasta ove tvrtke izazvanog boomom umjetne inteligencije.

Tržišna vrijednost Nvidije iznosila je ispod 300 milijardi dolara u listopadu 2022., tik prije prodora umjetne inteligencije – daleko ispod vrijednosti Amazona i Alphabeta koje su tada premašivale bilijun dolara.

Nvidia je tako postala četvrta najvrjednija burzovna kompanija na svijetu. Ispred nje nalaze se samo Microsoft (3,1 bilijun), Apple (2,9 bilijuna) i Saudi Aramco (2 bilijuna).

Tvrtka je daleko najpoznatiji proizvođač tehnologije poluvodičkih čipova koji pokreću generativnu umjetnu inteligenciju. Investitori su impresiornirani ne samo Nvidijinim potencijalnom da iskoristi sve veći interes i ulaganja u AI, već i ionako fantastičnim rezultatima.

Nevjerojatan rast ogranka za AI

Zarada tvrtke prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) povećala se u prošlom kvartalu za preko 500 posto na godišnjoj razini, i to zahvaljujući nevjerojatnom rastu njihovog ogranka za AI. Taj porast daleko je veći od solidnog 20-postotnog rasta koji su u istom periodu zabilježili Amazon i Alphabet.

Bruto prihodi i zarada Nvidije nisu toliko dobri kao u konkurenata – profit od 9,2 milijarde dolara ostvaren u posljednjem kvartalu 2023. godine daleko je manji od profita Applea i Microsofta koji su u tom periodu zaradili preko 22 milijarde dolara – no analitičari očekuju kako će Nvidia uskoro izbrisati ovu razliku.

Dionice tvrtke još uvijek su među najpopularnijima na Wall Streetu, a analitičari u Goldman Sachsu i banci Bank of America predviđaju cijenu od 800 dolara, odnosno dodatni rast od 8 posto.

U posljednjih 10 godina, vrijednost dionica Nvidije porasla je za 17.000 posto, što je najbolji povrat bilo koje dionice na indeksu S&P 500 i gotovo trostruko veći od drugoplasiranog proizvođača čipova Advanced Micro Devices. Ulaganje u Nvidiju od 1.000 dolara prije deset godina danas bi donijelo povrat od oko 175.000 dolara.

U srijedu će Nvidia objaviti zaradu u fiskalnom kvartalu završno s prošlim mjesecom. Analitičari predviđaju kako će tvrtka prijaviti rekordnu prodaju i profit treći kvartal zaredom.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Nvidia Is Now More Valuable Than Amazon And Google

(Prevela: Nataša Belančić)

