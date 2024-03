Ova ukrajinska brigada uskoro bi mogla, zahvaljujući Španjolskoj, udvostručiti broj tenkova kojima raspolaže

Ukrajina navodno dobiva još tenkova Leopard 2A4, i to od Španjolske, ali nemojte očekivati da će se to dogoditi uskoro.

Španjolski portal InfoDefensa objavio je vijest u srijedu. Navode kako je španjolski odbor za kontrolu obrambene trgovine odobrio transfer 20 tenkova Leopard 2A4 Ukrajini.

Ako se informacija potvrdi, to bi značilo da će Ukrajina sveukupno dobiti 74 ova tenka od svojih NATO saveznika. Četrdeset od njih već aktivno kristi 33. mehanizirana brigada ukrajinske vojske, koja se već gotovo godinu dana bez prestanka bori na jugu Ukrajine.

Podaci Oryxa pokazuju kako je brigada izgubila najmanje osam tenkova Leopard2, a još devet ih je oštećeno i barem privremeno napušteno.

Njemačka i Nizozemska već pripremaju dodatnih 14 Leoparda 2A4. Zajedino s njima, 20 španjolskih tenkova moglo bi vratiti punu snagu tenkovskom bataljunu brigade, a možda joj čak i omogućiti formiranje drugog tenkovskog bataljuna – s vremenom.

Promatrači su očekivali da će Španjolska sa zakašnjenjem donirati još svojih Leoparda. Kada su članice NATO-a počele obećavati zapadne tenkove Ukrajini, krajem 2022. godine, Španjolska je ponudila tek 10 tih tenkova, što je iznenađujuće malen broj uzevši u obzir resurse te zemlje.

Od te 2022. godine, španjolska je vojska na papiru imala 327 tenkova: 108 Leoparda 2A4 koje je dobila od njemačkih viškova 1998. godine, i 219 Leoparda 2E koje je španjolska tvrtka Santa Barbara Sistemas proizvela pod licencom od 2002. godine.

Tenkovi A4 više nisu aktivni. Svi se nalaze u skladištu u logističkom centru Casetas u Zaragozi. Španjolski mediji prenose kako su početkom 2023. popravljiva bila 53 tenka, ali od njih je 33 zahtijevalo opsežnu obnovu u postrojenju Santa Barbara Sistemasa u Sevilji.

Od 20 tenkova za koje lokalni mediji kažu da su “u dobrom stanju,” 10 je već poslano u Ukrajinu. Ostali “dobri” tenkovi, plus – kako se čini – 10 koji su zahtijevali temeljite popravke, trebali bi činiti drugi paket od 20 vozila za Ukrajinu.

Činjenica da je Španjolskoj trebala godina dana da popravi 20 Leoparda 2 je skandalozna, ali više ne iznenađuje. Brzina kojom tehničari mogu popraviti stari tenk ovisi isključivo o dostupnosti rezervnih dijelova, a za ukrajinske ostarjele Leoparde 2, do dijelova je vrlo teško doći.

Uz tih prvih 40 Leoparda 2A4, Ukrajina je dobila donaciju od 21 novijih Leoparda 2A6, kao i 10 tenkova Strv 122, švedskih verzija Leoparda 2A5. Ukrajinci su izgubili najmanje 14 tih tenkova, a napustili još 22 – mnogi od njih naknadno su spašeni i poslani na popravke u Poljsku ili Litvu.

No ti popravci često traju mjesecima, što dovodi do umjetne nestašice tenkova na fronti. Dijelova nedostaje i na fronti i u centrima za popravek. To ne bi trebalo biti iznenađujuće onima koji su promatrali dugo propadanje njemačke vojske od pada Sovjetskog saveza 1991. godine.

Njemačke tvrtke Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann, koje proizvode većinu Leoparda i rezervnih dijelova, ne mogu proizvesti dostatne količine dijelova.

Ukrajinci zbog toga u očaju često uklanjaju dijelove s najoštećenijih Leoparda 2 i utovaruju ih u kamione i vlakove za Poljsku ili Litvu, objašnjava general-bojnik Christian Freuding koji vodi centar za Ukrajinu u njemačkom ministarstvu obrane.

Ipak, ovakva kanibalizacija znači da radnici u centrima za popravke moraju i popraviti štetu s fronte i zamijeniti uklonjene dijelove. Centri praktički tenkove grade ispočetka, kaže Freuding, što dodatno usporava proces.

Ukrajina zbog takve nestašice dijelova još uvijek većinom koristi iste sovjetske tenkove koje su imali i prije početka pune invazije.

Mnoge te tenkove, uglavnom T-64, izgradili su u tvornici Mališev u Harkivu, koji se nalazi tek 40-ak kilometara od fronte. Zbog toga je Kijev većinu svoje industrije premjestio u radionice u Žitomiru i Lvivu, kao i tvornice u Češkoj i Poljskoj. Tamo se popravljaju ukrajinski tenkovi iz vremena SSSR-a, i to mnogo brže nego što Santa Barbara Sistemas ili Rheinmetall mogu popraviti i modernizirati njemačke Leoparde 2.

Prema tome, iako neki španjolski Leopardi uskoro dolaze u Ukrajinu, oni nisu budućnost ukrajinskih tenkovskih postrojbi.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s Leopard 2A4 Brigade Could Double Its Tanks, Thanks To Spain. But How Quickly?

(Prevela: Nataša Belančić)