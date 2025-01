Ove godine na ukrajinsko-ruskoj bojišnici pojavit će se dronovi koji napadaju u rojevima

Rat između Ukrajine i Rusije u povijesti bi mogao ostati zabilježen kao “rat dronova” zbog ključne uloge koju u sukobu imaju dronovi. Što donosi 2025. u ratovanju dronovima, analizira Vikram Mittal, profesor s West Pointa

Prvi mjeseci rata obilježeni u ruskim dronovima Orlan-10 i ukrajinskim Bayraktar TB-2. U trenutnoj fazi rata, Ukrajina velikom brzinom razvija i koristi nove dronove, a veliki broj prima i u paketima pomoći iz inozemstva. Istovremeno, Rusija je poboljšala svoje izvidničke dronove i koristi veliki broj eksplozivnih letjelica razvijenih u suradnji s drugim zemljama. U novoj godini rata tehnologija dronova nastavit će se razvijati, a obje strane sve više će u svoje flote uvoditi i dronove koji napadaju u rojevima.

Rojevi dronova

Tehnologija rojeva omogućuje većem broju dronova da funkcioniraju kao koordinirana jedinica, umjesto kao izolirane jedinke. Imaju potencijal ponuditi značajnu prednost, pogotovo u koordiniranju napada uz dijeljenje informacija u stvarnom vremenu. U jednostavnom roju jedan dron može nadzirati druge koji izvode sam napad i pilotima slati informacije za bolju efikasnost. Sve napredniji rojevi automatizirali bi veliki dio ovog procesa i poboljšali izglede za uspješno dovršavanje misija. Ipak, algoritmi u temeljima te automatizacije zahtijevaju decentralizirano, no istovremeno sinkronizirano donošenje odluka u dinamičnom okruženju, često uz neprijateljsko ometanje. Svjesne tih izazova, mnoge zemlje ozbiljno ulažu u tehnologiju dronova i uvode ju u razvoj i testiranje.

Testiranje turskih dronova Havelsan, osmišljenih da napadaju u rojevima / FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajina trenutačno ima prednost u tehnologiji rojeva jer izuzetno dobro koristi napretke postignute u komercijalnom sektoru, uključujući umjetnu inteligenciju. Na društvenim mrežama često se izvještava kako je Ukrajina u posljednjih godinu dana uspješno koristila rojeve od 3 do 10 dronova, iako je još uvijek nepoznata razina autonomne koordinacije među letjelicama. U skladu s trenutnim trendovima, veličina rojeva i razina autonomije vjerojatno će se u 2025. godini povećati. S druge strane, Aleksej Rogozin, važno ime u ruskim industrijama dronova i zrakoplovstva, nedavno je izjavio kako će Rusija ove godine početi koristiti sustave rojeva kako bi mogla zadržati korak s Ukrajinom.

Borba protiv rojeva dronova

Integracija tehnologije dronova prirodan je odgovor na napredak sustava u borbi protiv dronova. I Rusija i Ukrajina za obranu protiv dronova koriste i kinetičke i ne-kinetičke mjere. Ove potonje svode se na elektronsko ratovanje koje iskorištava slabosti u navigaciji i signalima za upravljanje dronovima. Ipak, oni su obično efikasni tek nekoliko tjedana, nakon čega neprijatelj svoje dronove poboljša i popravi slabost. Te mjere kombiniraju se s kinetičkim sustavima, koji koriste projektile za neutralizaciju dronova. Ti sustavi integriraju se u mreže protuzračne obrane kratkog dometa, a manje verzije šalju se manjim jedinicama na fronti.

Konvencionalna obrana i s jedne i s druge strane imat će problema s rojevima. Iako ne-kinetički sustavi potencijalno mogu zaustaviti velike skupine dronova, tehnologija rojeva komplicira ovaj pristup jer zahtijeva istovremeno ometanje velikog broja signala. Rojevi obično funkcioniraju u mreži koja jednom dronu omogućava primanje ključnih informacija od drugih dronova čak i ako je jedna frekvencija uspješno prekinuta. Kratke udaljenosti među samim dronovima dodatno pojačavaju njihove signale, što ih čini otpornijima na ometanje. I kinetički sustavi imaju problema sa zaustavljanjem ovakvih napada jer mogu zaustaviti tek ograničeni broj dronova istovremeno. To prisiljava sustav da prioritizira koje dronove će napadati, a ostatak roja može prilagoditi svoje rute leta i izbjeći pogodak.

Putin u tehnološkom centru za razvoj dronova / FOTO: Kremlin Pool / Alamy / Alamy / Profimedia

Obje strane već su krenule s alternativnim strategijama

Uzimajući u obzir ove izazove, obje strane morat će usvojiti alternativne strategije za borbu protiv rojeva. Roj dronova bit će teško zaustaviti, zbog čega treba očekivati veće napore usmjerene ka sprječavanju njihovog lansiranja. Ti napadi već se događaju. Rusija tvrdi kako je cilj njihovih napada na ukrajinsku infrastrukturu spriječiti ukrajinske napore u razvoju dronova. Istovremeno, Ukrajina je nedavno uspješno napala rusko skladište u kojem se nalazilo čak 400 dronova Shahed. Obje strane te napade će pojačati i usmjeriti na lokacije skladištenja i proizvodnje dronova i komponenti.

Ratovi oduvijek donose tehnološke napretke budući da obje strane žele postići prednost na bojištu. Prvi svjetski rat donio je velike iskorake u automobilističkoj tehnologiji, dok je Drugi svjetski rat izazvao napredak u zrakoplovstvu. Na isti način je rat između Ukrajine i Rusije ubrzao razvoj dronova. Današnji dronovi značajno su napredniji od onih na početku samog rata prije 34 mjeseca, a upravo tehnologija rojeva pokazuje se kao logičan sljedeći korak.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Swarming Drones Will Be On The Russian-Ukrainian Battlefield in 2025

(Prevela: Nataša Belančić)