Ovi meme coinovi nadmašili su bitcoin u prvoj polovici ove godine

Prva polovica ove godine vjerojatno će se u svijetu digitalne imovine najviše pamtiti po dolasku ETF-ova, ali nekoliko manje poznatih kriptovaluta također privlači mnogo pozornosti.

Tržišna vrijednost svih kriptovaluta porasla je u prvih šest mjeseci 2024. za 661 milijardu dolara, pokazuju podaci CoinGeckoa, a bitcoin – daleko najvrjedniji kripto token na svijetu – čini čak 409 milijardi dolara tog rasta.

Bitcoinov rast od 48 posto nadmašilo je nekoliko takozvanih “meme coinova”, tokena s malom vrijednošću čije cijene snažno fluktuiraju, budući da trgovci – često okupljeni na društvenim mrežama – masovno kupuju ili prodaju te coinove.

Vrijednost tokena Dogwifhat čiji je logo pas Shiba Inu s pletenom kapicom, porasla je za 1.300 posto, dok je drugi najbolji Pepe, token koji je ime dobio po memeu žabe često povezanom s marginalnim desničarskim krugovima, s rastom vrijednosti od 800 posto, pokazuju podaci CoinMarketCapa.

Floki, token Elona Muska, porastao je za 418 posto, dok je coin jednostavnog imena Shiba Inu porastao za 67 posto.

Shiba Inu – pas, ne token – definitivno je maskota ovog strelovitog rasta meme coinova, no možda i najpoznatiji token s motivom psa, dogecoin, porastao je za “slabašnih” 35 posto.

10 najuspješnijih kriptovaluta (s tržišnom kapitalizacijom od preko milijardu dolara)

COIN RAST (%) TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA Dogwifhat 1,306 2,1 milijardi dolara Pepe 815 5 milijardi dolara Artificial Superintelligence Alliance 545 3,6 milijardi dolara Floki 392 1,6 milijardi dolara JasmyCoin 343 1,4 milijardi dolara Arweave 188 1,8 milijardi dolara Core 152 1,2 milijarde dolara Toncoin 135 18,8 milijardi dolara Bitget 100 1,6 milijardi dolara Bonk 90 1,5 milijardi dolara Forbes

Što je meme coin?

Ne postoji čvrsto pravilo o tome što čini meme coin, ali općeprihvaćena definicija je kako se radi o kriptovaluti vezanoj za neku viralnu internetsku šalu čija cijena se kreće još nestabilnije u ionako nestabilnom sektoru. Ti coinovi nemaju neku korist osim spekulativne investicije, za razliku od npr. bitcoina kojeg neki smatraju modernom alternativom zlatu, budući da čuva vrijednost neovisno o inflaciji ili aktivnostima centralne banke. Sve kriptovalute osim bitcoina naziva se altcoinovima (alternativnim coinovima), mnogi od kojih nisu meme coinovi.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: These Meme Coins Outperformed Bitcoin In 2024 First Half’s $600 Billion Crypto Rally

(Prevela: Nataša Belančić)